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Білорусь (5964) санкції (6827)

Лукашенко заявив, що буде повертати борги іноземним компаніям білоруськими рублями

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лукашенко

У Білорусі визначилися із контрсанкціями проти західних країн. Зокрема, планується дозволити уряду погашати свої борги перед "недружніми країнами" білоруськими рублями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться на сайті білоруського Мінфіну.

У міністерстві зазначають – всі ці ініціативи містяться в указі, який вже підписав самопроголошений президент Александр Лукашенко. Проте сам указ ще не оприлюднено.

"Указом передбачено комплекс заходів, що включають надання підтримки реальному сектору економіки, збереження збалансованості бюджету та реалізацію заходів у відповідь на недружні дії закордонних партнерів", - уточнюють у відомстві.

Також читайте: Конгрес США схвалив законопроєкт про зупинення нормальних торговельних відносин з Росією та Білоруссю

До "недружніх" планується віднести ті країни, які вирішать "заморозити" інвестиційні проекти або призупиняє їхнє фінансування. Також до "недружніх" зараховуватимуть країни, які позбавлятимуть Білорусь "технічної можливості проведення розрахунків із державного боргу в іноземній валюті".

Для таких країн уряд, банки та навіть юрособи (за згодою уряду) матимуть право "забезпечувати виконання зобов’язань перед такими країнами в національній валюті". Тобто – виплачувати борги у білоруських рублях.

Ще одна ініціатива – уряд отримає право вводити збір за дострокове розірвання договорів (кредитних, орендних тощо), ініційоване іноземними організаціями або громадянами з держав, які ухвалили рішення щодо введення спеціальних заходів (санкцій) щодо білоруських юридичних та фізичних осіб.

Також Білорусь планує призупиняти міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування із усіма "недружніми" країнами.

Також читайте: Рада Європи припиняє відносини з Білоруссю

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
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18.03.2022 00:30
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18.03.2022 00:28 Відповісти
Станом на закриття торгів на Лондонській біржі 16 березня власники бондів РФ так і не отримали купонних платежів за єврооблігаціями у доларах США розміром $117 млн, повідомляє Економічна правда з посиланням на Reuters.

Як ідеться у повідомленні, уряд Росії обґрунтовує несплату за зобов'язаннями західними санкціями, а саме тим, що США та ЄС самі заблокували російські валютні резерви та можливість погашення боргу, тож «не залишили жодного іншого вибору, окрім як розплатитися рублями».

Прострочення платежу за євробондами запускає «лічильник»: протягом 30 днів Росія ще зможе погасити борг разом зі штрафними санкціями. Якщо ж вона цього не зробить, то опиниться у дефолті.

Напередодні рейтингове агентство Fitch заявило, що вважатиме дефолтом сплату купона за російськими облігаціями у рублях.
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18.03.2022 00:53 Відповісти
юрій Швець щойно повідомив, що бабки по цих платежах до 24 квітня будуть черпатись за дозволом США з золотовалютних вкладів. Всього боргів 115 млрд.
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18.03.2022 01:00 Відповісти
Нє, ну раз сам Юра Швець сказав, то тоді канєчно...
Це як Байден тіко надьожнєй раза в три.
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18.03.2022 01:07 Відповісти
Думаю це все маячня. Як і вкиди про майже погоджені умови на переговорах. Пуйло ніколи не підпише цей договір бо Крим та Донбас йому ніхто не віддасть вже. Єдина спірна штука думаю це позаблоковість але там будуть 100% гарантії сша, турків та британців. Крім того пуйло не хоче Крим чи Херсон він хоче щоб України не існувало. Я не вірю в те що його підпишуть.
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18.03.2022 01:12 Відповісти
Вы оптимист. Уважаю
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18.03.2022 08:31 Відповісти
альо!
це наші репарації !!!!
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18.03.2022 01:11 Відповісти
мені одному почулось що буде повертати ... сольоними буями ?

ай шутнік !

