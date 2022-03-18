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війна (56124) Маріуполь (2816) Тарута (54)

В театрі Маріуполя ховалися щонайменше 1300 людей, живими вийшли 130, - нардеп Тарута

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маріуполь

Скільки людей залишається під завалами живими, а також число поранених і загиблих невідомо. Завали не розбирають - комунальники фізично знищені.

Про це пише у фейсбуці народний депутат "Батьківщини" Сергій Тарута, інформує Цензор.НЕТ.

"Скільки людей продовжує знаходитись під завалами, скільки там поранених і загиблих, ніхто не знає. Зрозуміло тільки те, що шансів вибратись звідти в людей немає. Завали ніхто не розбирає. Служби, які мають розбирати завали, служби порятунку і комунальні, і державні за дні блокади рашистськими окупанти фізично знищені. Убито багато медиків. Це означає, що всі, хто вижили після бомбардування, або помруть під завалами театру, або вже померли", - написав він.

За словами Тарути, під завалами на 80% зруйнованого Маріуполя просто зараз живцем поховані десятки тисяч людей.

Читайте: Біля будівлі драмтеатру у Маріуполі був напис "Дети", який можна було побачити з повітря. ФОТО

"Маріуполь сьогодні – це камера тортур, де рашисти убивають жінок і дітей найжорстокішими способами! Світ має про це кричати! ПОЧУЙТЕ ГОЛОСИ МАРІУПОЛЬЦІВ, ЯКІ КРИЧАТЬ ПІД ЗАВАЛАМИ! ВРЯТУЙТЕ МАРІУПОЛЬ!" - закликав нардеп.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+48
Маскалі - не люди! Хто ще хоче брати їх в полон?
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18.03.2022 10:03
+28
Прекратите брать в плен, нужно что бы они обсерались уже на границе от страха попасть в Украину
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18.03.2022 10:05
+26
За будь какую цену? Ты предлогаешь отправить войска в засаду или окружение чтобы их разбили и тогда кацапоиды смогут сделать *мариуполь* в каждом украинском городе? Не спроста ***** держит Мариуполь в осаде и проводит там геноцид. Ето ловушка с большой вероятностью. Деблокировать Мариуполь можно только разбив и взяв в окружение врага на других фронтах и перекрыть крымский перешеек и кацапоиды будут вынуждены отвести войска от Мариуполя чтобы самим не попасть в окружение.
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18.03.2022 10:11
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Маскалі - не люди! Хто ще хоче брати їх в полон?
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18.03.2022 10:03 Відповісти
Це так. Але чому ці діячі не говорять про те що це їх діяльність на протязі тридцяти років привели до зниження обороноздатності країни, до безробіття, бідності, які в свою чергу спровокували сепаратизм, трудову міграцію і в кінцевому підсумку спокусу у РФ окупувати Україну?
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18.03.2022 10:13 Відповісти
Ви увірені, що це та гілка, де має бути піднята ця тема?
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18.03.2022 10:15 Відповісти
Пане, я вас запевняю що на другий день після перемоги ці люди знову будуть на верхівці влади і робити те ж саме що і до цього. Чим це скінчиться ви легко здогадаєтеся, тільки вже для наступного покоління
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18.03.2022 10:18 Відповісти
100%...сидит себе такой тарута где-то на Кипре у бассейна и разлагольствует о бедах страны, которую 20 лет доил как корову...
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18.03.2022 10:23 Відповісти
Тарута в Києві.
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18.03.2022 11:34 Відповісти
Этот ***** 100% рашинский. У него, ********, все посты такие. Админы забаньте его уже
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18.03.2022 12:03 Відповісти
Сепаратизм був спровокований россією. Крапка.
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18.03.2022 10:24 Відповісти
Пане ви чули що небудь що таке 'копанки' на Донбасі? Це РФ винна? А трудову міграцію теж РФ зробила? Тобто, я за те щоб ці панове коли розказують про звірства окупантів, хоч пару фраз говорили про те, як цей жах став можливим. І щоб цього не було більше.
