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У переговорах з Росією корисною була б "інша логіка", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

кулеба

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним "хоч сьогодні", його позиція чітка, вона сформульована з усіх питань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

При цьому він констатував, що на зустрічах делегацій України та Росії, які зараз відбуваються, є низка питань, які переговорники самостійно не можуть вирішити.

"Вони можуть ще 25 годин на добу сидіти, дивитися один на одного, щось розказувати, але вони просто не мають мандата на вирішення всіх питань. Тому зараз якраз інша була б логіка корисна. Тобто зустрілися, домовилися про ключові параметри, переговорники сіли і все відшліфували", - каже Кулеба.

"Поки цього немає, ми продовжуємо робити свою роботу, тобто робити все для того, щоб на переговорах позиція України була якомога сильнішою. А для цього, як я вже казав, Збройні сили і всі сили оборони завдають втрат ворогу, дипломати організовують додаткові санкції і спільно з міністерством оборони дипломати працюють над постачанням необхідної зброї для зміцнення нашої обороноздатності", - додав він.

Міністра також запитали про місце можливої зустрічі Зеленського з президентом країни-окупанта.

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"Конкуренція, уже там змагання між різними країнами, щоб прийняти цю зустріч. Я можу сказати, що змагання за право провести зустріч Зеленського і Путіна більш запекле, ніж змагання за проведення Олімпійських ігор", - відповів він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Да не вылезет ботоксная крыса из бункера а что его шавки это ноль понятно всем. По этому надо киздить касапа всё сильнее и сильнее. Только победа остановит русофашистов!
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18.03.2022 08:44
+26
Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мёртвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса.

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18.03.2022 08:44
+21
"Інша логіка" заключається в тому, що логіки не має взагалі.
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18.03.2022 08:41
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"Інша логіка" заключається в тому, що логіки не має взагалі.
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18.03.2022 08:41 Відповісти
Да не вылезет ботоксная крыса из бункера а что его шавки это ноль понятно всем. По этому надо киздить касапа всё сильнее и сильнее. Только победа остановит русофашистов!
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18.03.2022 08:44 Відповісти
Краще б такі "запеклі" змагання були в питаннях постачання зброї, набоїв, засобів та систем ППО, літаків...

А язиком молоть - не мішки тягати...
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18.03.2022 08:44 Відповісти
Пускай Зеленский возьмет с собой на переговоры пистолет либо взрывчатку
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18.03.2022 08:44 Відповісти
Рашисты -НЕЛЮДИ, ПОДДЕРЖИВАЮТ СВОЕГО КРОВАВОГО ВЫРОДКА ! 72 процента в восторге от кровавого ТЕРРОРА
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18.03.2022 08:49 Відповісти
86 % за напад на Європу.
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18.03.2022 08:54 Відповісти
Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мёртвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса.