хоч, цьому вже немає чого втрачати
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18.03.2022 01:09 Відповісти
Хер ты угадал, придурок. У рашки не получилось отдать долги ********, а рашкованы славятся своим умением не отдавать долги. А ты думаешь, что более хитропальцемсделанный чем кацапы?
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18.03.2022 00:29 Відповісти
Лука, у дупло свої зайчики засунь
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18.03.2022 00:29 Відповісти
у него дупло занято бутылкой
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18.03.2022 07:49 Відповісти
бульбогауляйтер окончательно кукухой поехал, вслед за своим папиком ******.
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18.03.2022 00:29 Відповісти
Да вот 117млн долл Расея выплатила долларами, взяв их из заморозки. А вот чем Бацька будет платить разве шо своей спермой
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18.03.2022 00:41 Відповісти
Ніхто нічого не заплатив. Звідки інфа про сплату гуляє?
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18.03.2022 00:56 Відповісти
Від Експерта - Юрія Швеця.
Я вперше чую це імя, але для когось - це просто речник Госдепу.
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18.03.2022 01:06 Відповісти
Зайчакамы?
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18.03.2022 00:29 Відповісти
Чык чырык.
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18.03.2022 00:34 Відповісти
То його ***** покусав - той теж збирається віддавати борги різаним папером....)))
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18.03.2022 00:30 Відповісти
Можна і білоруськими рублями,тільки дальше будете,*** смоктати.
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18.03.2022 00:30 Відповісти
Бульбою будеш повертать в зад, агроідеот.
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18.03.2022 00:30 Відповісти
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18.03.2022 00:30 Відповісти
Пускай эти рубли использует вместо туалетной бумаги и готовится к дефолту
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18.03.2022 00:30 Відповісти
Бульбой будет отдавать🤣😂
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18.03.2022 00:30 Відповісти
по курсу один к одному?
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18.03.2022 00:31 Відповісти
к чему эти щедрости? по официальному курсу - 40 копеек за бакс!
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18.03.2022 00:39 Відповісти
Конфискация зарубежного имущества Беларуси, а рубли ты себе оставишь клоун.
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18.03.2022 00:31 Відповісти
А у Білоруси разів є закордонне майно?
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18.03.2022 00:43 Відповісти
у таракана и его банды есть. Мальта, Австрия, Швейцария - это только то, что на поверхности.
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18.03.2022 02:37 Відповісти
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18.03.2022 00:32 Відповісти
Більше гандонів менше орків, так отримаєте перемог
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18.03.2022 01:44 Відповісти
Був тут такий персонаж, Литвин нік. Де воно поділося?
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18.03.2022 00:32 Відповісти
Окопы для кадыровцев копает.
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18.03.2022 00:35 Відповісти
мой любимый персонаж цензоровских комиксов. он постоянно заходит на белопарашные темы, но теперь только выглянет из под шконки в своём дачном подвале и обратно туда шныряет, даже пары слов не написав ))
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18.03.2022 00:42 Відповісти
На фото генерал-губернатор белоруской губернии
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18.03.2022 00:33 Відповісти
На фотографии такой грозный усатый *******.
Прям *** украл и в жопу спрятал
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18.03.2022 00:34 Відповісти
Вы знаете в чем прикол он сосёт у путина и понимает что денег не будет, потому что их нету у *****,. Он наверное в ****
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18.03.2022 01:03 Відповісти
Ему надо не рублями отдавать а жопой своей торговать. Может надежда будет что примут платеж.
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18.03.2022 01:06 Відповісти
****** брали євро і долари, вертають рублі? развод вусатий ***?
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18.03.2022 00:34 Відповісти
Ну свій "народ" вони так завжди розводять.
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18.03.2022 00:41 Відповісти
джмиль бульбофюрера з укробиолабораторий покусав... нэщадно.
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18.03.2022 00:35 Відповісти
Преддефолтный диктатор
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18.03.2022 00:35 Відповісти
колхан доводит до абсурда троллинг ***** =)
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18.03.2022 00:36 Відповісти
бульбою краще - бульбасяцькі зайчикі самі жріть.
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18.03.2022 00:36 Відповісти
ще не посадили, і всіх жуків колорадських з цвіту не зняли, немає в них ніц!
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18.03.2022 00:39 Відповісти
в Украине, на нашей стороне воюет около 20 белорусов, из 8-миллионной страны! ... вот так вот!

Учитывая заслуги этих людей, можно будет им оставить Новую Беларусию размером с Люксембург .. остальную часть нужно будет разделить на подмандатные территории для сопредельных стран, с внешним управлением .. на лет 10 минимум .. для выплаты репараций и прохождения тотальной делукашенизации
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18.03.2022 00:36 Відповісти
Нифига, уже рота которая скоро станет батальоном.
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18.03.2022 00:43 Відповісти
Понимаешь ли ты, Руслан, здесь важно даже не сколько беларусов воюет за Украину (хотя и здесь ты безбожно брешешь), а сколько их не воюет против Украины.
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18.03.2022 01:39 Відповісти
Слезай с обосцанного дивана и вперёд - "завоёвывать", воевала)

