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Українців, які живуть у Москві, викликають у поліцію і перевіряють у них телефони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

москва,протест

Громадян України, які живуть у Москві, викликають у поліцію на опитування і оглядають їхні мобільні телефони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про два такі випадки стало відомо правозахисному проєкту "ОВД-Инфо".

У першому випадку йдеться про студента МФТІ, який збирався виїхати з Москви автобусом до Риги. За його словами, у нього й інших громадян України поліцейські перевірили паспорти, після чого частину людей відвезли до відділку. Там їх сфотографували, зняли відбитки пальців і перевірили телефони – зокрема, щодо відвідування опозиційних пабліків і наявності у фотогалереї "націоналістичної символіки".

Самого студента залишили у відділі поліції на ніч, склавши на нього протокол про нецензурну лайку в громадському місці.

Ще одна громадянка України, яка працює в Москві у сфері обслуговування, розповіла, що її та її знайому викликали до поліції на опитування, під час якого також оглянули їхні телефони. Дівчина розповіла, що на цей момент у відділку було ще кілька громадян України.

Російська служба Радіо Свобода також пише, що їй відомо про три подібні випадки, що сталися з українцями, які живуть у Москві.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
Украинцев в Мордоре нет. Есть тупорылые хохлы,которые добровольно туда поехали
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18.03.2022 00:21
+24
Я, конечно, все понимаю. Но если это не крысчане и не гопота из ордло, то шо вы там делали?
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18.03.2022 00:21
+14
Українці які живуть в козлостані - НЕ УКРАЇНЦІ. І не треба цю дурню розказувати про голодаючі сім'ї, і що треба жаліти мільйони ординських "українців". Де всі ті мільйони українців?Щось я не бачу їх на мітингах у своїх оркомістах.
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18.03.2022 00:26
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Я, конечно, все понимаю. Но если это не крысчане и не гопота из ордло, то шо вы там делали?
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18.03.2022 00:21 Відповісти
Учился он там. По крайней мере студент. Хотя МФТИ поддержало Путина в нападении на Украину как и другие их ведущие вузы, так что теперь там нашим учится не комильфо.
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18.03.2022 00:28 Відповісти
Я могу еще понять тех, кто ездил учиться в рашку до 2014. МФТИ вроде реально неплохое место. Но тех, кто туда поехал учиться после, мне не жалко.
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18.03.2022 00:31 Відповісти
Да даже до 2014-го. Истерия на рашен-зомбо-тв начала нагнетаться задолго до 14-го года, поэтому не знаю кем надо быть, чтобы ехать туда учиться или работать.
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18.03.2022 00:48 Відповісти
Украинцев в Мордоре нет. Есть тупорылые хохлы,которые добровольно туда поехали
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18.03.2022 00:21 Відповісти
И диверсанты...
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18.03.2022 00:28 Відповісти
есть...просто с нажитым трудно расставаться...
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18.03.2022 00:28 Відповісти
Наши агенты тоже там есть))
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18.03.2022 01:17 Відповісти
Нех...й шастать
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18.03.2022 00:23 Відповісти
то ещё жыдоугробуряты мыслеуловитель не включили...
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18.03.2022 00:23 Відповісти
Можете их ещё дубиналом обработать. На всякий случай.
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18.03.2022 00:25 Відповісти
Українці які живуть в козлостані - НЕ УКРАЇНЦІ. І не треба цю дурню розказувати про голодаючі сім'ї, і що треба жаліти мільйони ординських "українців". Де всі ті мільйони українців?Щось я не бачу їх на мітингах у своїх оркомістах.
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18.03.2022 00:26 Відповісти
в москве не проживает ни одного украинца..как и в мордоре вцелом
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18.03.2022 00:27 Відповісти
МОКШАНСЬКІ СВИНО-СОБАКИ !!!!
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18.03.2022 00:27 Відповісти
Жрите твари!
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18.03.2022 00:29 Відповісти
Якось в мене язик не повертається назвати українцями тих хто попри війну на тотальне знищення своєї країни ДОСІ ЖИВУТЬ У ЦЕНТРІ ************ МОРДОРУ! Якщо то й були колись українці(скоріш за паспортними даними) - то натепер то просто особи з українським громадянством.. -які вважають для себе можливим жити серед скотобидла що вбиває жінок та дітей в Україні.
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18.03.2022 00:29 Відповісти
Если кто-то из них до сих пор не понял, где находится и с кем имеет дело, то у таких все очень плохо.
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18.03.2022 00:30 Відповісти
Эти "украинцы", могут идти вслед за кораблём
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18.03.2022 00:59 Відповісти
Да нет там украинцев - одни хохлы. Просто коллективный Толик Тимощук.
Какие у них там отмазки? Боятся работу потерять? В то время как тысячи людей потеряли жизни.
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18.03.2022 01:15 Відповісти
Зачем эта информация? Их что,насильно вывозили? Их выбор--их проблемы
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18.03.2022 01:51 Відповісти
Жодного вибуху у москві,жодного знищеного ворожего військового,ото такі "українці" знаходяться на )(уйлоросії.
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18.03.2022 03:46 Відповісти
Усіх гнид, що перебувають не території ворога треба позбавити громадянства і заборонити в'їзд довічно. І якщо зеленський цього не зробить, то він - зрадник!
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18.03.2022 07:40 Відповісти
Их наверно одними из первых будут посылать воевать против матери Украины.
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17.08.2022 21:51 Відповісти
Те украинцы, кто уехал жить в мордор, это жлобье, которое не понимает своих корней.
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17.08.2022 21:53 Відповісти
 
 