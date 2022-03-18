ОП - Шольцу: 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі
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Пропозиція канцлера Німеччини Олафа Шольца розділити президента РФ Володимира Путіна як ініціатора війни проти України та простих громадян Росії є спробою виправдати свою нерішучість, проте варто пам'ятати, що більшість росіян підтримує війну, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Канцлер Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни. У Європі це може стати неправдивим трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі", - написав Подоляк у твіттері в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, вчора Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що Путін розв'язав війну проти України і засудив нападки на громадян РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Їм просто байдуже, а байдуже це те ж саме, що підтримувати.
Тому що решта росіян не роблять абсолютно нічого, щоб зупинити війну.
еще не вечер
Росію ніхто не окупує, вони завжди будуть фашистами. Головне розуміти, що всі, хто зараз за порєбріком - наші кровні вороги, які хочуть нас знищити.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
На обращение к Шольцу тот не ответил. После выступления сразу перешли к повестке дня. На протест ХДС, что нужно изменить повестку и ответить Зеленскому на его послание поддержкой, левацкая коалиция проголосовала против. Это не дно. Это днище... Это все прокацапленое левое дерьмо, эти гомосеки и любители газа х*йла, просто всплыли и издают мерзкую вонь.
Чим не кацапи зараз ?
чого вони вважають, що мають право командувати як нам жити.
https://vk.com/my_tgn?w=wall-99179177_184641
Порекомендуйте, пожалуйста, хорошего хирурга в Ростовской области!! Сына на днях привезли из мозырского госпиталя в Белоруссии. Ранили на Украине. В госпитале сын лежал несколько дней. Не могли забрать. Сегодня привезли. Есть глубокие раны. Ходит с трудом. Срочно нужна связь с хорошим хирургом!!
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https://vk.com/my_tgn?w=wall-99179177_184533
Иван Васильевич Ус
23.10.1997 - 11.03.2022
При исполнении служебного долга, проявив мужество и героизм, погиб выпускник ИКТИБ Иван Васильевич Ус
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Потерь нет!
Что же оно всё-таки было? В любом случае, "яка сумна навина"
Натякає, що треба розділяти Гітлера і німецький народ.
Ось так читається меседж шольца.
І ще сум за тим, що якби гітлер був розумніший, то німці ще більше людей знищили, але не вдалося. Гидота.
Наша ж головна ціль це робити ворожу армію і потім відбудувати країну. А 71% чи 51% не все рівно? І так всі побачили , що ніхто там нічого для зміни влади робити не буде. Тому відгородитися стіною як від них і просто навіть не очікувати від них нічого іншого. І ще не розумію коли дехто говорить що «брат вбиває брата»
Які вони брати? Історію читайте. Вони мучили українців всю свою історію. Заспокойтеся, ще одні мені брати.
А чи не давав путіт хабарі німецьким чиновникам, щоб вони купували росіський газ, щоб вони будували північний потік 2?
Думаю ФБР слід це перевірити.
P.S. подивиться хто до недавнего часу (а німці якоюсь мірою і до тепер) підтримував росію - Угорщина, Італія, Чехія ( в особі президента)...що іх об'єднувало в 40 роках минулого століття?