Розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України, - Столтенберг
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив розуміння щодо розчарування президента Володимира Зеленського і українського народу, але наголосив, що для Альянсу важливо уникнути ескалації.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі ARD, передає Цензор.НЕТ.
Столтенберг знову запевнив Україну в підтримці альянсу і водночас застеріг від розширення конфлікту.
"Ми збільшили нашу військову та фінансову підтримку – Німеччина відіграє ключову роль у цих зусиллях", – сказав він.
Також через "безпрецедентні санкції" Росія, за його словами, має заплатити "високу ціну" за війну.
Він підкреслив, що союзники по НАТО тренують українські війська з моменту незаконної анексії Криму Росією в 2014 році, "і все це допомогло проти вторгнення російських військ".
"Я розумію розчарування президента Зеленського та українського народу, оскільки вони є жертвами жорстокої безглуздої війни з вторгненням військ президента Путіна", - додав Столтенберг.
Водночас, за його словами, необхідно забезпечити, "щоб цей конфлікт не вийшов з-під контролю та не вилився за кордони України".
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Это всё равно , что отказаться от помощи Украине . Я думаю НАТО само себя обманывает . Нужно продолжать давить на них . путин не отстранит , ему терять нечего , а украинской дипломатии нужно продолжать давить на запад . В конце концов у самого Запада выбор не большой . Если не спасут Украину то следующие они
06.10.2014 | Сергей Хазов-Кассиа | №32 от 0 05.10.14
Кабинет генсека НАТО в штаб-квартире Альянса в Монсе (Бельгия) занял норвежец Йенс Столтенберг. За его плечами 9 лет руководства страной, членство в ультралевых движениях, участие в антиамериканских акциях и… сотрудничество с Лубянкой.
На своей первой пресс-конференции в Брюсселе Йенс Столтенберг обозначил приоритеты развития Альянса.
1 октября 2014 г.
фото: Francois Lenoir/AFP Photo
1 октября Йенс Столтенберг провел свою первую пресс-конференцию в должности нового генсека НАТО. «Мы не можем и не будем компрометировать принципы, на которых основывается наш Альянс», - заявил он. И тут же оговорился, что не видит противоречия между усилением НАТО и налаживанием отношений с Москвой, упавших из-за украинского кризиса до нулевого уровня. В переводе на язык дипломатии эти слова означают: курс не меняется, но риторика будет другая. Какая? Понять это сложно, не зная личности генсека-норвежца, которого многие считают одним из самых ярких и талантливых европейских политиков.
Йенс Столтенберг родился 16 марта 1959 года в семье видных деятелей Норвежской рабочей партии (НРП). Его мать по профессии была генетиком, отец, Торвальд Столтенберг, в 1979-1981 годах занимал пост министра обороны, а в 1987-1989 и 1990-1993 годах был главой МИД. Примерно в то же время, в конце 80-х его сын Йенс, на тот момент глава Молодежной рабочей лиги, общался с офицером КГБ, по совместительству культурным атташе советского посольства в Осло, Борисом Кирилловым. История эта получила скандальную известность в 2011 году, когда один из норвежских таблоидов опубликовал расследование о связях деятелей НРП с СССР.
ПОЛУШПИОН
1980-е были не самым лучшим периодом для советско-норвежских отношений. После ареста в Осло в 1984 году за шпионаж в пользу СССР норвежского дипломата Арне Трехолта, КГБ и ГРУ вовсю старались наладить новую сеть информаторов. Борис Кириллов радостно отчитывался в центр о контактах с молодым многообещающим норвежским политиком, «источником полезной информации». На Лубянке этому источнику дали прозвище - Стеклов. Вот только сам Кириллов находился под колпаком Михаила Буткова, двойного агента КГБ, британской MI6 и норвежских спецслужб, работавшего в Осло под прикрытием корреспондента газеты «Труд».
Ни MI6, ни норвежцы не знали, кто же скрывается за загадочным псевдонимом «Стеклов». Норвежцы поручили Буткову во время его отпуска в Москве, выяснить фамилию информатора. Надежды на успех было немного, но майору КГБ удалось-таки найти папку под грифом «Дело оперативной разработки» с именем «конфиденциального источника»: Йенс Столтенберг. В Осло потеряли дар речи: молодой Столтенберг должен был вот-вот войти в правительственную Комиссию по обороне.
Если бы Столтенберг успел выдать Кириллову какие-нибудь секреты, его карьера на том бы и закончилась. Но для норвежца все обернулось удачно: его вызвали на разговор представители спецслужб, которым он клятвенно заявил, что был не в курсе подлинной миссии Кириллова.
