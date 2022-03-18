Офіс Президента: за четвер евакуювали близько 4 тисяч людей, більшість – з Маріуполя

Упродовж четверга, 17 березня, завдяки функціонуванню гуманітарних коридорів було евакуйовано 2 тисячі жителів з Маріуполя та 1810 людей – з міст Київської області.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

За словами Тимошенка, евакуйовані маріупольці прибувають до Запоріжжя, де отримують необхідну допомогу.

"2 000 маріупольців вже змогли дістатись Запоріжжя, де їм надається допомога. Багато авто ще в дорозі. Для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську", – зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Графік евакуаційних потягів на 18 березня

Починаючи із п'ятниці, 18 березня, такі пункти почнуть діяти в місті Мангуш Донецької області.

"Людей, які йдуть пішки, будуть довозити з Мангуша в Бердянськ, звідти - в Запоріжжя", – підкреслив Тимошенко.

Також евакуація проводилася у Київській області. Відтак, 1810 жителів Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки у четвер зуміли виїхати на безпечну територію. Окрім того, була доставлена гуманітарна допомога.

"До населених пунктів Київської області гуманітарними коридорами доставлено близько 40 тонн продовольства і медикаментів", – додав заступник керівника ОП.