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Радбез ООН (760) Кислиця (174) Небензя (40)

Кислиця на Радбезі ООН запитав постпреда РФ, чи не ввижаються йому очі вбитих українських жінок і дітей

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу звернувся до російського колеги стосовно вбитих військами РФ українських жінок і дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Кислиця запитав у Василя Небензі, чи не являються перед ним образи та очі дітей, жінок і старих, убитих російськими військовими.

"Якщо так, ми можемо обговорити, як спонсорувати рішення допомогти вам впоратися з травматичним стресом, спричиненим злочином. Але тепер виявіть порядність і припиніть кричущі маніпуляції з Радою Безпеки. Це непристойно", - висловився представник України.

Постпред РФ на це нічого не відповів під час засідання Радбезу.

Утім, вже після зустрічі в спілкуванні з журналістами Небензя заявив, що не дискутував з Кислицею. При цьому знову повторив тези Кремля про нібито вбитих ЗСУ дітей в окупованому Росією українському Донецьку.

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Кислиця також поспілкувалася з журналістами після зустрічі, заявивши, що покращення ситуації в Україні не відбулося.

"Ні, покращення немає. Дії Російської Федерації продовжують бути дуже нахабними і звірства відбуваються щодня, на жаль", - резюмував він.

Автор: Наталя Джума
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З УСІМА ЛАПАТНИМИ ******** ВЗАГАЛІ НЕМАЄ ПРО ЩО ГОВОРИТИ...
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18.03.2022 05:55 Відповісти
Выкинуть к херам собачим страну-террориста роиSSю с ООН!!! А ООН пора прекратить сопли жевать и начать отстреливать рашиSSтов!
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18.03.2022 05:56 Відповісти
Доброго ранку українці
..

Москаль не людина...
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям
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18.03.2022 06:00 Відповісти
Почти три четверти населения России поддерживают войну с Украиной, испытывая такие позитивные эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежду.
Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведённых группой независимых российских социологов с интервалом в полторы недели с конца февраля до середины марта.
Результаты поступили в редакцию Радио Свобода.

Эта точка зрения различалась в зависимости от возраста, отмечают авторы исследования. Россияне старше 35 лет чаще выражали чувства гордости, уважения и надежды. Респонденты в возрасте до 18 лет были более склонны к обидам и разочарованиям. Двое из пяти россиян выражали беспокойство по поводу войны, и об этих чувствах чаще всего сообщали молодые россияне. Россияне в средних возрастных группах (от 25 до 44 лет) чаще сообщали о чувстве тревоги и страха по поводу военной операции.
Больше половины опрошенных старше 55 лет поддерживают войну с Украиной.

Различия между первым и вторым опросами показывают увеличение числа людей, поддерживающих "военную операцию" и независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".
В то же время, растет пессимизм в отношении личного финансового положения в связи с введенными в отношении России странами Запада санкциями.

Это сегодня можно видеть на всех улиах рф:
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18.03.2022 06:05 Відповісти
Набздендзі байдуже. І проблема не у ньому. Там у країні 140 мільйонів. І КОЖНИЙ *****! КОЖНИЙ!
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18.03.2022 06:14 Відповісти
*********** " сраму не имут ! "
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18.03.2022 06:30 Відповісти
Звісно ввижаються, як і усім іншим кацапам... тоді вони гарно висипляються і прокидаються с улибкай на літце
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18.03.2022 07:50 Відповісти
Путин - террорист, россияне - фашисты
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18.03.2022 07:52 Відповісти
Сегодня постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад поставляет Украине наступательное вооружение, игнорируя при этом Минские соглашения.

22 февраля 2022 года Путин заявил, что Минские соглашения больше не существуют поскольку Россия признала независимость ДНР и ЛНР
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18.03.2022 09:07 Відповісти
 
 