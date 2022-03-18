США та Євросоюз не визнають фейкових "референдумів" на захоплених Росією територіях

Фото: ОБСЄ

Євросоюз та Сполучені Штати Америки не визнають жодних організованих російськими загарбниками "референдумів" на захоплених територіях України, зокрема в Херсоні.

Про це було заявлено на засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, у заяві ЄС, оприлюдненій під час засідання, наголошується: "Ми рішуче засуджуємо те, що російські збройні сили викрали демократично обраних міських голів та інших представників місцевої влади, у тому числі в Дніпрорудному, і вимагаємо їх негайного звільнення. Ми також бачили повідомлення про те, що росія може планувати ще один фейковий "референдум" під погрозою зброї в Херсоні, а також в інших місцях України".

Зазначається також, що Євросоюз ніколи не визнавав ані спроби анексії Кримського півострова, ані незаконних утворень на окупованій частині сходу України. "Ми також ніколи не визнаємо жодної іншої спроби силою захопити територію суверенної держави. Росія буде притягнута до відповідальності за грубі порушення Статуту ООН і Гельсінського заключного акта", - йдеться у заяві.

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Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер також заявив на засіданні, що російській брехні про "референдуми" у захоплених українських містах ніхто не повірить.

"Цього тижня виповнюється восьма річниця організованого Москвою фіктивного так званого "референдуму" в окупованому Криму. Ми бачимо, що цей сценарій використовується знову, коли заступник голови Херсонської обласної ради повідомляє про зусилля російських сил провести фіктивні вибори. Цій брехні ніхто ніколи не повірить. Ніхто цього не сприйме. Ми ніколи не потерпимо таких фальсифікацій", - заявив він.

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