УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5571 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Україна-НАТО Агресія Росії проти України Війна
8 462 39
Данілов (1187) НАТО (5098) членство в НАТО (1404)

Данілов: Україна має бути в альянсі з НАТО або з ядерними державами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Після закінчення розв’язаної Росією війни Україні слід приєднатися до НАТО або до країн, які мають ядерну зброю.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я прихильник того, щоб у нас був альянс або з НАТО, або з країнами, які на сьогодні мають ядерну зброю. Бо ядерна зброя - це є той запобіжник, на який можна розраховувати. Ми свого часу, у 1994 році, за безцінь віддали нашу ядерну зброю та мали розуміння, що нас за це мають захищати. Нам за це у разі необхідності мали надати гарантії безпеки, але ми бачимо, що країна, яка підписала все це, у 2014 році це порушила і за це, на превеликий жаль, не понесла відповідальності", - сказав Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не вірю в діалог з РФ, нам потрібно більше зброї, - Данілов

Стосовно діалогу з РФ він заявив, що ця країна ніколи не виконувала своїх обіцянок.

"Те, що стосується діалогу із Російською Федерацією, я в це не вірю. Взагалі, вважаю, це нісенітниця - вести діалог з людьми, які прийшли нас убивати", - заявив секретар РНБО.

За його словами, нині з рф веде переговори група, яка намагається домовитися про те, щоб у міста, які потерпають від російської агресії найбільше, був доправлений гуманітарний вантаж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО пропонує вигнати Росію з Радбезу ООН

"Є рішення Суду ООН, яке російська федерація... виконувати не збирається. У мене є питання: а що тоді у Раді Безпеки ООН робить рф? Може, вже прийшов час звідти її прибрати, якщо вона не хоче виконувати ті норми і правила, які існують у сучасному цивілізованому світі?" - наголосив Данілов.

Він також звернув увагу на те, що деякі світові бренди попри загальне бойкотування рф продовжують вести економічну діяльність на території країни-агресора. "Деякі французькі компанії лишаються на російському ринку і продовжують заробляти там гроші. Це неприпустимі речі... За ці гроші, які там французи зароблять та сплачують податки до російського бюджету, рашисти купують кулі, озброєння та убивають мирних людей, дітей, жінок, літніх людей", - заявив секретар РНБО.

Також читайте: Ічкерія та Татарстан будуть вільними, а на іншій території РФ будуть болота, - Данілов

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Украинцам надо вспомнит историю , что москали без украинцев не выиграли ни одной войны .
показати весь коментар
18.03.2022 00:15
+13
Сьогодні колективний Захід почав, нарешті, усвідомлювати, що навіть з'ївши всю Україну, цілком путінська Росія не зупиниться на цьому, а навпаки, стане ще агресивнішою і амбітнішою. Більше того, Захід, причому, вже на рівні не лише політиків, а й середнього обивателя, помалу розуміє, що московське чудовисько розіжралося до своєї нинішньої величини виключно із західною допомогою.
У 1990-2000 року Росію можна було позбавити в директивному порядку ядерної зброї і безболісно розділити на залежні протодержави під зовнішнім управлінням, які, у перспективі, могли б зрости у країни, що зрозумілі. Щонайменше ці країни не несли б світові глобальних загроз.

У наступному десятилітті, з 2000 по 2010 цю операцію можна було зробити вже ціною кількох локальних воєн, але все ще відносно невеликими жертвами, і з мінімальним ризиком ядерної війни.

З 2010 року і до теперішнього часу демонтаж Росії став чреватим великою війною в Європі, кризою біженців і широкими санкціями, зворотний бік яких неминуче б'є по Заходу, оскільки РФ і Захід тісно пов'язані економічно. Але Росію ще можна задавити відносно малою кров'ю - на жаль, українською, але так уже склалося, географічно та історично. А застосувавши економічний тиск ще можливо, крок за кроком, мінімізувати ризик глобальної, ядерно-хімічно-бактеріологічної війни. Але вже найближчими роками світ може втратити і цей шанс, прийшовши до ситуації, коли Росію можна буде усунути з політичної карти лише ціною повномасштабної Третьої Світової.

