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Новини За кордоном
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Польський дезертир Чечко, який втік до Білорусі під час кризи з мігрантами, знайдений повішеним у Мінську

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

чечко

Слідком Білорусі повідомив про смерть польського військового дезертира Еміля Чечко, який був знайдений повішеним у помешканні, де проживав.

У польських спецслужбах зазначили, що смерть колишнього польського військового в РБ є "свідченням безжальності злочинного режиму Лукашенка", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Слідком Білорусі повідомив у четвер про виявлення Чечко "повішеним у місці проживання" і створення слідчої групи, яка повинна буде встановити причини смерті. У Білорусі не виключають участь третіх осіб у смерті польського військового дезертира.

У свою чергу речник міністра-координатора польських спецслужб Ян Жарин написав у твітері, що смерть Чечко є "свідченням безжальності злочинного режиму Лукашенка". Як зазначив речник, до трагічного кінця призвело рішення про дезертирство і зрада батьківщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міграційна криза та скупчення військ РФ біля кордону України, - координатори Люблінського трикутника обговорили безпекову ситуацію в регіоні

Як повідомлялося, прикордонна служба білорусі 16 грудня минулого року заявила, що 25-річний польський військовий Еміль Чечко перейшов кордон і "попросив політичного притулку". За твердженням білоруської сторони, військовослужбовець був "не згодний з політикою, яку здійснює Польща у контексті міграційної кризи, і практикою негуманного ставлення до біженців". Згодом білоруська пропаганда неодноразового використовувала польського дезертира у своїх інформаційних операціях.

Тоді глава міноборони РП Маріуш Блащак заявляв, що Чечко мав серйозні проблеми із законом, написав заяву про звільнення з польської армії і не мав потрапити на кордон. Трьох безпосередніх командирів дезертира було звільнено з посад.

Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного з літа минулого року міграційного потоку на кордоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ підтримує "гібридну атаку" на польський кордон, - Дуда

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+41
Здоровья ему и хорошего настроения!
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18.03.2022 03:13
+35
Купили, використали, вбили. Все по мєтадічкам куйла.
Дивіться на це падли які зрадили Україну або збираються це зробити. Якщо навіть козлоімперці про когось із вас забудуть, то українці нікого не оминуть своєю увагою, і удавка вам буде здаватися раєм господнім по зрівнянню з тим що з вами зроблять.
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18.03.2022 03:34
+33
Звичний фінал іуд
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18.03.2022 03:29
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Здоровья ему и хорошего настроения!
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18.03.2022 03:13 Відповісти
З кінця лютого щось багато повішених, повязаних з лаптями, совпадєніє?
Чекаєм, коли вже черга до пуйла підійде)))
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18.03.2022 03:17 Відповісти
Звичний фінал іуд
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18.03.2022 03:29 Відповісти
Тут вони нахер не потрібні .
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18.03.2022 03:36 Відповісти
Якщо рахують мертвими- то нахера розчаровувати ріднх. Там кажуть "за погибших" якісь рубліки обіцяли, а тут такий облом... Сказав лікар в морг-значить в морг
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18.03.2022 05:22 Відповісти
Купили, використали, вбили. Все по мєтадічкам куйла.
Дивіться на це падли які зрадили Україну або збираються це зробити. Якщо навіть козлоімперці про когось із вас забудуть, то українці нікого не оминуть своєю увагою, і удавка вам буде здаватися раєм господнім по зрівнянню з тим що з вами зроблять.
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18.03.2022 03:34 Відповісти
типовий лівачизм головного мозку - серьозний розлад особистості
супутні розлади - схильність до зради, брехні, деструктивна, самодеструктивна поведінка
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18.03.2022 03:45 Відповісти
Вже слухає кобзона.
Може, навiть із субтитрами.
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18.03.2022 04:00 Відповісти
Безславний кінець зрадника......Прогнозовано ¯\_(ツ)_/¯






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18.03.2022 04:06 Відповісти
Коли російські повітряно-десантні війська зустрічаються з нашими Десантно-штурмовими. Харківщина. Слава воїнам ДШВ Збройних Сил України.

