УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4060 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 192 47
війна (56124) Данілов (1187) Росія (47118)

Я не вірю в діалог з РФ, нам потрібно більше зброї, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Користь від переговорів з Росією щодо завершення війни проти України є сумнівною, адже РФ не дотримується обіцянок. Тому Україні потрібна зброя, щоб захистити себе.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Те, що стосується діалогу з Російською Федерацією, - я в це не вірю. Я взагалі вважаю, що це нісенітниця - вести діалог з людьми, які прийшли нас вбивати. Була дуже чудова киянка, яка стала прем'єр-міністеркою Ізраїлю, яка казала, що з людьми, які прийшли вас вбивати, ви ніколи не домовитеся. На сьогоднішній день тривають перемовини, які проводить Офіс Президента на чолі з Андрієм Борисовичем Єрмаком. Вони мають спробу зробити так, щоб гумконвої працювали. І ми бачимо, останні дні ця ситуація хоч зрушилася з мертвої точки. Не скрізь, але тим не менше", - сказав Данілов.

Чиновник вважає, що Україні в боротьбі проти РФ потрібно покладатися лише на свої сили. Водночас потрібна допомога з постачанням зброї.

"Ми маємо покладатися перш за все на себе. Але нам треба допомога саме зброєю. Саме цим займається наша дипломатія, наш президент 24 години на добу, він спілкується з усіма лідерами світу, які надають нам допомогу. Та навала, та сарана, яка на нашу Україну з усіх боків, дуже-дуже велика. І я чітко усвідомлюю, що для того, щоб її виборювати, нам треба якомога більше і дронів, і куль, і снарядів, і ПЗРК, і інших засобів. Це постачається. Але ми маємо на увазі, що ми ведемо війну. Виходять зі строю дрони, їх збивають. Виходять зі строю БТР, їх так само палять, набагато менше, ніж палимо ми, але тим не менш така ситуація є на фронті", - зазначив Данілов.

Читайте також: Світ має усвідомлювати, що агресія проти України - це початок Третьої світової війни, - Данілов

Секретар РНБО наголосив, що "максимальна допомога нам вкрай необхідна, щоб могли захистити не тільки себе, ми захищаємо всю Європу, ми захищаємо цивілізований світ. Ми до цього готові, ми готові цю сарану знищити для того, щоби вже поставити крапку в існуванні цієї псевдоімперії, яка є абсолютно штучним утворенням. Я про це неодноразово говорив, що ми будемо жити в часи, коли Російська Федерація просто розвалиться на частини. Треба ще трохи почекати і цей процес почнеться".

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
ЗСУ ****** орков не благодаря рукожопому политическому руководству Украины полностью *********** подготовку к войне, а вопреки. Спасибо, что хоть мямлю Хомчака на боевого Залужного сменили. А хитрожопые переговорщики должны понимать, что в случае чего их найдут и отрежут яйца.
показати весь коментар
17.03.2022 23:31
+22
Швейцарську модель армії для всіх українців, в кожну хату по автомату, стінгеру і джавеліну
показати весь коментар
17.03.2022 23:39
+17
Все каже по ділу. Домовитиь з тими хто прийшов тебе вбивати - неможливо.
показати весь коментар
17.03.2022 23:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.03.2022 23:27 Відповісти
З глузду з'їхати - щось розумне сказав про ці блазненськи "перемовини"!
Тепер Ермака його звільнить?
показати весь коментар
17.03.2022 23:28 Відповісти
оце, *****, обрали клоуна по приколу!
Хтось вже поплатився життям або втраченим житлом. У решти все попереду. І вони ще позаздрять тим, хто вже заплатив високу ціну Подоляк:
Ми пропонуємо швейцарську модель армії для України, це не означає її скорочення
показати весь коментар
17.03.2022 23:29 Відповісти
Швейцарську модель армії для всіх українців, в кожну хату по автомату, стінгеру і джавеліну
показати весь коментар
17.03.2022 23:39 Відповісти
Konsatntin Kotsan В Швейцарії 200 танків і авіації мало.А нам можна і так зброю роздати по паспорту,якщо звісно людина немає ніяких правопорушень.
показати весь коментар
18.03.2022 00:00 Відповісти
Угу в Ізраїлі так само.
показати весь коментар
03.06.2022 12:21 Відповісти
Чи ягелю об'ївся, цей подляк
показати весь коментар
17.03.2022 23:47 Відповісти
Права рука не знає, що робить ліва?