Водночас, обійтися без демонтажу Росії також неможливо. Плотоядна та архаїчна Рептильна Фашизація (РФ), яка не розуміє реалій ********* світу, і тому нездатна чути навіть власний інстинкт самозбереження, готова зжерти весь світ, якщо її не зупинять. І, навіть якби Захід, знесилений внутрішніми протиріччями, дозволив Росії з'їсти себе по шматках, чого сподівалися у Кремлі, Пекіні, що залишився віч-на-віч із Москвою, теж довелося б шукати спосіб умертвити російську гадину.

https://www.dsnews.ua/ukr/world/kitayskaya-superpoziciya-kak-vashington-obyasnil-pekinu-toksichnost-moskvy-15032022-455167
показати весь коментар
18.03.2022 00:13
+10
Думаю что он знает об ахинее договора который хотят подписать...вот и говорит свою точку зрения
показати весь коментар
18.03.2022 00:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В альянсі з РФ ?
показати весь коментар
18.03.2022 00:11 Відповісти
Україна, Великобританія, США, Канада, Швеція, Норвегія, Данія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Туреччина.
Крім Німеччини, Франції та параші.
показати весь коментар
18.03.2022 00:24 Відповісти
Хммм, Туреччина? Очень нестабильный партнер.
показати весь коментар
18.03.2022 10:23 Відповісти
Але друга за величиною армія НАТО.
показати весь коментар
18.03.2022 20:37 Відповісти
Так до сих пор и не могу понять : какие конкретные функциональные обязанности у Данилова, за что точно он отвечает? Специалист-многостаночник
показати весь коментар
18.03.2022 00:13 Відповісти
Думаю что он знает об ахинее договора который хотят подписать...вот и говорит свою точку зрения
показати весь коментар
18.03.2022 00:14 Відповісти
Читайте закон про рнбо там все написано.
показати весь коментар
18.03.2022 00:15 Відповісти
С каких это пор у нас выполняют то, что в Законе написанно? Международными вопросами у нас вообще-то Президент и Министр иностранных дел должны заниматься, а не Данилов, Ермак, Подоляка и депутаты
показати весь коментар
18.03.2022 00:19 Відповісти
... еще секрктарша Президента .
показати весь коментар
18.03.2022 00:27 Відповісти
Не чіпайте дядька Данілова. Може, завдяки дядьку Данілову президент не накоїв багато дурниць.
показати весь коментар
18.03.2022 00:50 Відповісти
Сьогодні колективний Захід почав, нарешті, усвідомлювати, що навіть з'ївши всю Україну, цілком путінська Росія не зупиниться на цьому, а навпаки, стане ще агресивнішою і амбітнішою. Більше того, Захід, причому, вже на рівні не лише політиків, а й середнього обивателя, помалу розуміє, що московське чудовисько розіжралося до своєї нинішньої величини виключно із західною допомогою.
У 1990-2000 року Росію можна було позбавити в директивному порядку ядерної зброї і безболісно розділити на залежні протодержави під зовнішнім управлінням, які, у перспективі, могли б зрости у країни, що зрозумілі. Щонайменше ці країни не несли б світові глобальних загроз.

У наступному десятилітті, з 2000 по 2010 цю операцію можна було зробити вже ціною кількох локальних воєн, але все ще відносно невеликими жертвами, і з мінімальним ризиком ядерної війни.

З 2010 року і до теперішнього часу демонтаж Росії став чреватим великою війною в Європі, кризою біженців і широкими санкціями, зворотний бік яких неминуче б'є по Заходу, оскільки РФ і Захід тісно пов'язані економічно. Але Росію ще можна задавити відносно малою кров'ю - на жаль, українською, але так уже склалося, географічно та історично. А застосувавши економічний тиск ще можливо, крок за кроком, мінімізувати ризик глобальної, ядерно-хімічно-бактеріологічної війни. Але вже найближчими роками світ може втратити і цей шанс, прийшовши до ситуації, коли Росію можна буде усунути з політичної карти лише ціною повномасштабної Третьої Світової.

Водночас, обійтися без демонтажу Росії також неможливо. Плотоядна та архаїчна Рептильна Фашизація (РФ), яка не розуміє реалій ********* світу, і тому нездатна чути навіть власний інстинкт самозбереження, готова зжерти весь світ, якщо її не зупинять. І, навіть якби Захід, знесилений внутрішніми протиріччями, дозволив Росії з'їсти себе по шматках, чого сподівалися у Кремлі, Пекіні, що залишився віч-на-віч із Москвою, теж довелося б шукати спосіб умертвити російську гадину.

https://www.dsnews.ua/ukr/world/kitayskaya-superpoziciya-kak-vashington-obyasnil-pekinu-toksichnost-moskvy-15032022-455167
показати весь коментар
18.03.2022 00:13 Відповісти
теперь в киеве будут решать хто достоин в новую нату просытысь ...
показати весь коментар
18.03.2022 00:14 Відповісти
Украинцам надо вспомнит историю , что москали без украинцев не выиграли ни одной войны .
показати весь коментар
18.03.2022 00:15 Відповісти
нам-то это нафига?то хай мокши себе докупят пару планок памяти...
показати весь коментар
18.03.2022 00:20 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14

