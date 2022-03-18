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Новини За кордономВійна в Україні Війна
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війна (56124) Росія (47118) Офіс Президента (1745) Подоляк Михайло (296) Шольц Олаф (714)

ОП - Шольцу: 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

подоляк

Пропозиція канцлера Німеччини Олафа Шольца розділити президента РФ Володимира Путіна як ініціатора війни проти України та простих громадян Росії є спробою виправдати свою нерішучість, проте варто пам'ятати, що більшість росіян підтримує війну, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Канцлер Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни. У Європі це може стати неправдивим трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі", - написав Подоляк у твіттері в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, вчора Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що Путін розв'язав війну проти України і засудив нападки на громадян РФ.

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Топ коментарі
+33
Маскалі - не люди! Ніякої "загадочної" рускої душі немає! Інстинкт підступного та боягузливого вбивці - це не душа.
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18.03.2022 10:20
+21
З кожного росіянина треба болгаркою видалити ************* частину, й на виході отримаємо порядну людину...
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18.03.2022 10:19
+19
Голову зняти ?
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18.03.2022 10:21
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З кожного росіянина треба болгаркою видалити ************* частину, й на виході отримаємо порядну людину...
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18.03.2022 10:19 Відповісти
Голову зняти ?
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18.03.2022 10:21 Відповісти
Можна руки по ліплять та ноги по коліна
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18.03.2022 10:27 Відповісти
По лікоть
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18.03.2022 10:28 Відповісти
Все, що отримаємо на виході, треба прикопати.
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18.03.2022 10:21 Відповісти
С тим, що на виході, нехай Шольц спілкується....))
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18.03.2022 10:22 Відповісти
ОГО...аж 14 тысяч ПУТИНЫХ ВБЫТО НА УКРАИНЕ мать честная сколько же клоунов да клоун Шольц.. идиот еще один ну как во власть попадают придурки ублюдки подонки мрази кретины дебилы твари и просто недоразвитые?? просто загадка...
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18.03.2022 10:25 Відповісти
Gyro Так там залишків майже не залишиться зовсім.
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18.03.2022 10:22 Відповісти
А що поробиш? Шольц сказав - треба розділяти, значить треба...))
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18.03.2022 10:24 Відповісти
То хай німці тоді і розділяють. Шольц же до них звертався.
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18.03.2022 10:27 Відповісти
Так. Нехай проведуть опитування серед німецьких руснячків. Впевнена, що там всі 90 % за пуйла і війну.
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18.03.2022 10:31 Відповісти
Это называется - лоботомия..
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18.03.2022 10:23 Відповісти
Пациенты безнадежны
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18.03.2022 10:53 Відповісти
Маскалі - не люди! Ніякої "загадочної" рускої душі немає! Інстинкт підступного та боягузливого вбивці - це не душа.
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18.03.2022 10:20 Відповісти
звучит почти как 73%
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18.03.2022 10:20 Відповісти
Зато по окончании войны окажется, что в те 29%, которые не поддерживают, входит 99% населения. Один оставшийся процент просто засветил свою поддержку на камеры и в СМИ. После Второй мировой что-то такое был
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18.03.2022 10:20 Відповісти
Хто вам сказав, що 29% не підтримують?

Їм просто байдуже, а байдуже це те ж саме, що підтримувати.
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18.03.2022 10:22 Відповісти
Так і буде. Головне, щоб ми передали і дітям, і онукам, що маскаль - не людина. Це підступна, брехлива, кровожерлива але в той же час і дуже труслива тварь. І контролювати повсякчас, що нащадки засвоїли цю науку.
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18.03.2022 10:23 Відповісти
Шольц ********** шавка, сцыт
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18.03.2022 10:21 Відповісти
И с кем вы там собрались договор подписывать?
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18.03.2022 10:21 Відповісти
ДУЖЕ СХОЖЕ НА ТЕ ЩО ШОЛЬЦ САМ ВСЕ ЦЕ ПІДТРИМУЄ...
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18.03.2022 10:21 Відповісти
Ні, звичайно. Він підтримує власні штани, які найближчі до власної дупи. І турбує його лише одне - щоб сморід інші не почули.
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18.03.2022 10:23 Відповісти
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18.03.2022 10:21 Відповісти
Тут я з Подоляком погоджуюсь на всі сто.
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18.03.2022 10:21 Відповісти
Те що 71% підтримують війну відкрито - не значить, що 29% не підтримують її мовчки.

