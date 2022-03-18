Данілов: Україна має бути в альянсі з НАТО або з ядерними державами
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Після закінчення розв’язаної Росією війни Україні слід приєднатися до НАТО або до країн, які мають ядерну зброю.
Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я прихильник того, щоб у нас був альянс або з НАТО, або з країнами, які на сьогодні мають ядерну зброю. Бо ядерна зброя - це є той запобіжник, на який можна розраховувати. Ми свого часу, у 1994 році, за безцінь віддали нашу ядерну зброю та мали розуміння, що нас за це мають захищати. Нам за це у разі необхідності мали надати гарантії безпеки, але ми бачимо, що країна, яка підписала все це, у 2014 році це порушила і за це, на превеликий жаль, не понесла відповідальності", - сказав Данілов.
Стосовно діалогу з РФ він заявив, що ця країна ніколи не виконувала своїх обіцянок.
"Те, що стосується діалогу із Російською Федерацією, я в це не вірю. Взагалі, вважаю, це нісенітниця - вести діалог з людьми, які прийшли нас убивати", - заявив секретар РНБО.
За його словами, нині з рф веде переговори група, яка намагається домовитися про те, щоб у міста, які потерпають від російської агресії найбільше, був доправлений гуманітарний вантаж.
"Є рішення Суду ООН, яке російська федерація... виконувати не збирається. У мене є питання: а що тоді у Раді Безпеки ООН робить рф? Може, вже прийшов час звідти її прибрати, якщо вона не хоче виконувати ті норми і правила, які існують у сучасному цивілізованому світі?" - наголосив Данілов.
Він також звернув увагу на те, що деякі світові бренди попри загальне бойкотування рф продовжують вести економічну діяльність на території країни-агресора. "Деякі французькі компанії лишаються на російському ринку і продовжують заробляти там гроші. Це неприпустимі речі... За ці гроші, які там французи зароблять та сплачують податки до російського бюджету, рашисти купують кулі, озброєння та убивають мирних людей, дітей, жінок, літніх людей", - заявив секретар РНБО.
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Крім Німеччини, Франції та параші.
У 1990-2000 року Росію можна було позбавити в директивному порядку ядерної зброї і безболісно розділити на залежні протодержави під зовнішнім управлінням, які, у перспективі, могли б зрости у країни, що зрозумілі. Щонайменше ці країни не несли б світові глобальних загроз.
У наступному десятилітті, з 2000 по 2010 цю операцію можна було зробити вже ціною кількох локальних воєн, але все ще відносно невеликими жертвами, і з мінімальним ризиком ядерної війни.
З 2010 року і до теперішнього часу демонтаж Росії став чреватим великою війною в Європі, кризою біженців і широкими санкціями, зворотний бік яких неминуче б'є по Заходу, оскільки РФ і Захід тісно пов'язані економічно. Але Росію ще можна задавити відносно малою кров'ю - на жаль, українською, але так уже склалося, географічно та історично. А застосувавши економічний тиск ще можливо, крок за кроком, мінімізувати ризик глобальної, ядерно-хімічно-бактеріологічної війни. Але вже найближчими роками світ може втратити і цей шанс, прийшовши до ситуації, коли Росію можна буде усунути з політичної карти лише ціною повномасштабної Третьої Світової.
Водночас, обійтися без демонтажу Росії також неможливо. Плотоядна та архаїчна Рептильна Фашизація (РФ), яка не розуміє реалій ********* світу, і тому нездатна чути навіть власний інстинкт самозбереження, готова зжерти весь світ, якщо її не зупинять. І, навіть якби Захід, знесилений внутрішніми протиріччями, дозволив Росії з'їсти себе по шматках, чого сподівалися у Кремлі, Пекіні, що залишився віч-на-віч із Москвою, теж довелося б шукати спосіб умертвити російську гадину.
https://www.dsnews.ua/ukr/world/kitayskaya-superpoziciya-kak-vashington-obyasnil-pekinu-toksichnost-moskvy-15032022-455167
"Вторая армия мира" уже второй день радуется, что наконец сбили 1 "Байрактар". Хотя по мнению специалистов, дрон скорее всего упал сам, т.к. нет никаких следов попадания сняряда и обгоревших деталей #украина #русские_оккупанты
https://twitter.com/*************/status/1504429269962956801
Ніякого НАТО.
Вони готують нейтральний статус для України в угоду пуйлу, на перемовинах з рашистами.
Щоб зупинити військові дії в Україні.
Хоча вони чудово знають, що цим не зупиниш пуйла.
Таке відчуття, що ці всі покидьки - Єрмак, Подоляка це звичайні ФСБшники та агенти пуйла.
Одне цікаво, як ставиться Зеленський до них та до їх антиукраїнської діяльності?
Пуйло нападає тільки на нейтральні країни, які не входять в НАТО, такі як Україна чи Грузія.
А на такі маленькі країни як Естонія чи Латвія, він ніколи не нападе, бо вони в НАТО.
Якби вони не були в НАТО, то пуйло би вже давно їх окупував.
колосальних жертв, що несе Український народ - це злочин, злочин проти народу та держави, покарання за який настане неминуче.