СМОЛОДУ БЫЛ МОЛОД
Открытый и честный, харизматичный, вежливый, с отличным чувством юмора, любит посмеяться над собой - так описывают Столтенберга его коллеги, друзья, политологи и журналисты в Осло, с которыми переговорил The New Times. «Он очень человечный, может расположить к себе кого угодно, быть со всеми на одной волне», - сказала журналу друг семьи Столтенбергов, старший аналитик Института исследования проблем мира в Осло (PRIO) Хельга Хернес.
«Он прекрасно образован, и если видит перед собой большую картину, то умеет выцепить оттуда важные детали», - заметил в разговоре с The New Times ярый политический оппонент Столтенберга, глава правой «Партии прогресса» Карл Ивар Хаген. По его словам, Столтенберг умеет проводить границу между работой и личными отношениями: «Мы иногда так ругаемся перед камерами, что люди думают, мы и руки друг другу не пожмем. А ведь мы друзья, я Йенса знаю со школьной скамьи».
С тем, что Столтенберг не зациклен на работе, согласна и Хельга Хернес: «Он умеет расслабляться. Когда что-то не получается, когда он в состоянии стресса, он любит уединиться и что-то спеть для себя». По словам Хельги, для норвежцев это очень привлекательная деталь, как и то, что Столтенберг - примерный семьянин, отец двоих детей. Познакомившись со своей женой Ингрид сразу после школы, Столтенберг больше с ней не расставался.
Столтенберг пришел в политику в 15 лет, став членом НРП. Тогда он увлекался идеями марксизма-ленинизма и вращался в ультралевых кругах, куда его привела старшая сестра Камилла, член коммунистической организации «Красная молодежь». В мечтах юного Йенса было устроить на Гаити революцию против диктатора Жана-Клода Дювалье, став новым Че Геварой или Фиделем Кастро. Восхищаясь известными леваками, Йенс недолюбливал Америку. В начале 1970-х он принимал активное участие в демонстрациях против войны во Вьетнаме, переросших в беспорядки, когда студенты начали закидывать камнями посольство США в Осло. Несколько членов «Красной молодежи» были арестованы и оштрафованы, сам Йенс в руки полиции не попал, а спустя много лет сказал журналистам, что за давностью не помнит, кидал ли он в стражей порядка брусчатку.
После службы в армии и учебы на экономическом факультете Университета Осло Столтенберг устроился работать журналистом в газету Arbeiderbladet, а в 1985 году возглавил Молодежную рабочую лигу, уже тогда привлекая внимание общественности пылкими речами: в харизме Столтенбергу не откажешь. Помимо защиты прав рабочих и выступлений на любимые темы - финансов и экологии, Столтенберг призывал и к… выходу Норвегии из НАТО.
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Срочник Йенс Столтенберг. Военная база Эвьемун, Норвегия, 1979 г.
фото: AFP Photo/Private Collection
ВЗЛЕТ БЕЗ ПАДЕНИЙ
В 90-х Столтенберг делает головокружительную карьеру: руководитель НРП, член парламента и министр по делам торговли и энергетики, министр финансов… В 2000-м становится самым молодым премьер-министром в истории Норвегии. Тогда он продержался на этом посту всего полтора года, но когда вернулся в премьерское кресло в 2005-м, не покидал его в течение восьми лет.
Харизма и политическое везение позволяли Йенсу выходить сухим из воды в ситуациях, которые могли бы стоить карьеры не одному политику. Так, в конце 1990-х он проходит свидетелем по громкому уголовному делу против руководства Молодежной рабочей лиги, которое обвинялось в махинациях: количество членов организации сознательно завышалось в целях получения бÓльших объемов госфинансирования. Двое бывших руководителей Лиги получили тюремные сроки, а Столтенберг, возглавлявший Лигу в момент совершения преступления, так и остался в статусе свидетеля: у следствия не оказалось доказательств против него. Впрочем, в Норвегии до сих пор ходят слухи, что Йенсу помогли связи влиятельного отца.
В 2001-м, уже заняв кресло премьера, Столтенберг снова стал героем скандала. Выезжая с парковки, он задел чужую машину, после чего остановился, прикрепил к ее лобовому стеклу листок бумаги, на котором виновные в ДТП обычно оставляют свой телефон и номер страховки, и уехал. Повреждения были небольшие - на сумму около €1200, но вот незадача: листок, оставленный пострадавшему, был чист. Столтенберга вычислили, газеты обвинили его в недостойном поведении. Сам Столтенберг эту историю комментировать не стал, а ущерб был покрыт из бюджета НРП. Конечно, история бегства с места ДТП сыграла свою роль в поражении партии на выборах 2001 года, но «главной причиной провала были неудачные экономические и нало
Зрозуміло, тепер, чому вони не дають нам літаків!