Тому що решта росіян не роблять абсолютно нічого, щоб зупинити війну.
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18.03.2022 10:21 Відповісти
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18.03.2022 10:21 Відповісти
население Германии тоже, все как один, в начале второй мировой поддерживали путлеровский режим
еще не вечер
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18.03.2022 10:22 Відповісти
Тільки повна окупація і тотальне приниження німців змогли їх змінити і то не зовсім, як бачимо.

Росію ніхто не окупує, вони завжди будуть фашистами. Головне розуміти, що всі, хто зараз за порєбріком - наші кровні вороги, які хочуть нас знищити.
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18.03.2022 10:25 Відповісти
Матрица - всем кацапам нужна таблетка. Только забыла какого цвета.
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18.03.2022 10:22 Відповісти
Серая, 9 грамм, 9 мм.
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18.03.2022 10:23 Відповісти
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.

Слава нації
Смерть фашистських *********
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18.03.2022 10:23 Відповісти
Все правильно. Германия наверное, с 1945 года так не позорилась, как после вчерашнего выступления Зеленского перед Бундестагом.
На обращение к Шольцу тот не ответил. После выступления сразу перешли к повестке дня. На протест ХДС, что нужно изменить повестку и ответить Зеленскому на его послание поддержкой, левацкая коалиция проголосовала против. Это не дно. Это днище... Это все прокацапленое левое дерьмо, эти гомосеки и любители газа х*йла, просто всплыли и издают мерзкую вонь.
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18.03.2022 10:24 Відповісти
Це кінець Німеччини як лідера Європи. Мало мати гроші, для лідерства потрібно мати сталеві яйця.
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18.03.2022 10:30 Відповісти
Особисто пуйло бомбить наші міста, тільки хутін блокує Маріуполь, тільки воно вбиває українців. Чому тоді уся Німечина, десятки років несла тягар відповідальності за воєні злочини свого фюрера?
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18.03.2022 10:24 Відповісти
Шольц прекрасно знає, що всіх німців визнали співучасниками злочинів Гітлера, бо вони його обрали, підтримували і мовчали.
Чим не кацапи зараз ?
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18.03.2022 10:24 Відповісти
не дивуюсь цьому - наслідки державної пропоганди за перебриком, до якої додавали масла коментарі і на цьому форумі протягом останніх років. У росіян сформувалась думка, що в Україні одні тільки націоналісти і живуть.
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18.03.2022 10:24 Відповісти
а яка їм різниця ?
чого вони вважають, що мають право командувати як нам жити.
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18.03.2022 10:33 Відповісти
це все вірно, Ксенія, що ви сказали, але тепер маємо наслідки - завсідаї-форумчани тут допомогли державній пропогандистській машині за перебриком. Коли тут говорилося слідкувати за язиками і сперечалися з вами з тих чи інших питань, так блокували аккаунти, тепер маємо відповідну загальну думку населення за перебриком, вони вже даже наші війська у зведеннях пишуть як націоналісти.
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18.03.2022 10:41 Відповісти
То чому МЗС України в Євпропі не реалізовує правдивий тренд? В кожній країні є наші посли які мають зараз сраку рвати щоб доносити що путін то є колективна росія і всі росіяни то є фашисти 21 сторіччя!
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18.03.2022 10:25 Відповісти
В Німеччині посол Мельник так і робить. Німців це не дуже хвилює.
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18.03.2022 11:12 Відповісти
Новости из Таганрога:
https://vk.com/my_tgn?w=wall-99179177_184641
Порекомендуйте, пожалуйста, хорошего хирурга в Ростовской области!! Сына на днях привезли из мозырского госпиталя в Белоруссии. Ранили на Украине. В госпитале сын лежал несколько дней. Не могли забрать. Сегодня привезли. Есть глубокие раны. Ходит с трудом. Срочно нужна связь с хорошим хирургом!!
---

https://vk.com/my_tgn?w=wall-99179177_184533
Иван Васильевич Ус
23.10.1997 - 11.03.2022
При исполнении служебного долга, проявив мужество и героизм, погиб выпускник ИКТИБ Иван Васильевич Ус
---
Потерь нет!
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18.03.2022 10:26 Відповісти
Ми не користуємося лайном VK.
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18.03.2022 10:31 Відповісти
Потому и процитировал. Получается: ранили, зашили кое-как и теперь ищи доктора сам. А второй помер, но ни слова - как и где. Хотя, если помянули, то важная шишка была.
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18.03.2022 10:39 Відповісти
https://www.1rnd.ru/news/3352488/v-taganroge-18-marta-pohoronat-pogibsego-na-ukraine-********

