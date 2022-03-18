Польський дезертир Чечко, який втік до Білорусі під час кризи з мігрантами, знайдений повішеним у Мінську
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Слідком Білорусі повідомив про смерть польського військового дезертира Еміля Чечко, який був знайдений повішеним у помешканні, де проживав.
У польських спецслужбах зазначили, що смерть колишнього польського військового в РБ є "свідченням безжальності злочинного режиму Лукашенка", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Слідком Білорусі повідомив у четвер про виявлення Чечко "повішеним у місці проживання" і створення слідчої групи, яка повинна буде встановити причини смерті. У Білорусі не виключають участь третіх осіб у смерті польського військового дезертира.
У свою чергу речник міністра-координатора польських спецслужб Ян Жарин написав у твітері, що смерть Чечко є "свідченням безжальності злочинного режиму Лукашенка". Як зазначив речник, до трагічного кінця призвело рішення про дезертирство і зрада батьківщини.
Як повідомлялося, прикордонна служба білорусі 16 грудня минулого року заявила, що 25-річний польський військовий Еміль Чечко перейшов кордон і "попросив політичного притулку". За твердженням білоруської сторони, військовослужбовець був "не згодний з політикою, яку здійснює Польща у контексті міграційної кризи, і практикою негуманного ставлення до біженців". Згодом білоруська пропаганда неодноразового використовувала польського дезертира у своїх інформаційних операціях.
Тоді глава міноборони РП Маріуш Блащак заявляв, що Чечко мав серйозні проблеми із законом, написав заяву про звільнення з польської армії і не мав потрапити на кордон. Трьох безпосередніх командирів дезертира було звільнено з посад.
Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного з літа минулого року міграційного потоку на кордоні.
Будь ласка, зачекайте...
Чекаєм, коли вже черга до пуйла підійде)))
Дивіться на це падли які зрадили Україну або збираються це зробити. Якщо навіть козлоімперці про когось із вас забудуть, то українці нікого не оминуть своєю увагою, і удавка вам буде здаватися раєм господнім по зрівнянню з тим що з вами зроблять.
супутні розлади - схильність до зради, брехні, деструктивна, самодеструктивна поведінка
Може, навiть із субтитрами.
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Земля бетоном.
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мне кажется - это наиболее правдоподобно