А от Зеленський вірить. "Тільки особиста зустріч двох президентів може призвести до миру."

Пане Данилов, де джерело такого дисонансу?
показати весь коментар
17.03.2022 23:29 Відповісти
Зазирнути вглаз і війна закінчиться.
показати весь коментар
17.03.2022 23:32 Відповісти
вилкой...
показати весь коментар
17.03.2022 23:35 Відповісти
Теж про це подумав
показати весь коментар
17.03.2022 23:37 Відповісти
Данилов розуміє, що зе з дєрмаком хоче зробити зраду. Тож дистанціюється від зрадників.
показати весь коментар
17.03.2022 23:31 Відповісти
Не дистанціюється, а зливає суспільству зраду, яку готує дєрмак в ОПі. Якщо вже й Мосійчучка на г+г також сьогодні возмущалась цими "переговорами", то справа серйозна.
показати весь коментар
17.03.2022 23:44 Відповісти
Ви в якій частині знаходитесь? Чи з дивану видніше
показати весь коментар
18.03.2022 08:39 Відповісти
скоріше "заколихує", щоби "плєбс" завчасно не "розганяв волну" і не зірвав сдачу пліснявою Українців
показати весь коментар
18.03.2022 02:18 Відповісти
За суттю він викрив Єрмака. а отже обмежив тому поле для зради
показати весь коментар
18.03.2022 02:19 Відповісти
ЗСУ ****** орков не благодаря рукожопому политическому руководству Украины полностью *********** подготовку к войне, а вопреки. Спасибо, что хоть мямлю Хомчака на боевого Залужного сменили. А хитрожопые переговорщики должны понимать, что в случае чего их найдут и отрежут яйца.
показати весь коментар
17.03.2022 23:31 Відповісти
Какіє на"уй яйця? Голову.
показати весь коментар
18.03.2022 02:19 Відповісти
Ні..голова їх ще повинна з'їсти
показати весь коментар
03.06.2022 12:23 Відповісти
РАДУЕТ ,что он так думает!Со злом много не говорят ,его УНИЧТОЖАЮТ!А переговоры -это шоу для мировой общественности и чтобы растянуть время для достижения своей конечной цели…
показати весь коментар
17.03.2022 23:31 Відповісти
Все каже по ділу. Домовитиь з тими хто прийшов тебе вбивати - неможливо.
показати весь коментар
17.03.2022 23:32 Відповісти
Дослідження цікаве, але не нове
показати весь коментар
17.03.2022 23:38 Відповісти
А подляк думает по другому или кто то думает не так...весь мир говорит что **** преступник а какото ху будет договооиватся о чемто..
показати весь коментар
17.03.2022 23:37 Відповісти
"Не вірю в силу слова я, а вірю в силу піздюлєй...!" (с) Лесь Подерев`янський
показати весь коментар
17.03.2022 23:37 Відповісти
Принципиальная последовательность в деятельности украинского высшего руководства сейчас исключительно важна. Диалог (особенно с выраженными намерениями вступить в легальное соглашение) с военными преступниками, сам по себе может быть квалифицирован, как одобрение действий агрессора, их принятие или даже соучастие.
показати весь коментар
17.03.2022 23:37 Відповісти
Найбільш вірогідно це планується для зняття санкцій з агресора. Але всім добре відомо, що український народ одностайно проти будь-якого мирного договору з вбивцями та окупантами
показати весь коментар
18.03.2022 00:38 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2022 23:37 Відповісти
Ни добавить, ни отнять. Всё чётко сказал, по делу. Единственное что, завершить эту войну и сделать ее менее кровавой, могла бы другая позиция НАТО, или отдельных ее членов, в том , что касается военного участия. Трусость развязывает безумцу руки и вызывает чувство вседозволенности
показати весь коментар
17.03.2022 23:41 Відповісти
Єдина правильна позиція
показати весь коментар
