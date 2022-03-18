Лікарня білоруського Мозиря повністю перетворена на шпиталь для російських вояків, - ЗМІ

Багатьох поранених російських військовослужбовців лікують у госпіталях гомельської області білорусі, звідти ж до РФ потягами і літаками вивозять їхні тіла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радыё Свабода".

Працівник обласної клінічної лікарні Гомеля повідомив виданню, що станом на кінець минулого тижня з області поїздами та літаками до Росії вивезли понад 2,5 тис. трупів.

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"Ми були з побутовою травмою у мозирській лікарні. Там стільки поранених росіян – просто жах. Страшенно понівечені. Їхні стогони на всю лікарню, неможливо слухати", - кажуть місцеві мешканці.

Інше пов’язане з медициною джерело розповіло виданню, що тільки "в неділю в Мозирі зробили операції приблизно сотні росіян".

"Вже в понеділок "закинули" в лікарню ще більше. До їх лікування та хірургічних операцій залучають усіх лікарів, у тому числі терапевтів та отоларингологів. Допомога місцевим, щоправда, ще надається, але незабаром з цим можуть виникнути проблеми", – сказав співрозмовник.

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Тим часом у місті Наровля створено повноцінний польовий госпіталь. "На території колишньої автобази багато військових наметів. Також є польова кухня та пральня. Порахувати поранених навряд чи можливо, але їх явно сотні", - розповіли жителі міста.

Судячи з усього, поранених тепер привозять не тільки автобусами ПАЗ із червоним хрестом, а й гелікоптерами. "Поранені недовго залишаються в наровлі. Їх тут "латають" і везуть у Мозир та Гомель. Трупи - потягами з Мозиря до Росії", - кажуть наровляни.

Інше джерело з наровлі зазначає, що цей райцентр хочуть зробити чимось на кшталт військового містечка, причому місцевих туди не пускають. "Зараз у нас багато техніки та військових. Вони займають різні об'єкти, які не використовувалися. На базі колишнього районного лісопильного заводу ремонтують техніку, зламану в боях в Україні", – сказав співрозмовник.

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