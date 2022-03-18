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Удар по львівському аеропорту: окупанти випустили 6 крилатих ракет з акваторії Чорного моря, 2 з них було знищено
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ завдали ракетного удару по Львову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
"Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту. За попередніми даними було випущено 6 крилатих ракет, ймовірно Х-555, з акваторії Чорного моря. Дві ракети засобами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід" знищені, йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 18 березня у Львові пролунали три вибухи, на околиці міста було видно чорний дим. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли ракетами район Львівського аеропорту.
Пізніше стало відомо, що кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу у Львові.
Топ коментарі
+17 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар18.03.2022 09:12
+15 Ihor V
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+13 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар18.03.2022 09:15
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а то все виноваты.кроме тех,кто за зелень голосовал
Видео - https://www.youtube.com/shorts/XdlrJJdEJvM
И вообще, кто такой Столтенберг, глава НАТО? ..... рекомендую всем почитать биграфию єтого сабжа на Вики .... там все вопросі сразу отпадут ... журналист (левак), министір (МЗС), бюрократ ... во главе военной организации ... норвежец .... єто просто зашквар
...
Щось ще потрібно?
запустили 6 штук, 2 збили, 3 влучили,
куда поділась ше 1 штука?
P. S.
А тепер ці пРЕЗИДЕНТИ засунули язик в #опу і мовчать падлюки! 😠😡