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Генштаб ЗС (4472) Сирія (1668) найманець (244) найманці РФ (1968)

Росії вдалося підібрати 1000 сирійців для участі в агресії проти України, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бойовик,сирійці

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, скільки Росії вдалося найняти сирійських найманців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Командування збройних сил Російської Федерації продовжує вживати заходів щодо поповнення втрат особового складу за рахунок іноземців. За наявною інформацією, російськими окупантами вже підібрано близько 1000 добровольців із представників, так званої армії Башара Асада та Хезболи.

Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті. Водночас, за наявною інформацією, вищезгадані бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання "відрядження" як можливості потрапити до країн Європи", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирійські найманці розглядають участь у війні на боці Росії як шанс нелегальної міграції в країни Євросоюзу, - ГУР Міноборони

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
Женевская конвенция не действует. Можно официально резать бошки
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18.03.2022 01:01
+27
сирия для этих чертей покажется детским садиком. Украинцы в ярости не разбираются в национальностях, косят эти сорняки в одни снопы.
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18.03.2022 00:59
+16
у цих чорнобривців навіть "паляниця" не треба питати - одразу межи очей
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18.03.2022 01:05
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О! Новый сорт мяса привезли для фарша.
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18.03.2022 00:58 Відповісти
халяльні барани - шашлик-машлик буде, люля кебаб...
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18.03.2022 01:02 Відповісти
Щурам та лисицям.
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18.03.2022 05:14 Відповісти
Сирийцы просто охренеют от мороза и киздюлей....
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18.03.2022 00:59 Відповісти
мда, нічними заморозками цих кунаків прибьє...
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18.03.2022 01:03 Відповісти
А ще для їх виявлення не треба навіть слова паляниця ))
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18.03.2022 10:29 Відповісти
сирия для этих чертей покажется детским садиком. Украинцы в ярости не разбираются в национальностях, косят эти сорняки в одни снопы.
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18.03.2022 00:59 Відповісти
головне щоб куфайки видали і ватні портки
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18.03.2022 01:00 Відповісти
Женевская конвенция не действует. Можно официально резать бошки
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18.03.2022 01:01 Відповісти
Може скинутись всім громадянам та найняти талібанів за 1000 баксів в місяць, щоб різали голови москалям, кадирівцям, асадистам?
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18.03.2022 01:08 Відповісти
Та можна просто перекупити цих сирійців. Путін їм обіцяв по 200-300 дол. за місяць. А ми їм запропонуймо по 500 - і нехай воюють проти росії або хоча б викрадуть російську техніку і привезуть нам.
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18.03.2022 01:45 Відповісти
А ще за здачу в полон їм обіцяли громадянство ЄС )) Так вони і сім'ї перевезуть ))
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18.03.2022 10:30 Відповісти
Це на день роботи ЗСУ.
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18.03.2022 01:02 Відповісти
На день? Обленились.
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18.03.2022 01:09 Відповісти
Дехто не встигне навіть побачити позиції ЗСУ.
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18.03.2022 10:31 Відповісти
Без загальної мобілізації не обійтись, якщо збираємось перемогти пуйла а не капітулювати.
Інакшого виходу не має. Це факт.
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18.03.2022 01:03 Відповісти
На жаль зараз у даний момент немає стільки зброї та техніки щоб усіх відразу в бій кинути. Це все складніше відбувається. Звичайно можна як параша робити але тоді і втрати будуть як у них. Я вважаю що наші якраз накопичують сили.
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18.03.2022 01:07 Відповісти
Зброї вже достатньо, принаймі вже десятки тисяч автоматів, кулеметів та мільйонів патронів до них завезені в Україну за останні два тижні.
Не кажучи вже про тисячі джавелінів, NLOW, стінгерів, ітд.
Було би тільки бажання у влади озброїти цією зброєю та мобілізувати людей на боротьбу з окупантами
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18.03.2022 01:15 Відповісти
Я і кажу на це треба час, це не робиться за 1 тиждень. Все буде добре і ми переможемо. Все буде Україна.
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18.03.2022 01:17 Відповісти
обучить еще надо...
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18.03.2022 01:20 Відповісти
Ще Верещуска і Ко їм полонених навіддають і нам буде не весело