"Вторая армия мира" уже второй день радуется, что наконец сбили 1 "Байрактар". Хотя по мнению специалистов, дрон скорее всего упал сам, т.к. нет никаких следов попадания сняряда и обгоревших деталей #украина #русские_оккупанты
показати весь коментар
18.03.2022 00:17 Відповісти
Нажаль був збитий ракетою земля-повітря.
https://twitter.com/*************/status/1504429269962956801
показати весь коментар
18.03.2022 00:25 Відповісти
https://twitter.com/ssysfakb/status/1504402332536164357
показати весь коментар
18.03.2022 00:26 Відповісти
Але офіс президента в особі Подоляка, Єрмака... так не вважають.
Ніякого НАТО.
Вони готують нейтральний статус для України в угоду пуйлу, на перемовинах з рашистами.
Щоб зупинити військові дії в Україні.
Хоча вони чудово знають, що цим не зупиниш пуйла.
Таке відчуття, що ці всі покидьки - Єрмак, Подоляка це звичайні ФСБшники та агенти пуйла.
Одне цікаво, як ставиться Зеленський до них та до їх антиукраїнської діяльності?
показати весь коментар
18.03.2022 00:18 Відповісти
Я стояв біля вікна ОП і чув як Єрмак в ОДКБ дзвонив заявку подават.
показати весь коментар
18.03.2022 00:28 Відповісти
Україна має бути в альянсі з НАТО i бути ядерною державою!
показати весь коментар
18.03.2022 00:20 Відповісти
хоч хтось щось розумне сказав з тої шобли навколо Зєлєнського
показати весь коментар
18.03.2022 00:20 Відповісти
Вдячний ЦЕНЗОРУ і тексту від "Муко" - все правильно! Від себе додаю відому мені з ЕТОЛОГІЇ та інших наук про засади вчинків Хомо таку інформацію: історія суспільств (Антична Греція часів олімпійських ігор) свідчить про те, що ракову пухлину (диктатор + щиро вдячне йому екзальтоване населення) можна перемогти не агітацією і закликами до людяності, а використанням великої армії для повішення диктатора з його невеликою "бригадою" на воротах хворого поліса. Для ТОЧНОГО ПРОГНОЗУ на найближчі 20-30 років прошу звертатися [email protected]. (Вікі-стаття - Корсак Костянтин Віталійович). Науковець і винахідник Костянтин Корсак
показати весь коментар
18.03.2022 00:25 Відповісти
Фигня это сцикливое НАТО. Как только Украина залечит раны, нужно вооружаться и втихаря, (как Израиль) воссоздать ядерное оружие. Средней дальности. Для этого всё есть. Только без лишнего шума и хвастовства.
показати весь коментар
18.03.2022 00:33 Відповісти
НАТО це жах для пуйла.
Пуйло нападає тільки на нейтральні країни, які не входять в НАТО, такі як Україна чи Грузія.
А на такі маленькі країни як Естонія чи Латвія, він ніколи не нападе, бо вони в НАТО.
Якби вони не були в НАТО, то пуйло би вже давно їх окупував.
показати весь коментар
18.03.2022 00:46 Відповісти
Так и есть. Без НАТО Путин уже давно бы тут залез.
показати весь коментар
18.03.2022 11:00 Відповісти
Но мы знаем что в реальности будут воровать и пилить, а армию лучше вообще отменить, а то у неё рейтинг доверия высокий. Это я как бы шучу, но вот всё это "втайне вооружаться" и мы такие гордые у меня вызывает только такие ассоциации. Это просто повод забить на армию.
показати весь коментар
18.03.2022 00:53 Відповісти
Не могу понять почему многие делают «удар»на наличие ядерного оружия..Ядерное оружие иметь-хорошо,мощно и даже престижно .Но если война начинается ,то воюют не ядерным оружием ,а наличием различного рода другого оружия..и применение ядерного оружия произойдёт в крайнем случае ..Даже сейчас видно ,что раша имея ядерное оружие ,использует различный ассортимент другого мощного оружия .,которое уничтожает вся и все…Точно так же при защите территориальной ценности Украины ,для ее защиты нужна страна,которая обладает ДОСТАТОЧНЫМ арсеналом современного оружия,чтобы при необходимости себя и Украину защитить и дать гарантии для защиты и также дать возможность развить боевую и военную мощность Украины.,не каждая страна имеет такой арсенал..,а ядерное оружие это только дополнение.Если представить себе ,что Украина сейчас имела бы ядерное оружие ,но не имела достаточный арсенал другого рода вооружения,то не думаю ,что «пу»все равно не развязал бы войну..Ядерное оружие возможно в какой тостепени отпугивает ,но его применять ,в нормальном мире,очень сложно. Сколько стран в мире имеют ядерное оружие…и сколько стран без ядерного оружия ,делают ВСЕ чтобы развить свою военную промышленность… и все,что с этим связаностановятся очень сильными..