17.03.2022 23:45 Відповісти
***
численный перевес в вооружении - неоспоримый аргумент в любом споре о мире (с)
показати весь коментар
17.03.2022 23:51 Відповісти
"С помощью доброго слова и револьвера можно добиться гораздо большего, чем при помощи доброго слова"?
показати весь коментар
18.03.2022 00:05 Відповісти
Тут народ пропонує називати груз 200 тепер "бандеролька". Замість двух слів одне слово. Чьотко і ясно.
показати весь коментар
18.03.2022 00:01 Відповісти
Не вірю я у силу слова, а вірю у силу пі...дюлєй(с)
показати весь коментар
18.03.2022 00:05 Відповісти
Ваша правда: якісний лящ ще й купу часу заощаджує.
показати весь коментар
18.03.2022 00:15 Відповісти
хоч хтось дорослий вдома
показати весь коментар
18.03.2022 00:09 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
18.03.2022 00:26 Відповісти
Президент Байден назвав путіна військовим злочинцем, кривавим диктатором, чистим головорізом. Такої ж думки Сенат США, Президент Франції Макрон, Прем*єр Великої Британії Джонсон та й весь Український народ ... Але для посадових осіб Офісу президента Зеленського -Подоляка, Жовкви, Арахамії - путін та його кліврети - це виявляється *партнери*. А це значить, що вони поділяють в певній мірі відповідальність із вбивцями українського народу. Вони ведуть з ними утаємничені переговори вочевидь не на користь нашої держави. Ніхто, крім наших посадовців, не називає путіна президентом, як наш міністр МЗС Кулеба, який просуває, разом з паном Зеленським, зустріч *двох президентів*, що урівнює українського очільника з військовим злочинцем та вбивцію путіним. А тепер уявімо, про що та в чиїх інтересаї можуть домовлятися ці особи, якщо найбільший терорист ********** викликає у них таку повагу. Вони ж свідомо потискали під час так званих перемовин руки вбивцям, які по плечі в крові наших дітей. Це не просто аморальні вчинки, це не просто цинічна зневага до героїчної боротьби нашого народу з оскаженілим загарбником, це не просто ганебне приниження тих
колосальних жертв, що несе Український народ - це злочин, злочин проти народу та держави, покарання за який настане неминуче.
показати весь коментар
18.03.2022 01:34 Відповісти
Абсолютно згоден. Як можна вести якісь переговори, а тим більше підписувати якісь договори про гарантії безпеки з тим - кого весь світ визнав військовим злочинцем?
показати весь коментар
18.03.2022 01:53 Відповісти
Хоч один 100-% адекватний у владі є. Треба було посилати на переговори з рашкою Данілова - а не подоляків і арахамій.
показати весь коментар
18.03.2022 01:51 Відповісти
"Я взагалі вважаю, що це нісенітниця - вести діалог з людьми, які прийшли нас вбивати. Була дуже чудова киянка, яка стала прем'єр-міністеркою Ізраїлю, яка казала, що з людьми, які прийшли вас вбивати, ви ніколи не домовитеся". Дуже добре що люди врешті решт продавили цей приклад. Але сумно що Данілов сам вважає, а не влада із ним в унісон!
показати весь коментар
18.03.2022 02:18 Відповісти
Як Україні пощастило, що Данілов на цій посаді. Принаймні, голос розуму у керівництві держави.
(Про розвал Росії, думаю, не варто говорити: наша ціль - не розвал Росії, а цілісність України.)
показати весь коментар
18.03.2022 04:11 Відповісти
НЕ вір собаці і КАЦАПУ!!!!
показати весь коментар
18.03.2022 05:34 Відповісти
Знову ця ромашка обізвалася, вірю - не вірю, то він в наступ рашистів не вірив , Поганий знак, досі ставалось якраз навпаки
показати весь коментар
18.03.2022 05:42 Відповісти
 
 