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18.03.2022 01:04 Відповісти
Ну ви бачили яка перекошена фізія у верещачки, ловить кожне слово і повторює як мантру. То про закрите небо, то ще про щось. А минулому навіть сама ходила ******* що крім неї міністерство оборони ніхто не зможе очолювати. була б трагедія для слуг. Зараз є чутки що Єрмак приперся на нараду до військових разом з Презом, щоб почути інфу з перших вуст, але його прогнали як цивільну особу з зрозумілими всім обсягами.
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18.03.2022 01:19 Відповісти
розбіжиться ця сирійска срань після першого пострілу - *** здоженеш.
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18.03.2022 01:05 Відповісти
Та они еще в белоруссии ломануться к границе Польши,просить убежища. Подвезли тупые москали до границы нахаляву. Эти наваюют
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18.03.2022 01:42 Відповісти
новий канал переправки сирійської срані до Европи?
навіть і не дійшло спочатку у чому же фішка
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18.03.2022 01:46 Відповісти
Їм краще через Україну. Переходять кордон, мочать москалей, здаються в полон, отримують гроші і громадянство ЄС. Бінго!!!
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18.03.2022 10:34 Відповісти
Чтобы участвовать в уличных боях, для начала, нужно хотя бы войти в город... КГБист путлер таки ПОЦ.
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18.03.2022 01:05 Відповісти
у цих чорнобривців навіть "паляниця" не треба питати - одразу межи очей
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18.03.2022 01:05 Відповісти
Ці хлопці прийняли вірне рішення. Що таке Європа, в порівнянні з Раєм?
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18.03.2022 01:05 Відповісти
А этих ПиД*ров вообще не куй в плен брать сразу в утиль мешок....
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18.03.2022 01:06 Відповісти
Ну то нехай бусурмани іздохнуть в найбільшій країні Європи. Всі.
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18.03.2022 01:07 Відповісти
"Підібрали" те, що як непотріб валялося...
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18.03.2022 01:07 Відповісти
Нужно распространить среди них слух, что у нас все пули салом смазаны)
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18.03.2022 01:07 Відповісти
и хоронить заворачивая в свиные шкуры...
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18.03.2022 01:21 Відповісти
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18.03.2022 05:17 Відповісти
Скажите же им кто нибудь: Украниййа ляйсат аадуан фи аль-ихтихад аль-урубиййи баэд - Украина ещё не в Евросоюзе.
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18.03.2022 01:09 Відповісти
Непобедимой и легендарной уже не хватает пушечного мяса. Ну окей.
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18.03.2022 01:10 Відповісти
вони приїдуть з портретами Асада і Путіна і будуть молитися за їх здравіє і з цими порт ретами підуть в "бій" разом з Рамзан доном
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18.03.2022 01:11 Відповісти
Канцлер Шольц может начать приглашать этих сирийцев в компанию к тем русским, которые живут в его стране.
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18.03.2022 01:13 Відповісти
ух аж цельную тыщу наскребли.а вони то было,то 16000 то 40000,а тут так жыденько как то))) самое смешное,а что это мясо тут делать будет? местности не знают,языкам не обучены,для них большим сюрпризом будетттткогда зелень расцветет,будут дохнуть даже не зная откуда прилетело)))
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18.03.2022 01:14 Відповісти
40000 це вся армія Асада.
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18.03.2022 01:23 Відповісти
Кадыровцы,лукашенковцы теперь и папуасы,путлер всю гадость собрал.
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18.03.2022 01:15 Відповісти
Зараз ще приїдуть гібони з габона і буде весь мировой інтернаціонал.
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18.03.2022 01:21 Відповісти
сколько они им платят??
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18.03.2022 01:22 Відповісти
Я думаю только аванс, никто в кацапском руководстве не рассчитывает что они до зарплаты доживут.
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18.03.2022 01:24 Відповісти
Тисяча і це все? А ***** губу розкотило на 40 тисяч. До параші й ці не доїдуть. Морем не зможуть, бо Босфор і Дарданелли закриті. Літаками проблематично. Туреччина, Ірак та Ізраіль навряд чи відкриють небо для воєнних транспортних літаків. Ліван? Сумнівно.
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18.03.2022 01:29 Відповісти
Самый момент поставить вооружение сирийским повстанцам чтобы трахнули Асада пока его наемники удобряют украинские черноземы.
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18.03.2022 01:30 Відповісти
если эти сирийцы планируют таким образом попасть в Европу, то они тупее мордоровских Ванек, которых погнали просто на убой эшелонами, т.к. им уже должен быть известен результат "старшего брата" в первом раунде
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18.03.2022 01:34 Відповісти
а как же 40 тыс? уже 1000 и то тех что хотят дезертировать в ЕС а не воевать
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18.03.2022 01:35 Відповісти
пуля не знает национальностей
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18.03.2022 01:49 Відповісти
Кризис в рф: с полок магазинов пропало мыло.
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18.03.2022 03:15 Відповісти
На камеру відрізаєте голову чорносракому,зашиваєте у свинячу шкіру і закопуєте в землю,та викладаєте на ютуб,на завтра жодної потвори там вже не буде.
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18.03.2022 03:42 Відповісти
Асад поміг чим міг, хоч землею нормальною нагодують перед смертю
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18.03.2022 05:17 Відповісти
Свого часу таку саму херню зробили з фінами-кинули чурбанів на північ...і вони побачили, що таке сніг і морози...востаннє. Все міняється в світі-долбоїбізм мокшанців незмінний...
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18.03.2022 05:42 Відповісти
Бараны на бойню добровольно идут.
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18.03.2022 07:58 Відповісти
 
 