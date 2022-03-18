УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11453 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
18 037 36
армія РФ (13428) війна (56124) Генштаб ЗС (4472) втрати (3816)

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14,2 тис. осіб, 450 танків, 1448 броньованих машин, 93 літаки, 112 гелікоптерів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.03 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 14200 осіб,

танків ‒ 450 од,

бойових броньованих машин  ‒ 1448 од,

артилерійських систем – 205 од,

РСЗВ  - 72 од,

засоби ППО - 43 од,

літаків  – 93 од,

гелікоптерів  – 112 од,

автомобільної техніки  - 879 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ  - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 12.

Спеціальна техніка  - 11.

Також читайте: Ворог проводить перегрупування на Південнобузькому напрямку та спробує виявити систему ППО на Чорноморському узбережжі, - Генштаб

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
показати весь коментар
18.03.2022 09:24
+23
Очень даже отличная статистика. Продолжаем крошить кацапов. Слава Украине. Дякуємо
показати весь коментар
18.03.2022 09:21
+15
Разоружение кремлёвского рейха идёт полным ходом.
показати весь коментар
18.03.2022 09:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очень даже отличная статистика. Продолжаем крошить кацапов. Слава Украине. Дякуємо
показати весь коментар
18.03.2022 09:21 Відповісти
Разоружение кремлёвского рейха идёт полным ходом.
показати весь коментар
18.03.2022 09:23 Відповісти
Поки ще йде демілітаризація, але згодом почнеться і денацифікація.
показати весь коментар
18.03.2022 09:31 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 09:24 Відповісти
Дійсно, якщо порівнювати - то москалі це не орки, а нежить, зомбі
показати весь коментар
18.03.2022 09:36 Відповісти
Жесть!!! Цікаво, які орієнтовні цифри втрати клали ***** на стіл перед початком війни....
показати весь коментар
18.03.2022 09:24 Відповісти
Тільки що по чеському ТБ, с посиланням на Пентагон, казали що орки взяли Ізюм. Хто має інформацію?
показати весь коментар
18.03.2022 09:29 Відповісти
Щойно Абрамічев, депутат Харківської облради, на телеканалі Еспресо сказав, що бої йдуть під Ізюмом; в Ізюм, мовляв, орки не зайшли
показати весь коментар
18.03.2022 09:37 Відповісти
Це добре. Чехі потім казали, що українці спростовують інформацію щодо втрати Ізюма.
показати весь коментар
18.03.2022 09:43 Відповісти
Ізюм подавлений річкою на половину. На одній наші на іншій орки
показати весь коментар
18.03.2022 09:45 Відповісти
ХЗ

https://focus.ua/*******-novosti/509629-bitva-za-izyum-ukrainskie-*******-otbili-ataku-voysk-rf-foto
показати весь коментар
18.03.2022 09:43 Відповісти
Беспокоит то что ваталеты продолжают летать несмотря на такие потери.
Их там зомбируют, что-ли?
показати весь коментар
18.03.2022 09:30 Відповісти
Нет, просто там сдельная оплата сразу по возвращению. Один вылет - и семья пилота живёт месяц.
показати весь коментар
18.03.2022 09:43 Відповісти
Так тримати ЗСУ!Молодці! Най вам допоможуть сили небесні та наші молитви,мочить сатанінське кодло, у вас свята місія, ви бороните землю від пекельного зла!
показати весь коментар
18.03.2022 09:31 Відповісти
китайцы рады и потирают руки
показати весь коментар
18.03.2022 09:31 Відповісти
и не только руки
показати весь коментар
18.03.2022 09:37 Відповісти
Україна верне окуповані РФ землі,бо наші ЗСУ - найкращі в світі воїни!А рашистську Федерацію треба знищити,подрібнивши орків на частини,щоби більше не були загрозою всім народам!Кацапо-рашисти: горіти вам в пеклі всім!!!
показати весь коментар
18.03.2022 09:32 Відповісти
Слава Богу в Україні!
Богу слава! Героям шана!
показати весь коментар
18.03.2022 09:48 Відповісти
А з ракетами що? скільки вони вже вистріляли, ссуки?
тут писав один дописувач, що у них було 500 калібрів, 500 іскандерів і 1000 ракет середньої дальності. вже витратили близько тисячі, так?
блін, і ще в них багато градів, солнцепьоків... мабуть?
показати весь коментар
18.03.2022 09:38 Відповісти
Зараз набагато менше обстрілів керованими ракетами, бо дійсно майже скінчилися. Але дуже багато старого радянського мотлоху типа градів
показати весь коментар
18.03.2022 11:05 Відповісти
цистерны меня как-то расстраивают. Вот уже вторая неделя пошла, а их всё 60.
показати весь коментар
18.03.2022 09:40 Відповісти
То залізничні бочки. Розливайки в графі автомобілі
показати весь коментар
18.03.2022 09:47 Відповісти
аа ... Аж попустило.
показати весь коментар
18.03.2022 09:50 Відповісти
14 200 хороших росіян. Браво! Маскалі, підхоплюйте флешмоб, ставайте всі хорошими
показати весь коментар
18.03.2022 09:43 Відповісти
А хто рахує рашистів яких жмурять партизани?
показати весь коментар
18.03.2022 09:45 Відповісти
Это не боевые потери. Это всё равно, что считать подстреленных охотниками на полях перепелов.
показати весь коментар
18.03.2022 09:57 Відповісти
А що там із керченським мостом, яким завозять бронетехніку для захоплення півдня України?
показати весь коментар
18.03.2022 11:04 Відповісти
ТРЕБА регулярно оглядати міста і селища згори, з повітря квадрокоптерами чи іншими літальним апаратами з камерами. ОБОВ"ЯЗКОВО! На дахах можуть бути умовні знаки для ворога.
показати весь коментар
18.03.2022 11:11 Відповісти
русня для ракет ставит радиомаячки
показати весь коментар
18.03.2022 13:01 Відповісти
15% всех (рабочих - не рабочих) танков РФ уничтожили,9 танковых батальонов, каждый шестой танк РФ
10% всего авиапарка боевых самолетов (рабочих - не рабочих). три авиационных полка, каждый десятый самолет, каждый десятый экипаж
больше 10% всех вертолетов РФ (рабочих - не рабочих) три с половиной вертолетных полка.
5% личного состава сухопутных войск РФ (10 бригад) безвозвратные потери, убит каждый 20-й
15%-25% личного состава сухопутных войск РФ (30 бригад - 40 бригад) раненные, покалеченные, каждый четвертый - шестой
Всего выведено из строя 20-30% личного состава сухопутных войск РФ или каждый третий-пятый.
показати весь коментар
18.03.2022 13:00 Відповісти
Это ****@ц как много, учитывая что это все были самые боеспособные части. Дальше пойдут на скорую покрашенные танки без д/з и нормальной связи и БТР 80 с бараночных наведением пулемета.
показати весь коментар
18.03.2022 21:51 Відповісти
СЛАВА ВСУ!так держать!СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
18.03.2022 14:14 Відповісти
В Телеграме полно видео что ваньки подтягивают последние резервы, всякий савецкий ржавый хлам с баз хранения, еще неделя боев и их основные силы перестанут существовать. Думаю через две недели ВСУ перейдет в контр наступление по всему фронту и начнет операцию по деокупации Белгорода и Ростова.
показати весь коментар
19.03.2022 10:02 Відповісти
 
 