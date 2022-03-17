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Nestle відмовилась йти з ринку РФ, але ще не пізно передумати, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

nestle

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав компанію Nestle припинити підприємницьку діяльність в Росії.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Відмовившись припинити підприємницьку діяльність у Росії, Nestle дозволяє Росії продовжувати агресивну війну у Європі. Довгострокові збитки репутації компанії пропорційні масштабам військових злочинів Росії в Україні (величезним). Ще не пізно передумати, Nestle", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Nestle відмовляється йти з ринку РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
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17.03.2022 23:02
+26
Значить, треба відмовитись від послуг Нестле в Україні. Друг нашого ворога - теж наш ворог...
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17.03.2022 22:58
+25
Сьогодні вже уважно дивився в магазині щоб не взяти нічого з Nestle.
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17.03.2022 22:56
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Це ж вони Мівіну роблять, нє?
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17.03.2022 22:55 Відповісти
Вони. І Торчин, і Світоч.
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17.03.2022 22:56 Відповісти
О, а я думаю, чому мені завжди "Чумак" більше подобався... То може нехай сидять в тій рашці й травлять русню й далі, га?
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17.03.2022 23:01 Відповісти
"Торчин продукт "- вони.
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17.03.2022 22:56 Відповісти
бойкот продуктам говноедов.
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17.03.2022 23:03 Відповісти
жаль. придется отказаться от свиточа. это собственность говноедов.
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18.03.2022 00:16 Відповісти
У них шоколад уже давно говном стал.
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18.03.2022 00:49 Відповісти
Американский регулятор разрешил рф погасить долг по платежным обязательствам в размере 117 млн. долларов за счет ранее якобы замороженных 315 млрд. долларов на счетах ЦБР согласно последних санкций США. Дефолт не состоялся. Сохраненные в стране валютные средства теперь Мордор может спокойно направить на производство бомб и ракет.
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17.03.2022 23:08 Відповісти
Це якась помилка. Де посилання на джерело?
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17.03.2022 23:14 Відповісти
Просто наші ЗМІ пророчили скорий дефолт парашстану, бо ті можуть лише рублями розрахуватись, але США допомогли так, що навіть рублі не прийшлось тратити. Навіщо тоді було розказувати про заморозку, якщо вони всі борги будуть з тих рахунків оплачувати?
https://www.youtube.com/watch?v=YUl0S_nmRco
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17.03.2022 23:21 Відповісти
О, це той самий "аналітик" Швець, який волав, що війни не буде? Трепло ще те...
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17.03.2022 23:23 Відповісти
Так, але цей факт схоже таки має місце. І це не доре.
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17.03.2022 23:27 Відповісти
Не вірю, що Штати на це підуть.
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17.03.2022 23:33 Відповісти
Нажаль, це відбувшийся факт. https://www.bfm.ru/news/495434
"- Можно ли понимать ситуацию так, что из замороженного счета выплатить нельзя, необходимо создать новый долларовый счет и уже из него выплачивать долг?

- Я думаю, что будут использоваться те деньги, что заморожены на счетах в западных банках. Там не будет ничего выделяться, просто соответствующая сумма, 117,2 млн долларов, будет высвобождена из-под заморозки и направлена на выплаты купонного дохода платежным агентам, в данном случае это Citigroup."
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17.03.2022 23:48 Відповісти
А інших "джерел" з домену ru у Вас часом нема?
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18.03.2022 00:07 Відповісти
Почитайте Bloomberg.
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18.03.2022 00:29 Відповісти
Але грошей ще нема. То тільки москалі говорять.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-17/russian-payment-confusion-starts-countdown-to-bond-deadline

In a statement Thursday, the Finance Ministry said it had sent the order for a $117 million interest payment on March 14 to a correspondent bank that it didn't identify, adding that it would issue a separate comment about whether the paying agent, Citibank's London branch, has received the payment. The bank declined a request for comment. The ministry has said it would first try to make the payments in dollars and then use rubles if that fails. So far, bondholders in Europe have received no sign of the funds.
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18.03.2022 03:34 Відповісти
Ну шо ботяра,відпрацьовуєш свої 30 монет?
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18.03.2022 07:20 Відповісти
Ах, це джерело... Ну так, ну так.
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17.03.2022 23:50 Відповісти
вот они суки ********** где окопались
- мочить в сартирах
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17.03.2022 22:55 Відповісти
Нестлє любить дерев'яні фантики

як вони прибуток будуть перекачувати ?
Пепсі-Кола у СеРеСері задіяла якісь хитромудрі схеми із пиломатеріалами, але ж зараз реально - санкції
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17.03.2022 23:20 Відповісти
Сьогодні вже уважно дивився в магазині щоб не взяти нічого з Nestle.
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17.03.2022 22:56 Відповісти
КРОВАВОЕ КАКАО Тьфу
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17.03.2022 22:56 Відповісти
Leroy Merlin, Danone, Auchan, Crédit Agricole, Volkswagen, BMW, Mercedes та Adidas.
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17.03.2022 22:57 Відповісти
застаріла інфа! декотрі вже пішли
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17.03.2022 23:01 Відповісти
Auchan ?

навіть в Криму працює
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17.03.2022 23:21 Відповісти
Там в їх уставному капіталі є гроші "Газпрому"!
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17.03.2022 23:01 Відповісти
Фолькс, БМВ і Мерс давно пішли вже.

А от Рено-гавно лишилося, бо Рено належить 70% ВАЗу...
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17.03.2022 23:20 Відповісти
Значить, треба відмовитись від послуг Нестле в Україні. Друг нашого ворога - теж наш ворог...
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17.03.2022 22:58 Відповісти
"Nestle" - була однією з улюблених компаній "товаріща" Сталіна! 😲Так що там зберігають традиції! 😠
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17.03.2022 22:58 Відповісти
Стосовно цього не знав. Знав лише, що цей мудак любив "Боржомі".
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17.03.2022 23:01 Відповісти
товарищ Сталін любив лілових корівок ?

