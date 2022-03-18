Двоє людей загинули, шестеро - поранені, понад 20 будинків зруйновано у Сєверодонецьку та Рубіжному в результаті нічних обстрілів, - голова ОВА Гайдай

Понад 20 багатоквартирних будинків та об'єктів інфраструктури зруйновано у Сєвєродонецьку та Рубіжному (Луганська обл.) у ніч на п'ятницю в результаті обстрілів, двоє людей загинуло, 6 отримали поранення. Обстріл відновився вранці у п'ятницю, 18 березня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Понад 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури росіяни зруйнували у Сєверодонецьку та Рубіжному за ніч. Артилерія та системи залпового вогню російської армії протягом вечора та ночі з 17 на 18 березня цілили по мирних мешканцях Сєверодонецька та Рубіжного", - розповів Гайдай у п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що "за декілька тижнів росіяни перетворили ці два затишні, сповнені студентської молоді, міста майже на руїни, – зазначив він. – Ці нелюді відкривають вогонь по домівках та об’єктах забезпечення життєдіяльності. Так враження, що їм не потрібні населені пункти, ціль росіян – спустошити Сєверодонецьк, Рубіжне та наші інші міста. Вони роблять все, щоб у місцевих жителів не залишилось житла та комунікацій".

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За його словами, увечері у четвер, 17 березня, противник обстріляв градами старі райони Сєверодонецька, в результаті чого пошкоджено або зруйновано шість інфраструктурних об'єктів, два будинки, гаражі.

"На жаль, у нас уже двоє загиблих і четверо поранених. У деяких будинках поблизу обстрілів відсутні газ і вода - намагатимемося полагодити якнайшвидше. Проте людські життя вже не повернеш", - заявив Гайдай.

Також складна ситуація і в Рубіжному. За ніч сталося загоряння десяти будинків та магазину. "Є двоє поранених", – додав глава ОВА.

"О 5-й ранку росіяни знову відкрили вогонь по Сєверодонецьку, Кремінній, Привіллю. Кількість жертв і руйнувань уточнюється", - повідомив Гайдай.