показати весь коментар
18.03.2022 01:04 Відповісти
Президент Байден назвав путіна військовим злочинцем, кривавим диктатором, чистим головорізом. Такої ж думки Сенат США, Президент Франції Макрон, Прем*єр Великої Британії Джонсон та й весь Український народ ... Але для посадових осіб Офісу президента Зеленського -Подоляка, Жовкви, Арахамії - путін та його кліврети - це виявляється *партнери*. А це значить, що вони поділяють в певній мірі відповідальність із вбивцями українського народу. Вони ведуть з ними утаємничені переговори вочевидь не на користь нашої держави. Ніхто, крім наших посадовців, не називає путіна президентом, як наш міністр МЗС Кулеба, який просуває, разом з паном Зеленським, зустріч *двох президентів*, що урівнює українського очільника з військовим злочинцем та вбивцію путіним. А тепер уявімо, про що та в чиїх інтересаї можуть домовлятися ці особи, якщо найбільший терорист ********** викликає у них таку повагу. Вони ж свідомо потискали під час так званих перемовин руки вбивцям, які по плечі в крові наших дітей. Це не просто аморальні вчинки, це не просто цинічна зневага до героїчної боротьби нашого народу з оскаженілим загарбником, це не просто ганебне приниження тих
колосальних жертв, що несе Український народ - це злочин, злочин проти народу та держави, покарання за який настане неминуче.
показати весь коментар
18.03.2022 01:33 Відповісти
Украина должна стать ядерной державой, потому что ее НАГЛО ОБМАНУЛИ отобрав имеющееся ЯО и взамен предоставив ТУАЛЕТНЫЮ БУМАГУ под названием "будепешсткий месорандум"!
показати весь коментар
18.03.2022 08:50 Відповісти
Давай посмотрим правде в глаза. ЯО не забрали, а отдали, причем России. Об этом везде было в новостях, Никто в Украине не вышел, на протест (и ты тоже). В обмен Украина получала финансовую помощь чтобы тебе было что кушать хотя и это украли, догадайся кто. Экономика страны находилась в таком положении что денег на содержание не хватило бы даже на одну бомбу. А ведь ее еще нужно доставить и охранять. Да да хотя бы охранять, помнишь взрывы складов и безпомощное СБУ? Понимаешь ЯО это как вишенка на тортик, само по себе это не эффективнее Чернобыля. Украинцы уже 30 лет не могут побороть коррупцию, за это время можно было не только заново создать ЯО но и на Луну слетать.
показати весь коментар
18.03.2022 10:44 Відповісти
Для того, чтоб его "отдали" было колосальное давление (и угрозы тем, кто тогда был при власти) и прежде всего со стороны руководства США, а вот, что касается "кушать" - это проблему паРашки, а не Украины, в Укране всегда было "что покушать" не считая годов сознательного уничтожения свободного крестьянства и превражение жителей деревень в рабов ымперии
показати весь коментар
18.03.2022 11:00 Відповісти
Да уж нет, не всегда. Я месяцами не получал зарплату в ЗСУ 40 доллларов в месяц лол. Хотя были и те кто жил сыто, не спорю. О каком давлении ты говоришь со стороны США я лично не помню такого, может тебе это показали по раше тв?
показати весь коментар
18.03.2022 11:13 Відповісти
не помнишь или не знаешь о давлении и угрозах, спроси у очевидцев (пока живы), хотя они уже говорили об этом (ТВ мордора я не смотрю очень давно, десятилетиями)
показати весь коментар
18.03.2022 11:29 Відповісти
Українські гниди мають бажання паразитувати ще й на платниках податків дружніх Україні країн.
показати весь коментар
18.03.2022 09:22 Відповісти
чушь, союз может быть с странами которые одинаково подвергаются опасности, например, Украина Польша Литва Латвия Словакия Чехия, остальным глубоко и с высоты, пригрозит ядерным оружием и все попрятались, где компенсация Франции или Китая за безопасность, выставлять счёт и пусть гасят оружием или санкции за не выполнение
показати весь коментар
18.03.2022 09:40 Відповісти
 
 