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Генштаб ЗС (4472) ППО (1811) Чорне море (1349)

Ворог проводить перегрупування на Південнобузькому напрямку та спробує виявити систему ППО на Чорноморському узбережжі, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що відбувається на Південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузському напрямку ворог активні дії не проводив. Перейшов до оборони та інженерного облаштування зайнятих рубежів. Намагався провести перегрупування та здійснити поповнення запасів.

Окупанти не полишають спроб виявити та знищити систему протиповітряної оборони вздовж Чорноморського узбережжя.

В акваторії Чорного моря, противник намагається проводити демонстраційні дії", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії вдалося підібрати 1000 сирійців для участі в агресії проти України, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
людина яка приймає когось через довжелезний стіл хоче ядерної війни ?
провести решту свого життя в бункері ?

він - сцикун, який боїться за своє життя
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18.03.2022 02:14
+6
Марик треба рятувати негайно !
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18.03.2022 02:17
+5
Хрін там свинорилі пройдуть Босфор і Дарданели! Їх срані шкаралупи можуть заблокувати ще в Середземному морі, а те що він погрожує "ядрьонабатона" означає тільки те що плішивий шулєр не має ЖОДНИХ інших "козирів", він фактично вже на межі істерики😱 Це агоніальні конвульсії конаючої ботоксної гидоти😩
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18.03.2022 02:23
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ЛОНДОН, 17 березня (Рейтер) - Росія попередила Сполучені Штати в четвер, що Москва має силу, щоб поставити на місце найвидатнішу світову наддержаву, і звинуватила Захід у розпалюванні дикої русофобської змови з метою розірвати Росію.


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18.03.2022 01:57 Відповісти
Воронеж что ли ?
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18.03.2022 01:58 Відповісти
Вот интересно что это за сила такая ,чечены что ли ,сирийцы,или обосцанные Ваньки?
А может танки с кроватями наверху?путлер продолжает запугивать,это его главное оружие.
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18.03.2022 01:59 Відповісти
то вже йде не про мілюзгу...Ви Бачили шо урядові літаки порозлітались по Сибірі ..це шось серйозніше ніж кадировці і сирійці..)(уйло шантажує вже напряму ядерною зброєю
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18.03.2022 02:03 Відповісти
Я думаю Лондону есть чем ответить на такой шантаж, при любом раскладе путлер не выиграет,даже применив ЯО это будет его последний день.Тут уже его окружение должно решить согласны ли они лечь рядом с путлером и положить всех своих родных и свои миллионы.
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18.03.2022 02:14 Відповісти
людина яка приймає когось через довжелезний стіл хоче ядерної війни ?
провести решту свого життя в бункері ?

він - сцикун, який боїться за своє життя
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18.03.2022 02:14 Відповісти
Він то може і має надію провести залишок життя під землею,але ті хто фінансують його божевільні проєкти згодні лишитися усього ,навіть життя,в угоду психічнохворому маньяку.
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18.03.2022 02:16 Відповісти
Раша погрожує США і перекидує кораблі з Далекого Сходу в Чорне море...
Полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон каже, що Росія може використовувати кораблі, дислоковані у Владивостоці, і переміщувати їх через Тихий океан, щоб спробувати поповнити свої військові сили, які воюють в Україні.
Джерело: CNN
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18.03.2022 02:01 Відповісти
справа не в кораблях а яке озброєння стоїть на тих кораблях.і як поведе себе Туреччина
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18.03.2022 02:05 Відповісти
Проливи вже закриті
та допхаються вони до проливів через місяць-два,
а озброєння - вантажівки
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18.03.2022 02:17 Відповісти
Хрін там свинорилі пройдуть Босфор і Дарданели! Їх срані шкаралупи можуть заблокувати ще в Середземному морі, а те що він погрожує "ядрьонабатона" означає тільки те що плішивий шулєр не має ЖОДНИХ інших "козирів", він фактично вже на межі істерики😱 Це агоніальні конвульсії конаючої ботоксної гидоти😩
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18.03.2022 02:23 Відповісти
скрипки зліва, віолончелі справа...
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18.03.2022 02:11 Відповісти
Марик треба рятувати негайно !
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18.03.2022 02:17 Відповісти
та треба ж - Маріку дісталося шо Божe збав.
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18.03.2022 02:21 Відповісти
кацапня рубає корідор на Крим.
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18.03.2022 02:23 Відповісти
а тут Марік грудьми - хрен візьмеш.
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18.03.2022 02:25 Відповісти
коридор в крим ..для того щоб хоть якийсь успіх показати
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18.03.2022 02:31 Відповісти
мені цікаво шо ті урядові літаки розлітались..многоходовочка чи шо..
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18.03.2022 02:33 Відповісти
Вы будете смеяться, но каzzабы снова подтягивают технику в Чернобаевку. В пятый раз. В пятый раз, Карл!!!. Теперь мем "день сурка" уже утратил в Украине свой колорит. Теперь у нас будут говорить - " это Чернобаевка какая-то".
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18.03.2022 04:57 Відповісти
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18.03.2022 05:50 Відповісти
 
 