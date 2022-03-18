У Львові пролунали три вибухи, великий чорний дим видно на околиці міста
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У п’ятницю, 18 березня, у Львові пролунали три вибухи та видно великий чорний дим на околиці міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ.
"У п’ятницю, 18 березня, близько 7:00 ранку у Львові пролунало три вибухи. Жителі міста повідомляють про великий чорний дим на околиці міста", - зазначено в повідомленні.
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ELINT News
@ELINTNews
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Moment of the strikes on Lviv airport in western Ukraine, looks like 4 munitions strike the airport
Момент ударов по львовскому аэропорту на западе Украины, похоже, по аэропорту попали 4 снаряда
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1504688055822823424