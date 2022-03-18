Хтось скидає бомби на українські міста, розстрілює евакуйованих, формує "Z". Як і в 1930-ті роки, вони несуть відповідальність, навіть якщо отруєні пропагандою, - Кулеба про росіян
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за війну Росії проти України також несуть відповідальність росіяни. Оскільки є ті, хто скидає бомби на міста, розстрілює евакуйованих українців і підтримує Володимира Путіна в опитуваннях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.
"Деякі хочуть жити в простому світі, де Путін несе повну відповідальність за війну. Реальність така, що хтось дійсно скидає бомби на українські міста, розстрілює евакуйованих, формує "Z", підтримує Путіна в опитуваннях. Як і в 1930 - ті роки, вони несуть відповідальність, навіть якщо отруєні пропагандою", - написав він.
Нагадаємо, радник глави ВП Михайло Подоляк заявив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що офіційно 71% росіян підтримують війну в Україні.
Вчора Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що Путін розв'язав війну проти України і засудив нападки на громадян РФ.
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Діти повітряних тривог
(книжка вийде невдовзі у видавництві "Видавництво")
Мене звати Мія. Я народилася в бомбосховищі. А точніше - у підвалі пологового будинку в Коломиї, 25 лютого 2022 року, о 19:06, під час повітряної тривоги. Тривав другий день, як Росія стріляла й скидала бомби на народжених і ненароджених - тих, хто були напоготові, як-от я.
Усе минуло добре. З мамою була наша лікарка пані Сюзанна, а тато встиг облаштувати лікарняний підвал, щоб усім було трохи тепліше й безпечніше. В разі чого.
Це «в разі чого» означає, що будь-якої миті небо може стати небезпечним. Повітря починає стогнати - його розриває всяке лихосилля російських військових. Тоді треба швидко ховатися під землю.
Мене називають бойовою дівчиною. У мене є одна сила, про яку знають лише діти повітряних тривог. Я відчуваю, де вони й що роблять, і маю з ними зв'язок. - читати далі https://docs.google.com/document/d/1ppbb2jHyOAZVwN1xJW6PVIX5b5FOew9s/edit
Тобі повилазило?
Апять ***** про тонкую загадочную руzzкую душу
Який би рускій не став президентом росії - політика росії не міняється.
Дословно
-Государству надо аблигации военные выпускать начинать на разграбление 404, вот люди и вложаться инвестициями. Особенно бюджетники. Глядишь и выгадают кусочек чего нибудь.
Многие бы купили папу соток у черного моря
-Чем дальний восток раздавать северянам со скидкой продать теплое побережье
-А в чем разница?? Что иам и что там, глушь
-Там тепло и солнце. У нас на вологодчине 20 лней соонечных в году. Телое солнышко это дефицит
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