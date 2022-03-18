УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17018 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
10 616 11
війна (56124) ОДА (1540)

Уночі війська РФ завдали авіаударів по Львівській, Сумській, Луганській, Донецькій та Миколаївській областях, - звіти ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс

Уночі 18 березня російські окупанти завдали авіаударів по Львівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Миколаївській областях.

Про це свідчать дані голів військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 18 березня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Відносно спокійно ніч минула у Житомирській області (декілька тривог), Кіровоградській, Дніпропетровській (зранку тривога), Запорізькій, Рівненській (одна повітряна тривога), Волинській, Вінницькій (лунали повітряні тривоги), Закарпатській, Хмельницькій (зранку повітряна тривога), Тернопільській (зранку повітряна тривога), Черкаській, Полтавській, Чернівецькій, Івано-Франківській (зранку одна тривога), Одеській (одна повітряна тривога вночі) областях.

Водночас на Київщині усю ніч лунали сигнали ракетних ударів. Найбільш гарячими точками залишаються: Бучанський район – Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель, Макарів, Бородянка, напрямок Житомирської траси, Вишгородський район та 4 громади в Броварському районі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Подільського району Києва: палав житловий будинок, 1 людина загинула. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Чернігівщині тривали оборонні бої біля Чернігова. У більшості мікрорайонів міста немає світла, води. Зв’язок обмежений. Вночі кілька повітряних тривог, вдень і вночі кілька годин росіяни обстрілювали центр, спальні райони міста. Важка ситуація у приміських селах, у яких вороги розміщують свою техніку поміж хатами, залякують людей, відбирають їжу.

Сумщина. Російська армія обстрілювала з артилерії Охтирський район та околиці Сум. В селах цих районів російські окупанти повиганяли людей з хат, знущалися над ними, забирали їжу, ламали телефони та палили будинки. З деяких населених пунктів забирали усіх чоловіків в невідомому напрямку. Зранку Сумщина отримала підтвердження гуманітарних коридорів до Полтавської області з міст: Суми, Тростянець, Лебедин, Конотоп та селищ Краснопілля і Велика Писарівка.

Харківщина. У Харкові рятувальники досі гасять пожежу на харківському ринку. Під час повторного обстрілу торгівельних павільйонів загинув рятувальник. Вогонь перекинувся на сусідні житлові будинки. Продовжуються атаки росіян на житлові райони. Тривають бої на Ізюмському, Дергачівському, Чугуївському напрямках.

Львівщина. Ніч була неспокійною. У Львові близько 6:30 пролунало, за попередньою інформацією, три вибухи. Обставини і результати обстрілів з'ясовуються.

Луганщина. Понад 20 житлових та інфраструктурних об'єктів зруйновано за ніч у Сєвєродонецьку та Рубіжному. В Сєвєродонецьку постраждали будівля СБУ, водоканал, оптові бази. О 5:00 окупанти накрили "Градами" Кремінну та Лисичанськ. За ніч щонайменше двоє загиблих. Кількість жертв серед мирного населення уточнюється.

Донеччина. По всій лінії фронту на півночі та в центрі області тривали обстріли. Маріуполь залишається в облозі. Вуличні бої велись Мар'їнці та Красногорівці. Авдіївку обстрілювали вночі і обстрілюють станом на ранок. Також всю ніч ворог обстрілював Верхньоторецьке, Новобахмутовку, Красногорівку, обстріли продовжуються і на цей час.

Миколаївщина. На Миколаїв, Вознесенськ та Снігурівку були здійснені авіаудари, рятувальники гасять пожежі. Дані про постраждалих уточнюються. В області продовжуються бої. На окупованих територіях російські окупанти тероризують місцеві населення в селах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по львівському аеропорту: окупанти випустили 6 крилатих ракет з акваторії Чорного моря, 2 з них було знищено

Херсонщина. За останню добу на Херсонщині зменшилася кількість вибухів та пострілів. Не зважаючи на це, область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. В самому Херсоні російські загарбники встановили нові блок-пости. Люди чекають на зелені коридори.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Гидота касабська.
..
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо Мордор
.
Слава нації
Смерть москалям .
показати весь коментар
18.03.2022 09:52
+3
коли вже буде пво, щоб всю цю ***** збивати.
показати весь коментар
18.03.2022 09:53
+2
Закрываем небо над Киевской областью своими силами! Около 8:15 в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировочный СУ-34. Самолет сбит с использованием ПЗРК «Стингер» минус еще 2 урода, как минимум
показати весь коментар
18.03.2022 10:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гидота касабська.
..
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо Мордор
.
Слава нації
Смерть москалям .
показати весь коментар
18.03.2022 09:52 Відповісти
коли вже буде пво, щоб всю цю ***** збивати.
показати весь коментар
18.03.2022 09:53 Відповісти
Коли ти закупиш
показати весь коментар
18.03.2022 09:54 Відповісти
Зачем тебе ПВО? Смотри какие дороги красивые. Тамженашилюди оценили наши дороги
показати весь коментар
18.03.2022 09:59 Відповісти
Закрываем небо над Киевской областью своими силами! Около 8:15 в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировочный СУ-34. Самолет сбит с использованием ПЗРК «Стингер» минус еще 2 урода, как минимум
показати весь коментар
18.03.2022 10:10 Відповісти
Ну так всё реально добре. Это просто бессмысленный террор.
показати весь коментар
18.03.2022 11:48 Відповісти
Вот это результат того что долго тянули с законом про ТРО, боялись собственных граждан. А когда питух жаренный клюнул, было поздно.
показати весь коментар
18.03.2022 10:09 Відповісти
трусливые америконо-эвромудаки желаю что бы вам всё это прилетело, чмошники
показати весь коментар
18.03.2022 10:09 Відповісти
весь мир наблюдает как нас уничтожают, все боятся одного плешивого ублюдка, пипец *****
показати весь коментар
18.03.2022 10:11 Відповісти
Тепер ми знаємо рівень цінності ЄС, вони ні на, що не годні. Огидно мати тепер з ними справу. Потрібно самим створювати новий оборонний союз, а європу слати на буй з її "допомогою".
показати весь коментар
18.03.2022 18:07 Відповісти
 
 