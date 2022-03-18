Україна знову просить Червоний Хрест вплинути на Росію, яка не хоче забирати тіла свої військових, - Верещук
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Україна вкотре попросила Міжнародний комітет Червоного Хреста закликати Росію забрати тіла вбитих солдатів з української території.
Про це заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером. Під час цієї зустрічі ми порушили питання щодо необхідності збирання й ідентифікації тіл загиблих військових сил окупанта. Ми звернули увагу Червоного Хреста, що Росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл і останків їхніх загиблих, кількість яких перевищила 14 тисяч", - зазначила урядовець.
За її словами, українська сторона закликала очільника МКЧХ запропонувати росії "проявити повагу до своїх загиблих солдатів" і розпочати перемовини, щоб забрати їх з України.
Раніше Україна вже зверталася до МКЧХ по допомогу у питанні вивезення тіл російських солдатів.
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Вони тиждень говорили, що "патєрь нєт" Потім признали, що покрошили орків трохи, АЛЕ рюскіє сваїх нє брасают!!! Вдовбіть у свою пусту бошку верещук, вони ніколи не признають реальних втрат і не приймуть допомогу Червоного Хреста. Бо повторюю, їм роками зомбуюють, що русскіє сваїх нє брасают!
Наступної заяви будеш в орків просити вибачення, як за Одесу в 14році?
При этом используют VPN для новостей о "военной операции" - 5,5%. Из тех, кто вообще использует интернет, чтобы узнать новости о войне, 37% не знают, что такое VPN. YouTube пользуются 11% респондентов, а телеграмом - 7%.
В то же время авторы исследования отмечают, что молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше.
Так что не питайте иллюзий, что какие-то российские мамашки срочников, попавших в плен в Украине, начнут проводить антивоенные митинги.
Запрос российского общества на агрессию против Украины очень высокий и Путин лише отражение воли российской орды, которая хочет залить кровью всю Европу. Главное, чтобы гордиться...
@informnapalm