щось новеньке
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17.03.2022 23:22 Відповісти
Значит всемирный бойкот продукции от компании финансирующей терроризм - пусть на рашке зарабатывают.
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17.03.2022 22:59 Відповісти
Kak buta ani adni takie, a Mars sa svaimi snikersami,bounty,mars sakaladkami, edoi dlia sabak i kosak whiskas,pedigree kittekat,sheba i tak dalee vedi ani toze pajut tuze pesniu sto i nestle
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18.03.2022 04:38 Відповісти
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17.03.2022 23:02 Відповісти
супер !
я спочатку реально прийняв за нацистську

збережу для "після війни" - для стікерів
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17.03.2022 23:24 Відповісти
якщо NeZtle забула, ми нагадаємо:

Фирма Nestle, которая известная по всему миру своими скандалами и шоколадом, кроме историй с иррациональным использованием источников чистой воды и внедрением потребления младенцами сухих смесей детского питания, вместо грудного молока, сумела отличиться и в годы Второй мировой войны. В 1939 году, в Швейцарии Nestle оказывала финансовую помощь нацистской Германии. За это Третий Рейх подписал с компанией контракт на поставки шоколада на период военных действий для всей немецкой армии. На данный момент руководство фирмы открыто заявляет, что в 1947 году она приобрела компанию, о которой можно сказать следующее: «нет сомнений, либо можно предположить, что некоторые корпорации из группы Nestle, действовавшие в странах, контролировавшихся национал-социалистическим (нацистским) режимом, эксплуатировали подневольных чернорабочих». В 2000 году компания Nestle выплатила 14,5 миллионов долларов, за использование рабского труда. Деньги пошли на покрытие требований лиц, пострадавших от ее действий во время Второй мировой войны, а так же переживших Холокост.
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18.03.2022 00:23 Відповісти
здається, NeZtle за співробітництво з раZистами хоче взяти участь у виплаті репарацій на відбудову України
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18.03.2022 00:25 Відповісти
ЗроБЛЯТЬ ребрендінг , типу Камазсутра , чи щось таке .
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17.03.2022 23:02 Відповісти
Нужен бойкот Нестле по всей Украине.
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17.03.2022 23:03 Відповісти
У нестле(Київ) заборонено спілкуватися Українською мовою з клієнтами...
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17.03.2022 23:15 Відповісти
??? Це що таке ?
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18.03.2022 03:36 Відповісти
NeZtle іди *****
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17.03.2022 23:04 Відповісти
Очень жаль, бренд моего детства, шоколадные шарики с молоком и другая всячина. Какие же они ******.
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17.03.2022 23:09 Відповісти
У нестле(Київ) заборонено спілкуватися Українською мовою з клієнтами...
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17.03.2022 23:17 Відповісти
Качали воду, понижая уровень грунтовых вод, а затем продавали бутилированную воду тем, кого лишили воды. И вы хотите, чтобы они после этого опасались "репутационных издержек"?
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17.03.2022 23:21 Відповісти
гандоны не могут на мес заводы закрыть, потом не отмоетесь от крови
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17.03.2022 23:12 Відповісти
Нах, підарів! Більше а ні копійки у їх продукт! Як і соса-сола.
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17.03.2022 23:16 Відповісти
Кока-кола ушла, а осадочек остался.
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17.03.2022 23:20 Відповісти
Я завжди знав що Пепсі рулить)
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17.03.2022 23:21 Відповісти
Не удивлюсь, если окажется, что в ихних акциях денежки "Газпрома" зарыты!
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17.03.2022 23:55 Відповісти
Nestle і для гітлерівської армії пакувала сніданки. Срані циніки.
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17.03.2022 23:39 Відповісти
люблю нескафе, но если не передумают найду альтернативу
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18.03.2022 00:07 Відповісти
Nestle геть з України! Бойкот!
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18.03.2022 01:16 Відповісти
Тут якась кацапська потвора росповсюджує фейки про списання рос.боргу
А ну марш відсиля,вслід за кораблем.
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18.03.2022 07:14 Відповісти
БАБЛО, которое рулит миром уже поставило этот мир на ГРАНЬ ВЫЖИВАНИЯ!
В таких вопросах должна быть ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ, ибо БРАРЫЖНИЧЕСТВО и МЕЩАНСТВО приведут к погибели человеческую цивилизацию!
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18.03.2022 08:04 Відповісти
Бойкот товарам НеZтле! Всі свідомі українці повинні припинити купувати це лайно. Також плюйте в морду всім хто продовжить працювати в цій гнилій конторі , вони посібники окупантів.
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18.03.2022 08:42 Відповісти
А,що робити тисячам українським людям,які працюють на фабриках Світоч, Торчин, Мівіна. Львів, Луцьк, Харків-це Україна. Податки від реалізації продукції йдуть в Український бюджет. Продукції РФ в Україні не має.
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18.03.2022 19:30 Відповісти
"ТОВ Нестле Україна" немає жодних партнерських відносин з Росією. Туди продукція з наших українських фабрик (Світоч, Торчин, Мівіна) НЕ ПОТРАПЛЯЄ!!
Перестаньте цькувати своїх співвітчизників! Нам потрібно зараз єднатись!
Усі податки з фабрик Нестле в Україні йдуть в казну нашої країни!!!
Перестаньте дозволяти промивати недобросовісним ЗМІ собі мізки!!
#NestléwithUkraine🇺🇦
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19.03.2022 16:32 Відповісти
 
 