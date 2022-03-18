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Спецгрупа ЄС із заморожування та арешту активів російських та білоруських олігархів розпочала роботу

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доллар,курс,долар

Спеціальна група Європейської комісії з заморожування та арешту європейських активів російських та білоруських олігархів розпочала роботу в координації з колегами з "великої сімки" (G7).

"Такі ініціативи життєво необхідні для швидкого заморожування та конфіскації активів, що належать фізичним та юридичним особам, проти яких запроваджено санкції", - заявив у четвер керівник групи, комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми повинні посилювати спільну роботу з виявлення олігархів, які допомагають фінансувати чи організовувати акції в Україні або здійснюють незаконну діяльність на території Союзу. Наші спільні дії можуть змінити світ на краще", - наголосив він.

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Цільова група Європейської комісії "Заморозити та заарештувати", створена для координації виконання на рівні ЄС санкцій проти включених до списку російських та білоруських олігархів, розпочала роботу на міжнародному рівні. Вона працюватиме разом із нещодавно створеною Цільовою групою "Російські еліти, довірені особи та олігархи (РЕПО)", в рамках якої ЄС взаємодіє з країнами G7, а також із Австралією.

Комісар ЄС із фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мейрід МакГіннесс наголосила, що спільні заходи мають значний вплив - "російська економіка перебуває у вільному падінні".

"Ми розслідуватимемо будь-які спроби порушити наше санкційне законодавство, і порушення матимуть наслідки. Наша робота спрямована на те, щоб зупинити потік грошей у російську військову машину. Заможні олігархи, які підтримують російську військову машину, повинні знати, що вони не знайдуть притулку ні в ЄС, ні деінде", - сказала вона.

Цільова група "Заморозити та заарештувати" складається з представників Єврокомісії, контактних осіб від кожної держави-члена ЄС, Євроюсту, Європолу та за необхідності інших агентств та органів ЄС.

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На сьогодні 877 фізичних та 62 юридичні особи підлягають заморожуванню їх активів відповідно до санкцій ЄС у контексті російської агресії в Україні.
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СПЕЦГРУПІ ЄС-ВДАЛОГО ПОЛЮВАННЯ...
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18.03.2022 07:24 Відповісти
Нехер скрепным западными ценностями баловаться. Домой на рассею, бить жену, бухать боярышник лобызая жопу Путина на всех телеканалах. Двери ПАраши должны быть крепко заперты, чтобы остальному миру не смердило рузким духом.
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18.03.2022 07:30 Відповісти
В Україні теж є олігархи, їхні рахунки, яхти та нерухомість в Європі. Конфіскувати все
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18.03.2022 07:33 Відповісти
Хорошей охоты.
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18.03.2022 07:37 Відповісти
Раша тумбай (ц)
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18.03.2022 07:43 Відповісти
ще не забудьте
Фирташа, Бєню, Шуфріча, Клюєвіх,Мертвечука, Льовочкина з сестрею...
В Шифера також є квартири у Лондоні-єле
украінських біженців туди не пускає
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18.03.2022 07:55 Відповісти
Найкращій російськомовний блогер в Америці стверджує , що краще ****** себе лайном , ніж одягти футболку з мордою Путлера.
В Ізраїлі вже клеять бігборди з буквою Z на підтримку паРаші - https://www.youtube.com/watch?v=CIqayQWyVlI&t=15s
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06.07.2022 15:47 Відповісти
 
 