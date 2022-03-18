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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14,2 тис. осіб, 450 танків, 1448 броньованих машин, 93 літаки, 112 гелікоптерів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.03 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 14200 осіб,
танків ‒ 450 од,
бойових броньованих машин ‒ 1448 од,
артилерійських систем – 205 од,
РСЗВ - 72 од,
засоби ППО - 43 од,
літаків – 93 од,
гелікоптерів – 112 од,
автомобільної техніки - 879 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12.
Спеціальна техніка - 11.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.
Топ коментарі
+29 Віталій Байрактар
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+23 Evgeniy Suhoteplyy
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+15 Саша Пончик
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Их там зомбируют, что-ли?
Богу слава! Героям шана!
тут писав один дописувач, що у них було 500 калібрів, 500 іскандерів і 1000 ракет середньої дальності. вже витратили близько тисячі, так?
блін, і ще в них багато градів, солнцепьоків... мабуть?
10% всего авиапарка боевых самолетов (рабочих - не рабочих). три авиационных полка, каждый десятый самолет, каждый десятый экипаж
больше 10% всех вертолетов РФ (рабочих - не рабочих) три с половиной вертолетных полка.
5% личного состава сухопутных войск РФ (10 бригад) безвозвратные потери, убит каждый 20-й
15%-25% личного состава сухопутных войск РФ (30 бригад - 40 бригад) раненные, покалеченные, каждый четвертый - шестой
Всего выведено из строя 20-30% личного состава сухопутных войск РФ или каждый третий-пятый.