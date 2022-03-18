Оперативна інформація станом на 06:00 18 березня щодо російського вторгнення, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію на 06:00 18 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
Так, зазначається, що розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
"Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.
Протягом доби українськими захисниками та захисницями було частково знищено і зупинено просування вглиб території України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил російської федерації, втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Також, як повідомляють у Генштабі, за попередню добу бомбардувальною і штурмовою авіацією Повітряних Сил Збройних Сил України було завдано потужних ударів по колонах військової техніки противника. Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією було уражено 14 повітряних цілей ворога (7 літаків, вертоліт, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети).
"У зв’язку з тим, що окупанти суттєво вичерпали людські ресурси (безповоротні та санітарні втрати, завдані підрозділами Збройних Сил України, випадки самокаліцтва, з метою ухилення від участі у бойових діях та психогенні втрати), командування збройних сил російської федерації вимушено вдається до крайніх мір у питаннях комплектування особовим складом. Проводять приховану мобілізацію, залучають так званих "добровольців", строковиків та курсантів, а також найманців із Сирійської арабської республіки.
На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню. Водночас, проводять активний пошук та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати спротив окупації", - додали у Генштабі.
"Ворог продовжує нести втрати. Має проблеми із забезпеченням підрозділів. Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації і найманців брати участь у війні проти України.
Зберігаємо спокій! Разом переможемо! Слава Україні!" - підсумували у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
С целью сковывания действий украинских военных, оккупанты пытаются осуществлять блокировку населенных пунктов к северу от Киева.
Кроме того, враг не отказывается от нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и других областях, где не ведутся активные боевые действия.
На Волынском направлении фиксируется интенсивное использование территории и инфраструктуры Беларуси российскими военными. В Генштабе отметили, что сохраняется вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил РБ в боевых действиях на стороне России.
На Полесском направлении оккупанты пытаются вернуть свои позиции, которые освободили украинские защитники, но успеха не имеют. Несут потери и пытаются осуществить перегруппировку войск.
На Северском направлении активных наступательных действий враг не проводил, продолжает подготовку для возобновления наступления с целью дальнейшей блокировки Киева с северо-восточного направления. Оккупанты совершают хаотичные обстрелы позиций ВСУ.
На Слобожанском направлении россияне пытались провести наступательные действия из района города Изюм, но безуспешно.
На Донецком и Таврическом направлениях враг производил наступательные действия. Оккупанты достигли частичного успеха в районе Рубежного. На Попаснянском и Волновахском направлениях провел неудачные штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецк и Марьинка и понес потери.
На Мариупольском направлении продолжается штурм города.
На Южнобужском направлении противник проводил разведку, осуществлял инженерное оборудование занимаемых позиций. Пытался проводить наступательные действия на Криворожском направлении, взял под контроль н.п. Малая Шестерня, однако всеобщего успеха не имеет. Закрепляется на занимаемых позициях.
На Таврическом направлении противник продолжал наращивание системы материально-технического обеспечения группировки войск. На аэродроме Джанкой развернут сборный пункт поврежденной техники.
Российские захватчики усиливают группировку за счет дополнительных подразделений 1-й танковой армии и береговых частей Балтийского флота.
В Генштабе добавили, что оккупанты пытаются распространять дезинформацию по всем доступным каналам коммуникаций как на оккупированных территориях, так и в России, пытаясь убедить людей в "непобедимости" своей армии.
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