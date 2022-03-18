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бізнес (810) війна (56124) Тернопільщина (470) евакуація (1921) Труш Володимир (19)

На Тернопільщині розпочало роботу третє підприємство, евакуйоване з регіонів, що постраждали від російської агресії, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

труш

У Тернопільській області почало функціонувати швейне підприємство з Києва. Це вже третій бізнес, який успішно переїхав на Тернопільщину в рамках програми релокації.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, київське виробництво успішно перенесло до регіону свої потужності та налагодило виробничий процес.

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"Загалом, департамент економіки опрацьовує 52 заявки щодо розміщення нових підприємств у нашій області. Для 20-ти вже знайшли приміщення", – зазначив Труш.

Окрім того, адміністрацією області сформований список наявних обʼєктів, куди власники бізнесів можуть перенести своє виробництво.

"Для зручності підприємців сформовано перелік об’єктів нерухомості з коротким описом та контактами відповідальних осіб. Наразі вже маємо пропозиції щодо 45 приміщень та земельних ділянок в 5 територіальних громадах Тернопільщини", – підкреслив очільник ОВА.
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Забісь..вкажіть ше координати
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18.03.2022 09:28 Відповісти
ше Тернопіль не бомбили..
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18.03.2022 09:29 Відповісти
Я хринію просто від цього всього.
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18.03.2022 09:36 Відповісти
Для чого це публікувати?
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18.03.2022 09:46 Відповісти
Для того, щоб інші також переносили виробництва.
Економіка також має працювати.
Не панікуйте
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18.03.2022 10:09 Відповісти
 
 