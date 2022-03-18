Лукашенко заявив, що буде повертати борги іноземним компаніям білоруськими рублями
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У Білорусі визначилися із контрсанкціями проти західних країн. Зокрема, планується дозволити уряду погашати свої борги перед "недружніми країнами" білоруськими рублями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться на сайті білоруського Мінфіну.
У міністерстві зазначають – всі ці ініціативи містяться в указі, який вже підписав самопроголошений президент Александр Лукашенко. Проте сам указ ще не оприлюднено.
"Указом передбачено комплекс заходів, що включають надання підтримки реальному сектору економіки, збереження збалансованості бюджету та реалізацію заходів у відповідь на недружні дії закордонних партнерів", - уточнюють у відомстві.
До "недружніх" планується віднести ті країни, які вирішать "заморозити" інвестиційні проекти або призупиняє їхнє фінансування. Також до "недружніх" зараховуватимуть країни, які позбавлятимуть Білорусь "технічної можливості проведення розрахунків із державного боргу в іноземній валюті".
Для таких країн уряд, банки та навіть юрособи (за згодою уряду) матимуть право "забезпечувати виконання зобов’язань перед такими країнами в національній валюті". Тобто – виплачувати борги у білоруських рублях.
Ще одна ініціатива – уряд отримає право вводити збір за дострокове розірвання договорів (кредитних, орендних тощо), ініційоване іноземними організаціями або громадянами з держав, які ухвалили рішення щодо введення спеціальних заходів (санкцій) щодо білоруських юридичних та фізичних осіб.
Також Білорусь планує призупиняти міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування із усіма "недружніми" країнами.
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Як ідеться у повідомленні, уряд Росії обґрунтовує несплату за зобов'язаннями західними санкціями, а саме тим, що США та ЄС самі заблокували російські валютні резерви та можливість погашення боргу, тож «не залишили жодного іншого вибору, окрім як розплатитися рублями».
Прострочення платежу за євробондами запускає «лічильник»: протягом 30 днів Росія ще зможе погасити борг разом зі штрафними санкціями. Якщо ж вона цього не зробить, то опиниться у дефолті.
Напередодні рейтингове агентство Fitch заявило, що вважатиме дефолтом сплату купона за російськими облігаціями у рублях.
Це як Байден тіко надьожнєй раза в три.
це наші репарації !!!!
ай шутнік !
хоч, цьому вже немає чого втрачати
Я вперше чую це імя, але для когось - це просто речник Госдепу.
Прям *** украл и в жопу спрятал
Учитывая заслуги этих людей, можно будет им оставить Новую Беларусию размером с Люксембург .. остальную часть нужно будет разделить на подмандатные территории для сопредельных стран, с внешним управлением .. на лет 10 минимум .. для выплаты репараций и прохождения тотальной делукашенизации
https://www.youtube.com/watch?v=7faiF6F1rVg
инвестиции *****
кредити *****
изоляция!
голодный бунт населения