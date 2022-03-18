Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14,2 тис. осіб, 450 танків, 1448 броньованих машин, 93 літаки, 112 гелікоптерів

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.03 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 14200 осіб,

танків ‒ 450 од,

бойових броньованих машин ‒ 1448 од,

артилерійських систем – 205 од,

РСЗВ - 72 од,

засоби ППО - 43 од,

літаків – 93 од,

гелікоптерів – 112 од,

автомобільної техніки - 879 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12.

Спеціальна техніка - 11.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.