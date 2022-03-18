Ворог проводить перегрупування на Південнобузькому напрямку та спробує виявити систему ППО на Чорноморському узбережжі, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що відбувається на Південному напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"На Південнобузському напрямку ворог активні дії не проводив. Перейшов до оборони та інженерного облаштування зайнятих рубежів. Намагався провести перегрупування та здійснити поповнення запасів.
Окупанти не полишають спроб виявити та знищити систему протиповітряної оборони вздовж Чорноморського узбережжя.
В акваторії Чорного моря, противник намагається проводити демонстраційні дії", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+6 Dust
показати весь коментар18.03.2022 02:14
+6 Dust
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+5 Maxim Sobolsky
показати весь коментар18.03.2022 02:23
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А может танки с кроватями наверху?путлер продолжает запугивать,это его главное оружие.
провести решту свого життя в бункері ?
він - сцикун, який боїться за своє життя
Полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон каже, що Росія може використовувати кораблі, дислоковані у Владивостоці, і переміщувати їх через Тихий океан, щоб спробувати поповнити свої військові сили, які воюють в Україні.
Джерело: CNN
та допхаються вони до проливів через місяць-два,
а озброєння - вантажівки