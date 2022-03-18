У переговорах з Росією корисною була б "інша логіка", - Кулеба

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним "хоч сьогодні", його позиція чітка, вона сформульована з усіх питань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

При цьому він констатував, що на зустрічах делегацій України та Росії, які зараз відбуваються, є низка питань, які переговорники самостійно не можуть вирішити.

"Вони можуть ще 25 годин на добу сидіти, дивитися один на одного, щось розказувати, але вони просто не мають мандата на вирішення всіх питань. Тому зараз якраз інша була б логіка корисна. Тобто зустрілися, домовилися про ключові параметри, переговорники сіли і все відшліфували", - каже Кулеба.

"Поки цього немає, ми продовжуємо робити свою роботу, тобто робити все для того, щоб на переговорах позиція України була якомога сильнішою. А для цього, як я вже казав, Збройні сили і всі сили оборони завдають втрат ворогу, дипломати організовують додаткові санкції і спільно з міністерством оборони дипломати працюють над постачанням необхідної зброї для зміцнення нашої обороноздатності", - додав він.

Міністра також запитали про місце можливої зустрічі Зеленського з президентом країни-окупанта.

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"Конкуренція, уже там змагання між різними країнами, щоб прийняти цю зустріч. Я можу сказати, що змагання за право провести зустріч Зеленського і Путіна більш запекле, ніж змагання за проведення Олімпійських ігор", - відповів він.