Кислиця на Радбезі ООН запитав постпреда РФ, чи не ввижаються йому очі вбитих українських жінок і дітей
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу звернувся до російського колеги стосовно вбитих військами РФ українських жінок і дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
Кислиця запитав у Василя Небензі, чи не являються перед ним образи та очі дітей, жінок і старих, убитих російськими військовими.
"Якщо так, ми можемо обговорити, як спонсорувати рішення допомогти вам впоратися з травматичним стресом, спричиненим злочином. Але тепер виявіть порядність і припиніть кричущі маніпуляції з Радою Безпеки. Це непристойно", - висловився представник України.
Постпред РФ на це нічого не відповів під час засідання Радбезу.
Утім, вже після зустрічі в спілкуванні з журналістами Небензя заявив, що не дискутував з Кислицею. При цьому знову повторив тези Кремля про нібито вбитих ЗСУ дітей в окупованому Росією українському Донецьку.
Кислиця також поспілкувалася з журналістами після зустрічі, заявивши, що покращення ситуації в Україні не відбулося.
"Ні, покращення немає. Дії Російської Федерації продовжують бути дуже нахабними і звірства відбуваються щодня, на жаль", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
..
Москаль не людина...
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям
Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведённых группой независимых российских социологов с интервалом в полторы недели с конца февраля до середины марта.
Результаты поступили в редакцию Радио Свобода.
Эта точка зрения различалась в зависимости от возраста, отмечают авторы исследования. Россияне старше 35 лет чаще выражали чувства гордости, уважения и надежды. Респонденты в возрасте до 18 лет были более склонны к обидам и разочарованиям. Двое из пяти россиян выражали беспокойство по поводу войны, и об этих чувствах чаще всего сообщали молодые россияне. Россияне в средних возрастных группах (от 25 до 44 лет) чаще сообщали о чувстве тревоги и страха по поводу военной операции.
Больше половины опрошенных старше 55 лет поддерживают войну с Украиной.
Различия между первым и вторым опросами показывают увеличение числа людей, поддерживающих "военную операцию" и независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".
В то же время, растет пессимизм в отношении личного финансового положения в связи с введенными в отношении России странами Запада санкциями.
Это сегодня можно видеть на всех улиах рф:
22 февраля 2022 года Путин заявил, что Минские соглашения больше не существуют поскольку Россия признала независимость ДНР и ЛНР