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18.03.2022 10:31 Відповісти
Копанки це Королевська. Королевська регіоналка. Регіонали це Росія.
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18.03.2022 11:36 Відповісти
Трудова міграція найбільша де? - на заході України. А сепаратизм? В 2010 році у шахтарів на донбасі зарплати були по 2 штуки баксів. Шахта засядька, наприклад. У цього "сепаратизму" не економічні причини.
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19.03.2022 09:08 Відповісти
Смерть русским фашистам! Слава Украине!
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18.03.2022 10:04 Відповісти
ЩосьТарута розганяє
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18.03.2022 10:04 Відповісти
Відповідь на просте питання, все прояснить
А де Тарута в даний момент занаходиться, в Маріуполі?
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18.03.2022 10:15 Відповісти
Смерть кацапам! Всім смерть! Досить брати полонених!
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18.03.2022 10:05 Відповісти
І що Тарута пропонує ? Як тепер врятувати ?
Раніше чого не думали ?
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18.03.2022 10:05 Відповісти
Пані, не пишіть такого бо зараз вас Bag 68100 зарахує до рашистів.
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18.03.2022 14:54 Відповісти
Не знаю такого. Якийсь анонім.
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18.03.2022 16:33 Відповісти
Закінчаться набої, зубами буду рвати цих нелюдів !!!
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18.03.2022 10:05 Відповісти
Закрыть всем рты......кроме генштаба или с его разрешения.....
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18.03.2022 10:05 Відповісти
Піар на крові ((
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18.03.2022 10:14 Відповісти
я не знаю, как достучаться до мира, эта страшная катастрофа происходит здесь и сейчас, а мир абсолютно бессилен
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18.03.2022 10:05 Відповісти
до керівництва України потрібно достукатися і до генерального штабу ЗСУ
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18.03.2022 10:07 Відповісти
Генштаб думає. Але просто посилати хлопців наубой не варіант.
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18.03.2022 10:19 Відповісти
Раніше треба було думати, коли 8 років війни розкрадали країну замість того щоб зміцнювати обороний комплекс. А тепер Маріуполь стане жертвою цього крадівництва. Єдиний позитив в цьому - весь світ бачить зараз звірства руських нацистів.
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18.03.2022 11:22 Відповісти
Я ще в 2019 писала, якщо не буде розбудови армії, буде війна.
На жаль, більшість у це не вірила.
От наші сусіди майже до останнього дня казали- Зе говорить, що не нападуть, віримо. 25 вже виїхали у Німеччину.
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18.03.2022 11:25 Відповісти
Прекратите брать в плен, нужно что бы они обсерались уже на границе от страха попасть в Украину
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18.03.2022 10:05 Відповісти
ПОЧУЙТЕ ГОЛОСИ МАРІУПОЛЬЦІВ, ЯКІ КРИЧАТЬ ПІД ЗАВАЛАМИ! ВРЯТУЙТЕ МАРІУПОЛЬ!" - закликав нардеп. Джерело: https://censor.net/ua/n3326342

це той випадок, коли потрібно деблокувати Маріуполь за будь-яку ціну. Інакше ганьба на віки нації та керівництву країни
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18.03.2022 10:06 Відповісти
За будь какую цену? Ты предлогаешь отправить войска в засаду или окружение чтобы их разбили и тогда кацапоиды смогут сделать *мариуполь* в каждом украинском городе? Не спроста ***** держит Мариуполь в осаде и проводит там геноцид. Ето ловушка с большой вероятностью. Деблокировать Мариуполь можно только разбив и взяв в окружение врага на других фронтах и перекрыть крымский перешеек и кацапоиды будут вынуждены отвести войска от Мариуполя чтобы самим не попасть в окружение.
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18.03.2022 10:11 Відповісти
За будь яку ціну?Ціна-вся Україна!
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18.03.2022 11:46 Відповісти
Рускіє - не люди (с)