Что же оно всё-таки было? В любом случае, "яка сумна навина"
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18.03.2022 12:25 Відповісти
У мене є друг, дуже хороший лікар. Має багато професійних відзнак. Але паталогоанатом.
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18.03.2022 11:56 Відповісти
Да в курсе всего этого Шольц .Нет смыла стыдить тех , кто поддерживает мировых террористов и массовых убийц , ибо сами точно такие же .Но говорить откровенно и в лицо немчуре такие вещи просто необходимо . Во Второй мировой войне именно Украина пострадала больше всего , но немчура делает вид что должна только Рассее за свои зверства . Германия на сегодняшний день не только спонсор убийц и мировых террористов , но и их адвокат .
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18.03.2022 10:28 Відповісти
Что то этот Шульц за коссабов уж больно переживает ... Коссабы хотят повторить, а Шульцу это когда то наверное очень понравилось .. ..
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18.03.2022 10:28 Відповісти
Ці німці досі другою світовою контужені.
Натякає, що треба розділяти Гітлера і німецький народ.
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18.03.2022 10:28 Відповісти
У Шольца как и в большинства немцев так не изжит Стокго́льмский синдро́м \ Stockholm Syndrome - термин, популярный в психологии, описывающий защитно-бессознательную травматическую связь, взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения и/или применения угрозы или насилия.
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18.03.2022 10:31 Відповісти
Есесівці і гестаповці, насправді, класні чуваки, це гітлер поганий.
Ось так читається меседж шольца.
І ще сум за тим, що якби гітлер був розумніший, то німці ще більше людей знищили, але не вдалося. Гидота.
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18.03.2022 10:33 Відповісти
Моя думка про 71% росіян. Це прості люди , з яких 2/3 навіть зброї в руки не взяли. Тупе бидло , яке слухає новини і робить що їм говорять. Їх чіпати і на них бочку гнати це все одно що вимагати від тварини говорити. Вони не здатні розуміти і аналізувати. І це їх проблема.
Наша ж головна ціль це робити ворожу армію і потім відбудувати країну. А 71% чи 51% не все рівно? І так всі побачили , що ніхто там нічого для зміни влади робити не буде. Тому відгородитися стіною як від них і просто навіть не очікувати від них нічого іншого. І ще не розумію коли дехто говорить що «брат вбиває брата»
Які вони брати? Історію читайте. Вони мучили українців всю свою історію. Заспокойтеся, ще одні мені брати.
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18.03.2022 10:35 Відповісти
Шольц так виправдовується щоб не припиняти купувати газ в росії.

А чи не давав путіт хабарі німецьким чиновникам, щоб вони купували росіський газ, щоб вони будували північний потік 2?

Думаю ФБР слід це перевірити.
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18.03.2022 10:40 Відповісти
Когда уже найдут вакцину от лишней хромосомы? Вколол оно либо избавилось от неё, либо сдохло от вакцины...
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18.03.2022 11:47 Відповісти
Надо понимать так, что при любом раскладе прагматичный Шольц уже резервирует себе место Шредера в будущем совете директоров Газпрома.
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18.03.2022 17:17 Відповісти
Виправдовуя оточення путіна, німці виправдовують самі себе часів другої світової війни, і це вказує на те що вони нічим не відрізняється від своїх дідів, тобто по логиці Шольца гімлер,гесс,борман,герінг не винні і ні за що були страчені, такова релія сьогодення і я б не здивувався що такі як Шольц, Меркель на приватних вечерях співають хіти Німеччини 30-40 років минулого століття, при цьому більшість німців підтримують нашу країну.
P.S. подивиться хто до недавнего часу (а німці якоюсь мірою і до тепер) підтримував росію - Угорщина, Італія, Чехія ( в особі президента)...що іх об'єднувало в 40 роках минулого століття?
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19.03.2022 20:12 Відповісти
 
 