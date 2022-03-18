Жертв внаслідок ракетного удару по авіаремонтному заводу у Львові немає, 1 людина поранена, - Козицький

Наразі рятувальники завершують гасіння пожежі на місті влучання ворожих ракет на території Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно! Зранку ворог здійснив ракетний удар по Львову. Чотири ракети влучили у Львівський державний авіаційно-ремонтний завод. Дві ракети перехопили Збройні Сили України. Їх збили на території Львівщини. Ракети ворог випустив з акваторії Чорного моря", - написав він.

За словами Козицького, станом на зараз рятувальники завершують гасіння пожежі. Жертв на місці вибуху немає. Одна людина поранена, вона у стані середньої важкості.

"Звертаюся до керівників підприємств, представників влади, журналістів і просто активних користувачів соцмереж. Коли ви публікуєте фото, відео чи коментарі до того як це роблять офіційні джерела, ви стаєте інформаторами для ворога. Наш інформаційний фронт має працювати на нас, а не на окупанта", - додав очільник регіону.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 18 березня у Львові пролунали три вибухи, на околиці міста було видно чорний дим. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли ракетами район Львівського аеропорту.

Пізніше стало відомо, що кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу у Львові.