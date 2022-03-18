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У Львові пролунали три вибухи, великий чорний дим видно на околиці міста

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

львів

У п’ятницю, 18 березня, у Львові пролунали три вибухи та видно великий чорний дим на околиці міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ.

"У п’ятницю, 18 березня, близько 7:00 ранку у Львові пролунало три вибухи. Жителі міста повідомляють про великий чорний дим на околиці міста", - зазначено в повідомленні.

Також читайте: Майже дві тисячі чоловіків у Львові стали на тимчасовий військовий облік

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Пентагон радіє.Пентагон заявил, что украинская армия установила рекорд в эффективности использования противотанковых комплексов Javelin. На 112 выстрелов - 100 точных попаданий в цель.
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18.03.2022 07:49
+19
Маскалі - не люди. Називали нас бандерівцями, значить, узнають бандерівців зблизька.
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18.03.2022 07:41
+9
Уроди не пишіть куди попали ракети
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18.03.2022 07:44
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УРОД не викладай фото !!!
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18.03.2022 07:43 Відповісти
Всі львівські медіаресурси ним забиті. До них претензії висувай
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18.03.2022 07:45 Відповісти
Ще єдин урод виліз!
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18.03.2022 07:55 Відповісти
А що в цьому фото секретного?

ELINT News


@ELINTNews

· 31 мин

Moment of the strikes on Lviv airport in western Ukraine, looks like 4 munitions strike the airport
Момент ударов по львовскому аэропорту на западе Украины, похоже, по аэропорту попали 4 снаряда
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1504688055822823424
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18.03.2022 07:48 Відповісти
Маскалі - не люди. Називали нас бандерівцями, значить, узнають бандерівців зблизька.
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18.03.2022 07:41 Відповісти
Хотелось бы на неонацистов посмотреть 😂 а то за 35 лет жизни в Украине так ни одного и не встретил 🥺
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18.03.2022 07:46 Відповісти
Я також би хотів побачити. А то тільки по підаросійських каналах бачив, поки не закрили та в інеті на їх ресурсах. І в Туреччині наслухався від маскальноти про нас жахів, що сам став боятися себе та й свою дружину.
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18.03.2022 07:52 Відповісти
Націоналістів, а не неонацстів
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18.03.2022 07:52 Відповісти
Что расеян не видел?!
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18.03.2022 07:55 Відповісти
В Україні неонацистів немає, в Україні націоналісти, запам'ятай це.
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18.03.2022 07:56 Відповісти
Уроди не пишіть куди попали ракети
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18.03.2022 07:44 Відповісти
Садовому напиши, щоб ЗМІ контролював
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18.03.2022 07:46 Відповісти
Удалил

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18.03.2022 07:47 Відповісти
Ця ціль була в пріоритеті ще на 24 лютого.Дивно,шо аж тепер за неї мацкалі взялися.У Львові ще 2 цілі в їхніх дебільних планах-так що не варто розслаблятися.
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18.03.2022 07:58 Відповісти
що ще??
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18.03.2022 10:52 Відповісти
Пентагон радіє.Пентагон заявил, что украинская армия установила рекорд в эффективности использования противотанковых комплексов Javelin. На 112 выстрелов - 100 точных попаданий в цель.
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18.03.2022 07:49 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава! Слава громадинам Украіни ! Смерть рашистським окупантам!!
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18.03.2022 08:51 Відповісти
Следующий будет по дронам-камикадзе.
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18.03.2022 09:42 Відповісти
тупые каzzапы думают, что если фигачить по заводам , так у нас танки закончатся. Нет, не закончатся. Просто в у нас в июле Орест будет на "абрамсе" ездить, а у них Ваня пешком ходить отоваривать талоны на перловку.
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18.03.2022 08:03 Відповісти
Жду видосика "Как русские увидели заграницу и умерли от отдыха"
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18.03.2022 08:38 Відповісти
Шановне товариство! Ця підарасня ********** - кацапський зброд, яка мнить себе 2-ю армією світу просто так не заспокоїться. Треба їх просто фізично знищувати де б ви не побачили москаля-підхуйловника, вбивайте його, або давайте інформацію нашим воїнам, щоб вони винищили ворога. А ще одне: нам же дають дані космічної розвідки і там чітко фіксується звідки наносяться ракетні удари по містах України. То чому ми не можемо дати адекватну відповідь по тим місцям звідки нас атакують? І друге, мабуть найголовніше- скільки ще часу буде на нашій землі паразитувати феесбешна церква московського сатанату з попами, діючими агентами фсб **********ї недоімперії-кацапії? Треба цю нечисть сраною мітлою повимітати з України. Я так розмірковую, що зараз якраз це можна зробити, час якраз слушний. Інакше все знову буде як було до широкомаштабного вторгнення кацапів в Україну. І це питання насамперед до депутатів Верховної Ради України, Президента Зеленського та саме до територіальних громад. Забороніть діяльність цього феесбешного осередка в україні та його адептів. Та іще є один внутрішній ворог в Україні, агенти якого позасідали у ВРУ, КМУ та кабінетах держустанов України та місцевих органів самоврядування - це партія медведчука ОПЗЖ. Цю заразу також треба знищити та заборонити на законодавчому рівні її діяльність в Україні, як колись заборонили діяльність підерастів комуняк. Слава Україні! Смерть ворогам!
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18.03.2022 09:17 Відповісти
"чому ми не можемо дати адекватну відповідь по тим місцям звідки нас атакують?" - бо не маємо чим дістати до бази стратегічних бомбардувальників в Саратові. Бомбардувальники і ракети, які з них запускають, колись були наші, але їх віддав Кучма за "гарантії", якими кацапи, вибач, підтерлися.
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18.03.2022 10:24 Відповісти
100 лайків-вподобайок!!
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18.03.2022 12:18 Відповісти
 
 