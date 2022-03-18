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Червоний Хрест (347) труп (97) Верещук (605)

Україна знову просить Червоний Хрест вплинути на Росію, яка не хоче забирати тіла свої військових, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Україна вкотре попросила Міжнародний комітет Червоного Хреста закликати Росію забрати тіла вбитих солдатів з української території.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером. Під час цієї зустрічі ми порушили питання щодо необхідності збирання й ідентифікації тіл загиблих військових сил окупанта. Ми звернули увагу Червоного Хреста, що Росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл і останків їхніх загиблих, кількість яких перевищила 14 тисяч", - зазначила урядовець.

За її словами, українська сторона закликала очільника МКЧХ запропонувати росії "проявити повагу до своїх загиблих солдатів" і розпочати перемовини, щоб забрати їх з України.

Раніше Україна вже зверталася до МКЧХ по допомогу у питанні вивезення тіл російських солдатів.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Путин построил свой Рейх: 71% россиян чувствуют гордость из-за войны против Украины и одобряют действия Путина по уничтожению украинской государственности.

При этом используют VPN для новостей о "военной операции" - 5,5%. Из тех, кто вообще использует интернет, чтобы узнать новости о войне, 37% не знают, что такое VPN. YouTube пользуются 11% респондентов, а телеграмом - 7%.
В то же время авторы исследования отмечают, что молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше.

Так что не питайте иллюзий, что какие-то российские мамашки срочников, попавших в плен в Украине, начнут проводить антивоенные митинги.
Запрос российского общества на агрессию против Украины очень высокий и Путин лише отражение воли российской орды, которая хочет залить кровью всю Европу. Главное, чтобы гордиться...

@informnapalm
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18.03.2022 03:50
+10
Та угомоните её, ****@ла уже своей заботой о русском перегное! Вот же ж тупая овца зарисоваться хочеться, дайте ей большой шарик - пущай пролетает!
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18.03.2022 03:58
+3
У скотомогильник. Засипати вапном.Загорнути.Засіяти будяком.
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18.03.2022 05:09
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Для і до кого ці пусті балачки? Невже досі не зрозуміло? Для кого ці популістські заяви?
Вони тиждень говорили, що "патєрь нєт" Потім признали, що покрошили орків трохи, АЛЕ рюскіє сваїх нє брасают!!! Вдовбіть у свою пусту бошку верещук, вони ніколи не признають реальних втрат і не приймуть допомогу Червоного Хреста. Бо повторюю, їм роками зомбуюють, що русскіє сваїх нє брасают!
Наступної заяви будеш в орків просити вибачення, як за Одесу в 14році?
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18.03.2022 03:07 Відповісти
Путин построил свой Рейх: 71% россиян чувствуют гордость из-за войны против Украины и одобряют действия Путина по уничтожению украинской государственности.

При этом используют VPN для новостей о "военной операции" - 5,5%. Из тех, кто вообще использует интернет, чтобы узнать новости о войне, 37% не знают, что такое VPN. YouTube пользуются 11% респондентов, а телеграмом - 7%.
В то же время авторы исследования отмечают, что молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше.

Так что не питайте иллюзий, что какие-то российские мамашки срочников, попавших в плен в Украине, начнут проводить антивоенные митинги.
Запрос российского общества на агрессию против Украины очень высокий и Путин лише отражение воли российской орды, которая хочет залить кровью всю Европу. Главное, чтобы гордиться...

@informnapalm
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18.03.2022 03:50 Відповісти
Та угомоните её, ****@ла уже своей заботой о русском перегное! Вот же ж тупая овца зарисоваться хочеться, дайте ей большой шарик - пущай пролетает!
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18.03.2022 03:58 Відповісти
Її в новинах більше ніж президента). Зазвичай таких звільняють). Знов буде літати)
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18.03.2022 04:13 Відповісти
они воняют
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18.03.2022 06:33 Відповісти
Вона мене реально бісить, коли виходить до мікрофона і як сухар строче що небудь. Тупа вівця, що з неї.
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18.03.2022 07:17 Відповісти
У скотомогильник. Засипати вапном.Загорнути.Засіяти будяком.
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18.03.2022 05:09 Відповісти
Ну так беріть вила і збирайте.Сама Верещук мене теж не влаштовує але зараз вона каже правильно.Це як ні що показує прогнилість кацапів.
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18.03.2022 06:55 Відповісти
є полонені, нехай і збирають під наглядом, а взагалі збирати їх і катапультою закидати на парашку або бульбостан
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18.03.2022 08:38 Відповісти
Все правильно, більше трупів поїде за поребрик, меньше сюда прилізе орків.
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18.03.2022 06:22 Відповісти
Рашафашисти мордору не потрібні ні живими а ні , тим більш мертвими. Сюди їх присилають наобіцівши купу грошей, туди не забирають аби не сплачувати обіцяне. Немає тіла, немає діла.
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18.03.2022 06:33 Відповісти
Как потеплеет, 40 американских биолабораторий нам покажутся раем. Надо из тушек стену на границе с мордором построить, и вентилятор поставить, что бы им дуло.
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18.03.2022 06:58 Відповісти
З тим же успіхом можна звернутися до "Спортлото" або навіть до самої Ґрети Тумблєр.
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18.03.2022 06:59 Відповісти
В мене сусід в квартирі поруч помер, три дні труп не виносили; вже тиждень в тамбурі смердяк стоїть, жах просто.
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18.03.2022 07:15 Відповісти
Меняете пленных с каждым пленным кацапом отдавайте два мешка кацапского перегноя пускай тащут своим ходом.
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18.03.2022 08:02 Відповісти
Забрать 14 тыс трупов это значит признать такие потери в Украине. А они своим врут, что потери минимальные. После войны втихаря будут забирать мелкими партиями. А ещё лучше , что бы их втихаря сжечь, что бы они считались безвести пропавшими..
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18.03.2022 09:59 Відповісти
 
 