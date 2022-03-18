В театрі Маріуполя ховалися щонайменше 1300 людей, живими вийшли 130, - нардеп Тарута
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Скільки людей залишається під завалами живими, а також число поранених і загиблих невідомо. Завали не розбирають - комунальники фізично знищені.
Про це пише у фейсбуці народний депутат "Батьківщини" Сергій Тарута, інформує Цензор.НЕТ.
"Скільки людей продовжує знаходитись під завалами, скільки там поранених і загиблих, ніхто не знає. Зрозуміло тільки те, що шансів вибратись звідти в людей немає. Завали ніхто не розбирає. Служби, які мають розбирати завали, служби порятунку і комунальні, і державні за дні блокади рашистськими окупанти фізично знищені. Убито багато медиків. Це означає, що всі, хто вижили після бомбардування, або помруть під завалами театру, або вже померли", - написав він.
За словами Тарути, під завалами на 80% зруйнованого Маріуполя просто зараз живцем поховані десятки тисяч людей.
"Маріуполь сьогодні – це камера тортур, де рашисти убивають жінок і дітей найжорстокішими способами! Світ має про це кричати! ПОЧУЙТЕ ГОЛОСИ МАРІУПОЛЬЦІВ, ЯКІ КРИЧАТЬ ПІД ЗАВАЛАМИ! ВРЯТУЙТЕ МАРІУПОЛЬ!" - закликав нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
А де Тарута в даний момент занаходиться, в Маріуполі?
Раніше чого не думали ?
На жаль, більшість у це не вірила.
От наші сусіди майже до останнього дня казали- Зе говорить, що не нападуть, віримо. 25 вже виїхали у Німеччину.
це той випадок, коли потрібно деблокувати Маріуполь за будь-яку ціну. Інакше ганьба на віки нації та керівництву країни
Олаф Шольц підар має це запам'ятаати
Затули, ****, пельку!
З отою всією мразотою, яка бігає з плакатіками "нєт войнє" тільки через те що забрали айфон і намагається прирівняти себе до жертв?
Хотя ситуация в Марике критическая, и я не знаю как им можно ещё помочь. Неужели нет резервов, чтобы хоть попытаться деблокировать окружение?
В генштабе, конечно, люди умные, но я не понимаю.
Путин совершил теракт!