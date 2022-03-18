Будь-який бізнес на час воєнного стану та 1 місяць після війни зможе отримати кредит під 0%, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-який бізнес на час воєнного стану плюс 1 місяць після війни зможе отримати кредит під 0%.

Про це президент повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш уряд уже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців на базі програми "5-7-9%" створюємо нову можливість. Будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0%. На час воєнного стану плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка – 5%. А загальний обсяг кредиту може бути до 60 мільйонів гривень. Щоб було ширшим коло тих бізнесів, які зможуть скористатися нашою програмою", - сказав Зеленський.

Також, за словами президента, Кабмін завтра проголосує за масштабне скорочення регуляцій.

"Було понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаються обовʼязковими близько 20. Лише ті, які просто неможливо скасувати. Як, наприклад, про поводження з радіоактивними відходами. Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності – і вільно працюєш", - пояснив він.

Також держава гарантуватиме 100% вкладів в українських банках, додав президент.

"Це особливе завдання для Національного банку України, для народних депутатів і наших урядовців. Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. 100%. Не частину, як зараз, як завжди, а повністю.Увесь депозит. У будь-якому банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші і не боялись цього за жодних обставин", - заявив він.

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