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Жертв внаслідок ракетного удару по авіаремонтному заводу у Львові немає, 1 людина поранена, - Козицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,удар,ракетний

Наразі рятувальники завершують гасіння пожежі на місті влучання ворожих ракет на території Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно! Зранку ворог здійснив ракетний удар по Львову. Чотири ракети влучили у Львівський державний авіаційно-ремонтний завод. Дві ракети перехопили Збройні Сили України. Їх збили на території Львівщини. Ракети ворог випустив з акваторії Чорного моря", - написав він.

За словами Козицького, станом на зараз рятувальники завершують гасіння пожежі. Жертв на місці вибуху немає. Одна людина поранена, вона у стані середньої важкості.

"Звертаюся до керівників підприємств, представників влади, журналістів і просто активних користувачів соцмереж. Коли ви публікуєте фото, відео чи коментарі до того як це роблять офіційні джерела, ви стаєте інформаторами для ворога. Наш інформаційний фронт має працювати на нас, а не на окупанта", - додав очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по львівському аеропорту: окупанти випустили 6 крилатих ракет з акваторії Чорного моря, 2 з них було знищено

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 18 березня у Львові пролунали три вибухи, на околиці міста було видно чорний дим. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли ракетами район Львівського аеропорту.

Пізніше стало відомо, що кілька ракет вдарили по авіаремонтному заводу у Львові.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Да кагого хер.? Ви вже вдруге, на теми про обстріл Орками наших міст ставите фото нашого протикорабельного комплексу "Нептун"??????????
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18.03.2022 10:48
+5
А яким боком до цієї новини фото українського протикорабельного комплексу "Нептун"???
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18.03.2022 10:44
+4
Про "журналістів",-це натяк на Бігуса (родича ефесбешника),сюжет якого в "Наші гроші" про львівський авіаремонтний вийшов вчора,а сьогодні,після обстрілу,оперативно видалений...
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18.03.2022 10:57
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А яким боком до цієї новини фото українського протикорабельного комплексу "Нептун"???
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18.03.2022 10:44 Відповісти
Да кагого хер.? Ви вже вдруге, на теми про обстріл Орками наших міст ставите фото нашого протикорабельного комплексу "Нептун"??????????
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18.03.2022 10:48 Відповісти
Дякую на тому що не поставили фотку з місця подій
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18.03.2022 10:55 Відповісти
та най поставлять ворожій Ту 22м3 із ракетою, чи Іскандер. Українці мають візуально сприймати зло. А так, негативні новини супроводжуються нашим комплексом. Навіщо? Щоби українці бачили "Нептун" і на підсвідомості відчували, що бачать зло?
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18.03.2022 11:07 Відповісти
Якщо вже такі проблеми із фото, пропоную оцю
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18.03.2022 11:40 Відповісти
та ідіотам "очевидця" хоч кіл на голові....поки певно саджати не почнуть - не дійде(
я курва туво видів...ох зара всім повім шо я туво такий освідомльоний....
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18.03.2022 10:52 Відповісти
Про "журналістів",-це натяк на Бігуса (родича ефесбешника),сюжет якого в "Наші гроші" про львівський авіаремонтний вийшов вчора,а сьогодні,після обстрілу,оперативно видалений...
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18.03.2022 10:57 Відповісти
А ще цікаво,з якою установою погоджені перебування та екскурсії Києвом "журналістом" "опозиційної" Мєдузи ?
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18.03.2022 11:02 Відповісти
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18.03.2022 11:12 Відповісти
ну ось. Таким самим чином здали яворівський полігон недоумки подоляк з арестовичем
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18.03.2022 11:19 Відповісти
Що значить здали? Ви у своєму розумі? Тільки ледачий не знає про Ширлан, Гонджубас, Яворів і т.п. полігони. Вони добре відомі ворогу, ще з часів СРСР із точними координатами, схемами будівель т.інш. Мало того, навіть ви можете зайти на супутникові карти і роздивитися, що там і де там.
Єдине що має цінність, це оперативна інформація в режимі реального часу. Для прикладу - там то там то тільки що сіли наші винищувачі, або Байрактари, або зараз там С300, що йде до нас із Європи. Тому і просять не постіть фото та інфу в режимі реального часу.
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18.03.2022 11:44 Відповісти
Ви маєте рацію!Це зовсім не є таємниця!
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25.03.2022 22:05 Відповісти
ЦЕНЗОР! Убери фото "Нептуна" т.к. судя по фото ,это из него обстреливают...
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18.03.2022 11:59 Відповісти
а какое-то раннее оповещение поставить не судьба? не все же радарами светить, камеры сейчас везде тоже могут что увидеть низколетящее. ночью правда тяжелее но тоже вариант
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18.03.2022 12:01 Відповісти
Так или иначе для ПВО нужна работа радаров и это ничего не меняет , даже для раннего оповещения т.к. крылатая ракета меняет траекторию полета ...
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18.03.2022 12:16 Відповісти
ну если в теории куча камер, централизованная сеть отслеживание в реальном времени - война же не в пустыне - по квадратам, то можно не ракетой а какой-то "шилкой" по низколетящей цели попасть если точно знать откуда ждать. фишка крылатых ракет в том что (старые?) радары не работают. и скорость дозвуковая.
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18.03.2022 12:26 Відповісти
 
 