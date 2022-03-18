Україна знову просить Червоний Хрест вплинути на Росію, яка не хоче забирати тіла свої військових, - Верещук

Україна вкотре попросила Міжнародний комітет Червоного Хреста закликати Росію забрати тіла вбитих солдатів з української території.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером. Під час цієї зустрічі ми порушили питання щодо необхідності збирання й ідентифікації тіл загиблих військових сил окупанта. Ми звернули увагу Червоного Хреста, що Росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл і останків їхніх загиблих, кількість яких перевищила 14 тисяч", - зазначила урядовець.

За її словами, українська сторона закликала очільника МКЧХ запропонувати росії "проявити повагу до своїх загиблих солдатів" і розпочати перемовини, щоб забрати їх з України.

Раніше Україна вже зверталася до МКЧХ по допомогу у питанні вивезення тіл російських солдатів.

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