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Відсьогодні ціни на пальне знизяться. Бензин та дизпаливо коштуватимуть на 5-7 грн менше, - Мінекономіки

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

бензин

Ціни на пальна в Україні знизяться вже сьогодні. Дизпаливо тепер коштуватиме на 5 грн менше, а бензин - на 7 грн.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні ціни на пальне в Україні знизяться. Тепер дизпаливо буде коштувати на 5 грн дешевше (зниження з 44,90 до 39,96 за літр). Бензин – на понад 7 грн дешевше (зниження з 43,52 до 35,76 грн за літр)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це стало можливим, оскільки Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.

"Таким чином, ми досягаємо балансу, коли за рахунок радикального зниження податків ціна знижується. Завдяки цьому зможемо акумулювати достатньо ресурсів для проведення посівної кампанії та перевезення критично необхідних вантажів, в тому числі продуктів харчування. Доступне пальне дозволить активувати низку економічних процесів, які наблизять Україну до перемоги", - додали в міністерстві.

Також читайте: Кабмін пропонує тимчасово скасувати акциз і знизити ставку ПДВ на пальне

Автор: Богдан Гуньковський
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18.03.2022 03:17 Відповісти
класика , підвищили щоб потім знизити . зараз головне прослідкувати за тим щоб ліквідували монополію на ринку .
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18.03.2022 07:44 Відповісти
А на продукты и лекарства слабо снизить ПДВ? Их далеко не олигархи покупают
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18.03.2022 08:05 Відповісти
Відсьогодні ціни на пальне в Україні знизяться. Тепер дизпаливо буде коштувати на 5 грн дешевше (зниження з 44,90 до 39,96 за літр). Бензин - на понад 7 грн дешевше (зниження з 43,52 до 35,76 грн за літр)"
Щось незрозуміла "знижка" - по Полтавській області паливо в середньому було 35 грн, тепер "знизиться" до 39.96?
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18.03.2022 09:14 Відповісти
в Днепре 40 грн самый дешевый 95-й, но я тоже не верю что он станет по 33.
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18.03.2022 11:09 Відповісти
Без претензій, але хотілось би почути інформацію по скрапленому газу?
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18.03.2022 09:24 Відповісти
Отличная новость. Только где купить бензин, за газ вообще умалчиваю? В Киеве все заправки закрыты, по крайней мере обьехал весь Полол и Серец. Топлива нет вообще...
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18.03.2022 10:02 Відповісти
Не верю! 10:30 Днепр цены на заправках не изменились. А если и изменятся в ближайшее время, то не верю что на 7грн бензин станет дешевле! Хотелось бы ошибиться, но в нашей стране снятие акцизов и налогов на топливо делается не для блага людей, а для блага хозяина Бени-фициара нашего президента.
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18.03.2022 11:08 Відповісти
Ужгород, ОККО, дизель був 47₴.... До сьогодні. Зараз ще не знаю, але не вірю, що буде 40) - це фантастика
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18.03.2022 11:26 Відповісти
 
 