У Львові пролунали три вибухи, великий чорний дим видно на околиці міста

У п’ятницю, 18 березня, у Львові пролунали три вибухи та видно великий чорний дим на околиці міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ.

"У п’ятницю, 18 березня, близько 7:00 ранку у Львові пролунало три вибухи. Жителі міста повідомляють про великий чорний дим на околиці міста", - зазначено в повідомленні.

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