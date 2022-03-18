Безперервні атаки ЗСУ серйозно обмежують наступальний потенціал російських окупантів, - Міноборони Великої Британії
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Безперервні контратаки ЗСУ обмежують наступальний потенціал російських окупантів.
Про це у Twitter повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.
"Безперервні українські контратаки змушують Росію велику кількість військ використовувати для захисту власних шляхів постачання. Це серйозно обмежує наступальний потенціал Росії", - йдеться в повідомленні.
Також за даними Міноборони Великої Британії, російська армія має проблеми матеріально-технічного забезпечення.
"Проблеми у маневруванні, відсутність контролю над повітрям і обмежені можливості пересування заважають Росії забезпечити свої передові війська навіть предметами першої необхідності, такими як їжа та пальне", - додали в розвідці.
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anti-colorados 17 Березня, 2022
Недавно на глаза попалось видео наших хлопцев, которые передавали приветы еще не одвухсоченным любителям учений, и между прочим, один из них сказал: «Мы еще даже не начали воевать!» И в общем, в этих словах есть глубокий смысл, который можно было развернуть в нескольких направлениях, но мы стараемся быть если не эталоном, то чем-то очень близким к нему в плане фильтрации любой информации, которая может навредить военным. Хотя некоторые вещи и очень хотелось бы описать хотя бы в виде юмора. Кроме того, мы сейчас наблюдаем положительные изменения в тональности публичного общения. Люди уже понимают, что можно писать, а чего писать не стоит. В этом плане помогают и регулярные пояснения ЗСУ, но риторика действительно изменилась.
Поэтому комментируя ту самую фразу, о которой было сказано выше, мы просто контурно пройдемся по этой теме и все, что здесь не будет написано, каждый может обвесить собственными наблюдениями. Итак, из разных мест нам пишут о том, что в общем, и морально и материально, наши военные готовы перейти к фазе жесткой рихтовки противника так, чтобы аж гайки воняли, но нет команды. Это говорит о том, что противник познакомился с тактикой ведения оборонительной войны, которую показывает наша армия. И при этом, им становится до смерти грустно.
Прослушав часы радиоперехватов разговоров руZZких, можно услышать в каком они шоке от потерь, которые им приходится нести, натыкаясь на нашу оборону, но им никому не приходит в голову то, что атакующих действий ВСУ они еще не видели. Не контратак, а именно наступления, они просто себе не представляют и не хотят этого делать потому, что считают лишь себя способными наступать. А ведь когда начнется наступление, они увидят совсем другую войну.
Сейчас, получив по зубам и оставив половину своей наступающей группировки, они вполне могут отступать без настойчивого преследования и добивания. Это потому, что наши военные четко придерживаются планов и далеко не уходят от обозначенных позиций. Почему это именно - так, понятно без лишних слов, хотя мы уже касались этой темы. Так что самое интересное и наиболее удивительное у руZZких еще впереди.
Но дело не только в этом, наверное, многим пришлось уже столкнуться с военкоматами и теробороной и поскольку это читают люди не юного пионерского возраста, наверняка выслушали то, что ваша военно-учетная специальность не является остродефицитной, а ваш возраст заводит вас в конец очереди, где перед вами стоит масса народу на 10-20 лет моложе. Разговор заканчивается тем, что ты оставляешь телефон и «в случае чего» там обещают позвонить.
С одной стороны, все это вполне понятно, поскольку чем старше контингент, тем меньше его выносливость, необходимая на войне, и плюс к тому, многие уже имеют какие-то недуги, с которыми на передке просто никто и ничего не сможет сделать, если прикрутит. Все это понятно. Исключения делаются только для тех, кто имел боевой опыт с 2014 года и то - не все. С другой стороны, понятно, что комплектация ВСУ и даже его резервов уже ведется не по совковым правилам, когда уже гребли бы всех, кто пришел в военкомат. Это говорит о том, что армия точно знает, сколько личного состава ей нужно для выполнения поставленных задач. Это подтверждает и недавнее заявление командующего сухопутными войсками о том, что резервы укомплектованы, оснащены и развернуты. Резервы!
Вот это и говорит о том, что в полную силу мы еще и не начинали воевать, а когда прийдет этот день, то нынешние сопли и слезы, которые слышны в радиоперехватах руZZких, покажутся им чем-то вроде пионерского лагеря, поскольку им предстоит увидеть нечто совсем другое, чего они точно - никогда не видели. Ми переможемо!
Війська окупанта втратили наступальний потенціал, несуть важкі втрати та мають значні проблеми з логістикою;
Агресор уже вичерпав майже весь свій запас крилатих ракет «Калибр» та "Искандер", продовжує бити по нашим містам некерованим авіаційним озброєнням;
З 20 березня російські окупанти на Донбасі хочуть почати нову хвилю мобілізації до лав "1-го армійського корпусу",
Для формування окупаційної адміністрації на теренах Херсонської області агресор перекидає оперативні групи ФСБ, поліцейських з окупованого Криму та Краснодарського краю РФ;
Пілоти повітряних сил агресора подають рапорти про небажання брати участь в бойових діях на території України;
Українські захисники знищили до 30% живої сили 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що веде бойові дії у районах міст Харкова та Ізюма. Також - ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва.
Як свідчать дані з відкритих джерел, в боях проти Збройних Сил України було знищено як мінімум половину особового складу 311-ий десантного полку із складу 98-ої десантної дивізії. По суті, 311-ий десантний полк агресора припинив своє існування.
https://twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1504492710958448644?s=20&t=s9GR-6V0YpXW1_VBBu6TKQ