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18.03.2022 08:44 Відповісти
це цитата на майбутнє оформлюйте її як цитату, приблизно так: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мёртвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса." Автор Голда Меир
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18.03.2022 08:48 Відповісти
Переговорникам варто було б зустрітися та вислухати оповіді очевидців знущань та катувань нацистів кацапстану. Те що роблять ці нелюди , це за межою . Гітлеровська армія, в порівнянні з ординцями, меркне
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18.03.2022 08:46 Відповісти
А яка логіка зустрічі з божевільним кацапським нацистом? Що може добитися від нього клован? Ну що? На роялі заграти?
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18.03.2022 08:47 Відповісти
Це просто піар однієї особи на крові українців.
Не вирішує зараз нічого ніякий ЗЕ.
Лише Збройні Сили України. І не дай Бог він надумає їх зрадити.
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18.03.2022 08:48 Відповісти
Ох ці дебіли,які думають що розумніші за всіх.
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18.03.2022 08:55 Відповісти
Мандат на підписання капітуляції Зе не отримував.
Так що не треба тут..
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18.03.2022 08:47 Відповісти
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18.03.2022 08:54 Відповісти
В мене знайома росіянка теж не вірить хоч 15 років живе в Україні і має українське громадянство
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18.03.2022 09:04 Відповісти
Аналогично! Расийская ракета попала в соседний дом, но в этом виновато НАТО.
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18.03.2022 09:58 Відповісти
Знают они, знают. Не хочется россиянам нести ответственность, потому и "не верю". Ну вот что мог ответить Ваш визави на обвинения в массовом уничтожении мирных украинцев?- Максимум : "мне жаль". Скажите еще, что Лавров не в курсе.
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18.03.2022 09:08 Відповісти
Коли в Союзі збили пасажирський Боїнг над Сахаліном навіть сам пілот в інтервью «не вірив» що це був пасажирський літак. Навіть багато років потому в інтервью він був переконаний що це був американський розвідник.
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18.03.2022 10:06 Відповісти
Можна зрозуміти пана Кулебу - перемовини то його професія, але...
Сьогодні в УП опублікували список "хотєлок" цього божевільного Путіна, які він висказав в телефонній розмові з Ердоганом, як умову миру...
До всього того, що було з самого початку, до статусу російської мови, він ще забажав, на власний розсуд визначати КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД ЗСУ!!!
Таку вимогу, зазвичай, висувають країні яка капітулює.
Про що можна розмовляти після цього??!!
Про що будуть розмовляти Зеленський з Путіним, якщо Путін просто, тупо, каже "...або по-моєму, або ніяк".
Особисто я не вбачаю ніяких передумов до перемовин, допоки не настане перелом у війні, і ми не поженемо цю наволоч за межі своєї території.
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18.03.2022 08:55 Відповісти
Цей пункт був з самого початку- демілітаризація. Просто шиза, країна яка вже вдруге напала на Україну і не може її захопити якраз завдяки опору ЗСУ вимагає розпустити армію щоб з 3ї спроби вдалось!?
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18.03.2022 09:08 Відповісти
Хтось вірить в конструктив тих переговорів ,рашиський кат хоче знищити Украіну ,а нам треба зберегти Украіну..
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18.03.2022 08:55 Відповісти
у перемовинах з рашистом ніяка логіка нічого не дасть .Для логіки потрібно логічне думання про мир і спокій ,,,в рашиста логіка варвара ,кровопивці , руйнівника і ця логіка від лукавого , логіка від Бога- мир,чого в куйлостані ніколи не було .Лукавий випросив в Бога для себе одну шосту землі, там він весь час ставить своїх правителів,котрі зомбують народ на постійні війни,пошуків ворогів,організацію кровопролиття і братовбивчих войн у сусідів.
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18.03.2022 09:02 Відповісти
США назвали его военным преступником, а наше Зе будет ему руку пожимать и что-то там подписывать? это бред
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18.03.2022 09:12 Відповісти
Забудьте про ***** после того как его открыто называют военным преступником лидеры мира никуда он с Мордора не выедет,его могут ликивидировать,оно боиться да и сама встреча с террористом номер 1 будет не в пользу Украины,что фашисту можно сказать?остановите войну у нас погибают люди?нам нужен мир?но ***** он не нужен,***** расмееться в ответ,а отдать Крым и Донбасс отдавши кацапам подписанием какого то документа после разрушеной страны и тысячи убитых никто ему не даст
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18.03.2022 09:13 Відповісти
Сралін теж намагався зустрітись з Гітлером, щоб щось там підписати?
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18.03.2022 09:15 Відповісти
Якщо залишити Крим і ЛуганоДонецьк невирішеними,путін їх же почне "вирішувать" вже через півроку з новими силами.
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18.03.2022 09:19 Відповісти
коли ворог приставив тобі до скроні пістолет-це не переговори,а ультиматум. коли ти нормальний пацан,а твій опонент агресивний шизофренік і фашист--це не переговори. Уявіть собі що вас впустили в зоопарку в клітку до щойно зловленого дикого ведмедя і ваша зада йго заспокоїти,но ри цьому він обвішаний весь вибухівкою і якийсь рух може призвести до вибуху.Що ви будете робити,як домовлятися,про що,з ким.Є тільки єдиний метод заспокоїти тварину,і ви всі добре знаєте цей метод.А від так,виникає інше питання--хто це може зробити і в який спосіб,але це точно не зеленський і його "молодая команда".
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18.03.2022 09:20 Відповісти
Договір можна укладати, коли військові дії йдуть на території Московії. А поки що рано.
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18.03.2022 12:52 Відповісти
Послушайте, блин!
Эта война при любом исходе закончится каким-то договором, по любому!
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18.03.2022 09:59 Відповісти
нет, эта война закончится полным крахом и развалом злобной и кровавой москалькой ымперии (договариваться будет просто не с кем, из тех, кто это все заварил)!
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18.03.2022 10:05 Відповісти
Це Зеля бажає закінчити ії договорняком на кштальт Минського.
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18.03.2022 12:47 Відповісти
Логика должна быть очевидной - НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ с агрессорами, оккупантами и военными преступниками, нужно лишь решать задачи по их физическому уничтожению!
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18.03.2022 10:03 Відповісти
Логіка переговорів з рашистсько-фашистською ордою має враховувати згоду на її демілітаризацію на відстані до 500 кілометрів від кордону з Україною!
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18.03.2022 10:40 Відповісти
 
 