Ми перемагаємо з перших днів війни!

https://twitter.com/DefenceU/status/1504470206009147396?s=20&t=dri7Lw0YudKsdpNyiFfxrg
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18.03.2022 04:07 Відповісти
КГБ лукашенки убрало свидетеля
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18.03.2022 04:08 Відповісти
Збройні Сил України знищили чергову колону російських окупантів.

https://twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1504492710958448644?s=20&t=s9GR-6V0YpXW1_VBBu6TKQ
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18.03.2022 04:23 Відповісти
Обращение Арнольда Шварцнеггера к россиянам https://t.me/operativnoZSU/14160
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18.03.2022 04:30 Відповісти
Впіймали pосійського терориста-окупанта.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
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18.03.2022 04:30 Відповісти
не знав що в Польщі є фанати пісень кобзона які так і рвуться на його концерти
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18.03.2022 04:36 Відповісти
пора вже вусатом таргану висунути звинувачення у вбивстві шеремета (який був ворогом № 1 для бульбопдрса)
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18.03.2022 04:40 Відповісти
Російські терористи потрапили у засідку.

https://twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1503072830635790341?s=20&t=s9GR-6V0YpXW1_VBBu6TKQ
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18.03.2022 04:44 Відповісти
Зачистка никому не нужного го...а.
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18.03.2022 05:11 Відповісти
Совість замучила
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18.03.2022 05:14 Відповісти
От оккупанта осталась толькo срака.

https://twitter.com/TpyxaNews/status/1504543362673692677?s=20&t=UzR5Z2lT5TeqoieiuwVx5g
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18.03.2022 05:31 Відповісти
Що з ******, Андрюха? Поліщук Андрій Валентинович - донецький зрадник. Втратив частину рила, звільняючи Україну від «бендеровцев».
Земля бетоном.

https://twitter.com/PatriotGor/status/1504539335827378178?s=20&t=wv0jbV6F4PFy6-SkQ1MH5Q
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18.03.2022 05:35 Відповісти
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18.03.2022 05:36 Відповісти
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18.03.2022 05:36 Відповісти
Взагалі немає ніякої різниці.
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18.03.2022 06:38 Відповісти
Красиво, побільше б такої краси для продажніх крис!
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18.03.2022 06:28 Відповісти
- И тем не менее его зарежут сегодня, - упрямо повторил Пилат, - у меня предчувствие, говорю я вам! Не было случая, чтобы оно меня обмануло, (с) Мастер и Маргарита
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18.03.2022 05:59 Відповісти
партизани не сплять на околицях окупованого Херсона, небезпечно їздити ординцям на КАМАЗі ночами можна отримати постріл із РПГ у кабіну.

https://twitter.com/DimSel007/status/1502957085109198848?s=20&t=wv0jbV6F4PFy6-SkQ1MH5Q
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18.03.2022 05:59 Відповісти
так это же - хорошо
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18.03.2022 06:22 Відповісти
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw --- Вставай, народ Украинский! - Новая песнь борцов за Свободу 2022
Распространить и ПЕТЬ ВСЕМ!
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18.03.2022 06:09 Відповісти
песня хорошая . . . только нужно на мове чтобы была
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18.03.2022 06:23 Відповісти
Использованный материал ??????? . . .
мне кажется - это наиболее правдоподобно
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18.03.2022 06:21 Відповісти
Хвала полякам, вміють працювати із зрадниками!
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18.03.2022 06:29 Відповісти
Думаю це не поляки, а білоруси чи маскалі прибрали - як використаний матеріал, те саме чекає зрадників-колаборантів в Україні - їх приберуть ті, хто давав їм гроші (потім, звичайно, будуть звинувачувати у всьому бєндеровцев)
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18.03.2022 07:24 Відповісти
Желаю того же всем крымским и лугандонским предателям
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18.03.2022 07:23 Відповісти
Респект польским спецам. А наши все ловят да ловят, а после войны их отпустят или сейчас на меров поменяют.
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18.03.2022 07:46 Відповісти
Лука использовал его как презерватив и утилизировал за ненадобностью
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18.03.2022 07:48 Відповісти
А мож то польська дефензива чи двуйка того підара прибрала ? Але х.з.н., скоріше всього що москалі, бо чувак захотів додому - бульбонська і москальська кухня проти польської, це як похльобка первісних людей
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18.03.2022 08:27 Відповісти
 
 