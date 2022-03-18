Безперервні атаки ЗСУ серйозно обмежують наступальний потенціал російських окупантів, - Міноборони Великої Британії

Безперервні контратаки ЗСУ обмежують наступальний потенціал російських окупантів.

Про це у Twitter повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Безперервні українські контратаки змушують Росію велику кількість військ використовувати для захисту власних шляхів постачання. Це серйозно обмежує наступальний потенціал Росії", - йдеться в повідомленні.

Також за даними Міноборони Великої Британії, російська армія має проблеми матеріально-технічного забезпечення.

"Проблеми у маневруванні, відсутність контролю над повітрям і обмежені можливості пересування заважають Росії забезпечити свої передові війська навіть предметами першої необхідності, такими як їжа та пальне", - додали в розвідці.

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