ОП - Шольцу: 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі

Пропозиція канцлера Німеччини Олафа Шольца розділити президента РФ Володимира Путіна як ініціатора війни проти України та простих громадян Росії є спробою виправдати свою нерішучість, проте варто пам'ятати, що більшість росіян підтримує війну, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Канцлер Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни. У Європі це може стати неправдивим трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі", - написав Подоляк у твіттері в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, вчора Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що Путін розв'язав війну проти України і засудив нападки на громадян РФ.

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