Олаф Шольц підар має це запам'ятаати
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18.03.2022 10:06 Відповісти
А вони і не "русскіє"-вони чухонсько-мордовські.
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18.03.2022 10:12 Відповісти
ДУРНІ ЖУРНАЛІСТИ-ПРИПИНІТЬ ПОКАЗУВАТИ ДЕ ХОВАЮТЬСЯ МИРНІ ЖИТЕЛІ...
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18.03.2022 10:06 Відповісти
Там люди были на всех этажах, в подвале и полуподвале. Так что смайлики, действительно выглядят кощунственно.
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18.03.2022 10:24 Відповісти
Слава Богу в Україні! Героям шана! У понеділок очікуєм втручання Всевишнього у війну!
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18.03.2022 10:08 Відповісти
Брехня, інформації ще нема! ВИПОЛЗЛОБИДЛО МЛЯ!
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18.03.2022 10:10 Відповісти
Тобі ще не доповідали , що росьянські війська розбомбили театр ?
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18.03.2022 10:21 Відповісти
Ти звідки знаєш, Тарута, скільки там людей було?!
Затули, ****, пельку!
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18.03.2022 10:16 Відповісти
В когось є ще серйозне бажання дружити з "хорошімі рускімі" після цього?

З отою всією мразотою, яка бігає з плакатіками "нєт войнє" тільки через те що забрали айфон і намагається прирівняти себе до жертв?
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18.03.2022 10:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wmakP8M-gB4 баним врагов !!! Кидаем жалобу
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18.03.2022 10:20 Відповісти
Забанили только на территории Украины.
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18.03.2022 10:24 Відповісти
А меснтные, которые там остались, хороводы водят что-ли. Реально, это паникёрство.
Хотя ситуация в Марике критическая, и я не знаю как им можно ещё помочь. Неужели нет резервов, чтобы хоть попытаться деблокировать окружение?
В генштабе, конечно, люди умные, но я не понимаю.
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18.03.2022 10:21 Відповісти
і я не розумію((. із того, що сказав Бутусов - не можна звільнити окремо маріуполь, треба мати страт план на всю УКраїну - я розумію, що зекоманда тримає всіх на захисті Києва. а от де резерв, де всі - не ясно((
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18.03.2022 10:45 Відповісти
Коли вже міст з мордора в Крим рознесуть?! Жд колії? Чи ще мало тих тараканів
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18.03.2022 10:25 Відповісти
Это теракт!

Путин совершил теракт!
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18.03.2022 10:41 Відповісти
Уже давно пора разработать и реализовать план по деблокированию Мариуполя по линии Запарожье - Орехов - Пологи - Бильмак - Розовка - Никольское - Мангуш (здесь должень быть укрепрайон и надежный форпост ВСУ) - Ялта - Юрьевка - Урзуф (укрепленное побережье Белосарайского залива)!
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18.03.2022 10:47 Відповісти
Это не просто, учитывая текущую динамику ведения войны. Контрудар - это большие потери в технике и людской силе. Сейчас идет война на изматывание противника - когда уничтожаются летные средства и механизированные ударные группы. Жаль, но это суровая правда войны. Под Мариуполем нет достаточной концентрации сил. Привлечь их пока видимо не получается.
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18.03.2022 10:59 Відповісти
Я представляю все трудности (визуально помню ту местность, ибо лично не раз там бывал), но это вполне можно реализовать, тем более преимущества в авиации уже, нет. С теми средствами ПВО, что предоставлены уже можно организовать прикрытие военных укреплений и позиций.
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18.03.2022 11:07 Відповісти
Я очень надеюсь на скорую деблокацию Мариуполя. Однако понимаю в какмо тяжелом положении сейчас находятся ВСУ. Мне очень жаль мариупольцев.
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18.03.2022 11:55 Відповісти
После трех недель мобилизации ВСУ уже не должно находиться в тяжелом положении, как минимум +100 тыс. воинов должны были набрать (а реально еще больше до +150) с новым вооружением!
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18.03.2022 12:29 Відповісти
Вся нова зброя з країн Заходу(безмежна вдячність) та старі запаси, а ******* влада напродукувала для озброєння шматки асфальту з Великого Будівництва.
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19.03.2022 00:54 Відповісти
 
 