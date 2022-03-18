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армія РФ (13428) Білорусь (5964) поранення (2656)

Лікарня білоруського Мозиря повністю перетворена на шпиталь для російських вояків, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Багатьох поранених російських військовослужбовців лікують у госпіталях гомельської області білорусі, звідти ж до РФ потягами і літаками вивозять їхні тіла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радыё Свабода".

Працівник обласної клінічної лікарні Гомеля повідомив виданню, що станом на кінець минулого тижня з області поїздами та літаками до Росії вивезли понад 2,5 тис. трупів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із однієї області Білорусі вже вивезли до Росії понад 2,5 тисячі мертвих військових, – Радіо Свобода

"Ми були з побутовою травмою у мозирській лікарні. Там стільки поранених росіян – просто жах. Страшенно понівечені. Їхні стогони на всю лікарню, неможливо слухати", - кажуть місцеві мешканці.

Інше пов’язане з медициною джерело розповіло виданню, що тільки "в неділю в Мозирі зробили операції приблизно сотні росіян".

"Вже в понеділок "закинули" в лікарню ще більше. До їх лікування та хірургічних операцій залучають усіх лікарів, у тому числі терапевтів та отоларингологів. Допомога місцевим, щоправда, ще надається, але незабаром з цим можуть виникнути проблеми", – сказав співрозмовник.

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Тим часом у місті Наровля створено повноцінний польовий госпіталь. "На території колишньої автобази багато військових наметів. Також є польова кухня та пральня. Порахувати поранених навряд чи можливо, але їх явно сотні", - розповіли жителі міста.

Судячи з усього, поранених тепер привозять не тільки автобусами ПАЗ із червоним хрестом, а й гелікоптерами. "Поранені недовго залишаються в наровлі. Їх тут "латають" і везуть у Мозир та Гомель. Трупи - потягами з Мозиря до Росії", - кажуть наровляни.

Інше джерело з наровлі зазначає, що цей райцентр хочуть зробити чимось на кшталт військового містечка, причому місцевих туди не пускають. "Зараз у нас багато техніки та військових. Вони займають різні об'єкти, які не використовувалися. На базі колишнього районного лісопильного заводу ремонтують техніку, зламану в боях в Україні", – сказав співрозмовник.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
ветеринаров можно привлечь к лечению. не хватит ветеринаров, первокурсников ветеринарных училищ можно присылать руку набивать на дармовом расходном материале. ведь между руцким и свиньёй вобщем то нет отличий ни внешних, ни внутренних. )
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18.03.2022 00:51
+5
Насрати на бандерольки!
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18.03.2022 00:44
+4
загнанных лошадей пристреливают - старый ковбойский обычай, который пора применить и в Беларуси
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18.03.2022 01:38
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Насрати на бандерольки!
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18.03.2022 00:44 Відповісти
бульбодохторам увольняться профсоюз забороныв?
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18.03.2022 00:44 Відповісти
так там русня все отжала,что б не было утечек того,какие "самовары" там лежат,ну и сколько "залечили")))
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18.03.2022 01:16 Відповісти
ветеринаров можно привлечь к лечению. не хватит ветеринаров, первокурсников ветеринарных училищ можно присылать руку набивать на дармовом расходном материале. ведь между руцким и свиньёй вобщем то нет отличий ни внешних, ни внутренних. )
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18.03.2022 00:51 Відповісти
Там патологоанаторов нужно превликать а не ветеренаров
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18.03.2022 00:59 Відповісти
Это ж скоко материала для исследований и опытов!
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18.03.2022 08:25 Відповісти
А нельзя как нибудь так сделать, чтоб туда что-то случайно прилетело?
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18.03.2022 00:58 Відповісти
Путлер только и мечтает об этом.
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18.03.2022 09:46 Відповісти
перетворюйте на морг - не помилитеся
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18.03.2022 01:00 Відповісти
Білоруси робіть диверсії,при справлянні техніки,фотографуйте ранених в лікарнях,а то є вже репортаж,де розказують що нема ніяких поранених,та вбитих в моргах білорусії.
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18.03.2022 01:13 Відповісти
Что-то наши не дорабативают...раз кацапи госпиталь еще нужен...
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18.03.2022 01:16 Відповісти
як би це цинічно не звучалоале покалічені кацапи корисніші чим ті що в пакетах, бо це додатковий тягар для бюджету рашки плюс наочний приклад для інших дебілів .
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18.03.2022 06:14 Відповісти
ну а мозырцам крепкого здоровья,скоро подорожник пойдет,а пока не болейте)))
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18.03.2022 01:17 Відповісти
загнанных лошадей пристреливают - старый ковбойский обычай, который пора применить и в Беларуси
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18.03.2022 01:38 Відповісти
та не буде там нікого фотати, білоруси ссикуни! в лісі "срати" тільки вміють. А показати світу, що там робиться, так сруть кірпічами! Квіти ***** принесіть їм ще, а краще віночок, собі нашию зразу вдягніть, продажні тварюки!!!
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18.03.2022 02:01 Відповісти
 
 