https://www.youtube.com/watch?v=7faiF6F1rVg
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18.03.2022 02:41 Відповісти
Пару дней назад я говорил ,что они пару недель продержатся. Видать, я ошибся - не продержатся . Походу, Белорашка посыпалась.
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18.03.2022 00:37 Відповісти
белорашский рубль, как наказание ))) "будут бить тамошним рублём" ))))
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18.03.2022 00:38 Відповісти
Білоруський рублі- як "зброя масового знищення"?
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18.03.2022 00:39 Відповісти
Сосать ты будешь Лука на перекрестке вместе с ******.
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18.03.2022 00:40 Відповісти
А чо рублями? Віддавав би борги просто гудзиками.
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18.03.2022 00:41 Відповісти
Уряд Бiлорусi дозволив повертати борги мушлями та фантиками. Офiцiйна iнформацiя
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18.03.2022 00:41 Відповісти
чем чреват дефолт?
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18.03.2022 00:42 Відповісти
кратко и ясно:
инвестиции *****
кредити *****
изоляция!
голодный бунт населения
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18.03.2022 00:47 Відповісти
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18.03.2022 00:44 Відповісти
🐎 педальний!
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18.03.2022 00:45 Відповісти
заскринил "нетленный" образ бульбохуйла, для приколов на будущее. ведь уже скоро, такие будут валятся только плесенью покрытые )
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18.03.2022 00:46 Відповісти
Батько казав "рік протримається" - Великий ОПТИМІСТ!
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18.03.2022 00:46 Відповісти
***** і китайці мабуть у шоці
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18.03.2022 00:46 Відповісти
ну у рашистов, немного на дольше хватит, а вот усатый таракан думаю станет на лыжи, или уже стал?
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18.03.2022 00:50 Відповісти
путин дал указания заняться своим окружением. это вояки фсб и конечно олигархи. много кто недоволен. теперь впрос кто кого.
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18.03.2022 00:48 Відповісти
Лукашенко все заявления делает в расчете на беларусский народ. Надо понимать, что про долговременные негативные последствия дефолта для беларусского народа будет рассказывать тоже он?
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18.03.2022 00:49 Відповісти
да интересно. может фейк. финансовая полиция голландии направила запрос дочке пукина типа откуда деньги? процесс небыстрый, но это звонок.
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18.03.2022 00:53 Відповісти
Картофельний фюрер,будеш вертати тими грошима,як прописано в документах,коли брав ті гроші!
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18.03.2022 00:58 Відповісти
самопроголошений президент Александр Лукашенко іді нах***
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18.03.2022 01:08 Відповісти
дав же Бог сусідів
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18.03.2022 01:08 Відповісти
Смеялись с Зимбабве? Теперь, как сказал "классик", вдохните поглубже!
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18.03.2022 01:13 Відповісти
Зате нулів, нулів то скільки...кожен білорус стане...лярдером
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18.03.2022 05:56 Відповісти
То вже вертав би лушпинням від картоплі.
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18.03.2022 01:14 Відповісти
Ще один поц...
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18.03.2022 01:23 Відповісти
Бульба обьєдналась з колорадським жуком. Це піzда.
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18.03.2022 01:32 Відповісти
***********😆
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18.03.2022 01:38 Відповісти
А брал эти долги Лука тоже беларусскими рублями? Или, может, брал импорт в долг за белорусские рубли? Или, может, беларусские рубли уже стали международной валютой? Усатый дебил пытается копировать бункерного карлика, только Беларусь - не кацапия и сдохнет под настоящими санкциями за месяц. А места в бункере у карлика на усатого точно не хватит.
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18.03.2022 01:44 Відповісти
Интересно, литвины лукашенка повесят на одном фонаре с его ублюдком колькой или на разных?
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18.03.2022 03:21 Відповісти
Несмотря на то, что Украина уже почти месяц пребывает в состоянии войны с Россией, на полках некоторых одесских магазинов и супермаркетов до сих пор красуется продукция как страны-агрессора, так и ее приспешницы Беларуси.
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18.03.2022 03:28 Відповісти
можно ещё листами подорожника
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18.03.2022 04:44 Відповісти
можно... только и они еще не выросли )))) а тут уже припекает )))
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18.03.2022 07:10 Відповісти
гыгыгыгы, он еще и юморист...
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18.03.2022 07:01 Відповісти
А він зможе ці гроші надрукувати? Бо я чув, що у москалів вже з цим проблеми - папір на гроші брали в Швейцарії
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18.03.2022 07:33 Відповісти
таракан завтра "прозріє" ще більше.... запропонує розраховуватись з кредиторами бульбою, а ще краще картопляниками(дранікамі).
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18.03.2022 07:56 Відповісти
Пусть себе белорусские фантики оставит на распечку печки
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18.03.2022 08:59 Відповісти
 
 