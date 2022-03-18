Лукашенко заявив, що буде повертати борги іноземним компаніям білоруськими рублями

У Білорусі визначилися із контрсанкціями проти західних країн. Зокрема, планується дозволити уряду погашати свої борги перед "недружніми країнами" білоруськими рублями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться на сайті білоруського Мінфіну.

У міністерстві зазначають – всі ці ініціативи містяться в указі, який вже підписав самопроголошений президент Александр Лукашенко. Проте сам указ ще не оприлюднено.

"Указом передбачено комплекс заходів, що включають надання підтримки реальному сектору економіки, збереження збалансованості бюджету та реалізацію заходів у відповідь на недружні дії закордонних партнерів", - уточнюють у відомстві.

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До "недружніх" планується віднести ті країни, які вирішать "заморозити" інвестиційні проекти або призупиняє їхнє фінансування. Також до "недружніх" зараховуватимуть країни, які позбавлятимуть Білорусь "технічної можливості проведення розрахунків із державного боргу в іноземній валюті".

Для таких країн уряд, банки та навіть юрособи (за згодою уряду) матимуть право "забезпечувати виконання зобов’язань перед такими країнами в національній валюті". Тобто – виплачувати борги у білоруських рублях.

Ще одна ініціатива – уряд отримає право вводити збір за дострокове розірвання договорів (кредитних, орендних тощо), ініційоване іноземними організаціями або громадянами з держав, які ухвалили рішення щодо введення спеціальних заходів (санкцій) щодо білоруських юридичних та фізичних осіб.

Також Білорусь планує призупиняти міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування із усіма "недружніми" країнами.

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