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Будь-який бізнес на час воєнного стану та 1 місяць після війни зможе отримати кредит під 0%, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

кредит

Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-який бізнес на час воєнного стану плюс 1 місяць після війни зможе отримати кредит під 0%.

Про це президент повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш уряд уже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців на базі програми "5-7-9%" створюємо нову можливість. Будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0%. На час воєнного стану плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка – 5%. А загальний обсяг кредиту може бути до 60 мільйонів гривень. Щоб було ширшим коло тих бізнесів, які зможуть скористатися нашою програмою", - сказав Зеленський.

Також, за словами президента, Кабмін завтра проголосує за масштабне скорочення регуляцій.

"Було понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаються обовʼязковими близько 20. Лише ті, які просто неможливо скасувати. Як, наприклад, про поводження з радіоактивними відходами. Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип: оголосив про початок діяльності – і вільно працюєш", - пояснив він.

Також держава гарантуватиме 100% вкладів в українських банках, додав президент.

"Це особливе завдання для Національного банку України, для народних депутатів і наших урядовців. Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. 100%. Не частину, як зараз, як завжди, а повністю.Увесь депозит. У будь-якому банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші і не боялись цього за жодних обставин", - заявив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
кто сейчас бизнес будет развивать, брать деньги, вкладывать в развитие при такой ситуации
люди в основном продукты покупают
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18.03.2022 01:18
+2
Че-то придумали уже, как распилить. Набрать кредитов, записать на погибших, чтоб не отдавать или что-то еще. Величайшее будивныцтво накрылось, а денег все равно хочется.
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18.03.2022 01:33
+1
Один місяц - афігеть!
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18.03.2022 01:17
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Один місяц - афігеть!
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18.03.2022 01:17 Відповісти
кто сейчас бизнес будет развивать, брать деньги, вкладывать в развитие при такой ситуации
люди в основном продукты покупают
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18.03.2022 01:18 Відповісти
Че-то придумали уже, как распилить. Набрать кредитов, записать на погибших, чтоб не отдавать или что-то еще. Величайшее будивныцтво накрылось, а денег все равно хочется.
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18.03.2022 01:33 Відповісти
"Набрать кредитов, записать на погибших"

Є така штука, як правонаступництво. Нє, не чув?
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18.03.2022 01:57 Відповісти
то кацап тупорилий, воно весь час дурню всяку пише
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18.03.2022 08:24 Відповісти
Тупорилий - це ти. И то, что тебе кажется, что ты украинец, тебе не помогло.
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18.03.2022 10:29 Відповісти
хрюзге Ванья, що ти там прохрюкало?
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18.03.2022 13:40 Відповісти
Серьезно, по кредитам правонаступництво?
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18.03.2022 10:29 Відповісти
***** Помідоров, всеодно тобі все платити і решті кацапів
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18.03.2022 13:42 Відповісти
Да, прікінь, чучало. По крєдітам правонаступництво. Читай ЦК.
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18.03.2022 13:45 Відповісти
Чучело это ты. Прочитай хотя бы азбуку для начала, грамотей.
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18.03.2022 13:46 Відповісти
Ти що, образився? Тю. Хіба ж я винен, що ти настільки тупорилий.
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18.03.2022 14:04 Відповісти
Тупорылые твои мама и папа, не пользовались контрацепцией.
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18.03.2022 14:06 Відповісти
Ну ти дивись Воно ще хоче продовжувати. Мені текст статті ЦК кинути, щоб ти вже остаточно при всіх тут обтікав? Краще звали туди, звідки виліз, а я зроблю вигляд, що тебе і твоїх висерів тут ніколи не було.
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18.03.2022 14:10 Відповісти
В мене, українського військового, в державному банку (ощадбанк) на карточці держава знімає 12% щомісяця виплати, які називаються «абонентська плата за використання кредитного ліміту».
Договір та історію платіжної картки можу викласти..
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18.03.2022 02:05 Відповісти
то не держава, а банк знімає,
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18.03.2022 08:26 Відповісти
Що ще Коломойський шепнув на вухо Зелі? Може харе курити? В країні війна, а вони..
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18.03.2022 02:17 Відповісти
Після так званної податкової реформи від гетьманцева, яка була проголосована кілька днів тому. То я боюсь уявити, що вони зараз наприймають. Бо ж говорять зазвичай одне, а в купі ще відро говна ************. І це нівелює всі добрі надбання. Так саме буде і зараз. Чекаю як гетьманцев все перекрутить.
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18.03.2022 07:45 Відповісти
***, отличная новость)))) бизнес во время войны, вы серьезно? Нужно быть полным идиотом окончательно
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12.04.2022 15:56 Відповісти
 
 