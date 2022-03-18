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Окупанти обстрілюють українські позиції під Запоріжжям з мінометів та гелікоптерів, - Арєф'єв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вокзал,запоріжжя

Російські загарбники систематично обстрілюють українські позиції, застосовуючи гелікоптери та міномети.

Про це у Телеграмі повідомив речник голови Запорізької ОВА Іван Арєф’єв, передає Цензор.НЕТ.

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"Триває двадцять третя доба героїчного протистояння підрозділів Сил оборони України на Запорізькому напрямку й Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій Сил оборони Запорізького краю суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

Окупанти систематично обстрілюють наші позиції, застосовуючи міномети 120-го та 82-го калібрів, наносячи авіаційні удари парою гелікоптерів Ка-52 та систематичні вогневі удари із артилерії 152-го, 122-го калібру", - сказав Арєф’єв.

Він також прокоментував події, що відбулися у передмісті обласного центру Запоріжжя сьогодні зранку.

"Із реактивних систем залпового вогню "Смерч" російськими окупантами сьогодні, 18 березня, близько 8:00 було здійснено масовий обстріл військового полігону та одного з заводів та кар’єру, що прилягає до нього. Внаслідок чого виникла пожежа на території заводу", - сказав Арєв’єв.

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Масштаби руйнування та втрати встановлюються. На даний час пожежа локалізована та ліквідується силами ДСНС.
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Топ коментарі
+18
ЗАПОРІЖЖЯ-СТОЛИЦЮ ВІЛЬНОГО КОЗАЦТВА СМЕРДЮЧІМ ЛАПАТНІКАМ НЕ ВЗЯТИ НІКОЛИ...
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18.03.2022 11:04
+18
Это заголовок инвалид на голову писал.

Это не Запорожье, а Запорожская обл.

Ждём инфу про сбитые вертушки и жареных ответным огнём орков. А то совсем обнаглели.
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18.03.2022 11:08
+14
Люди ви що з глузду з'їхали?! Смерч то до 80 км, полігон на окраїні, завод та кар'єр, а тут вже паніка Запоріжжя!!!! Вони смерчами та градами довблють Харків даже не перетинаючи границю. Нєхєр розганяти паніку.
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18.03.2022 11:16
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ну вот они уже и в Запорожье, пока двигаются
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18.03.2022 11:04 Відповісти
В тексті про Запоріжжя - нічого. Заголовок не точний.
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18.03.2022 11:06 Відповісти
не точний??? да він **********! обстіл з міномету це відстать максимум 9000 метрів для 120 мм з спеціальним піропатроном, і максимум 7000 метрів для звичайних мін.
Це тільки дегенерат міг таке написати, мабуть зелений дегенерат
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18.03.2022 11:20 Відповісти
Это заголовок инвалид на голову писал.

Это не Запорожье, а Запорожская обл.

Ждём инфу про сбитые вертушки и жареных ответным огнём орков. А то совсем обнаглели.
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18.03.2022 11:08 Відповісти
Передмістя обласного центру.
Мої родичі вже давно хто у ванній, а хто в коридорі спить.
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18.03.2022 11:21 Відповісти
Аякже.Адже до передмістя аж кілька кілометрів.
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18.03.2022 11:38 Відповісти
Ні в якому разі! Це я вам як мешканець міста Запоріжжя пишу.
Так, лунають повітрянні тривоги, але нічого істотного в Запоріжжі орки не дросягли!
А пан Арефьев та ініші очільники Запоріжжя, під словом Запоріжжя мають на увазі всю Запорізьку область, за яку несуть відповідальність!
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18.03.2022 11:38 Відповісти
ЗАПОРІЖЖЯ-СТОЛИЦЮ ВІЛЬНОГО КОЗАЦТВА СМЕРДЮЧІМ ЛАПАТНІКАМ НЕ ВЗЯТИ НІКОЛИ...
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18.03.2022 11:04 Відповісти
ніким їм брати Запоріжжя ось постріляти з далекої відстані з смерчу (дальність враження до 120 км) вони можуть і тим гвинтокрилам недовго залишилось....
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18.03.2022 11:10 Відповісти
Уже и вертолеты летают без проблем там... ****** (
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18.03.2022 11:05 Відповісти
Там гуманитарная колона из Мариуполя в Запорожье. Вот над ней они и летают.
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18.03.2022 11:13 Відповісти
это какие надо мозги иметь, чтобы из Марика в Запорожье эвакуироваться?
Из одной жопы в другую.
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18.03.2022 11:30 Відповісти
В Запорожье тишина и покой относительно Марика. Далеко не все беженцы оседают в Запорожье.
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18.03.2022 11:38 Відповісти
ну это пока тишина, а завтра бомбить начнут или окружат.
да, не все конечно оседают в Запорожье, скорей всего транзитом куда подалее
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18.03.2022 11:41 Відповісти
Пошел нахер паникер
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18.03.2022 11:49 Відповісти
Тобто, кацапи настільки заглибились у нашу територію, що обстрілюють Запоріжжя з ротних мінометів?
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18.03.2022 11:06 Відповісти
Вони ж Енергодар взяли днів з 10 тому. А це поряд із Запоріжжям.
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18.03.2022 11:09 Відповісти
129 км це поряд?
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18.03.2022 11:12 Відповісти
А ты думаешь, что ракета будет лететь по трассе? Они стреляют напрямую через Днепр, а это втрое ближе. Знаток
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18.03.2022 12:33 Відповісти
Меньше нада было рассказывать как беженцы с Мариуполя нашли убежище в Запорожье
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18.03.2022 11:06 Відповісти
Ну они естественно там под прикрытием гуманитарных колон беспредельничают. Для того их и выпускали.
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18.03.2022 11:10 Відповісти
Московиты-фашисты ничего просто не делают... Сегодня появилась информация, что в Полтавской обл. появилось большое количество
рашисткой техники и они пришли на "хвосте" беженцев из Сум и Сумской обл. "зелеными коридорами...😒😠 Насколько это верно, но
версия такая есть...
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18.03.2022 11:26 Відповісти
Фэйк скорее всего. Ну скажем зашли они в Полтавскую обл. Дальше то что? Как оттуда выйти?

Кстати последний вопрос для них всё больше актуален. Зашли они аж под Киев. Уже вторую неделю ищут выход.
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18.03.2022 11:36 Відповісти
Рашафашистам вже тісно в Україні, кацапський експерт запропнував нанести ракетний удар по лабораторії Лугара в Тбілісі. Знову мусолиться тема американських біолабораторій. Маразм крепчал
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18.03.2022 11:07 Відповісти
Видимо, у меня схожее мнение с большинством комментаторов "уже в Запорожье???"
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18.03.2022 11:07 Відповісти
навіть BCC та СNN пишуть що на півдні якийсь треш
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18.03.2022 11:10 Відповісти
Нет. Это под Запорожьем.
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18.03.2022 11:13 Відповісти
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18.03.2022 11:09 Відповісти
А ось робота Бігус інфо.
Мабуть мокші почитали і вирішили бомбити Львів.
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18.03.2022 11:10 Відповісти
На жаль, не знайшов саме цю статтю на сайті lviv.nashigroshi.org, проте якщо ця стаття була дійсно опублікована під час війни, то це лютий пздц. Кращого способу злити секретну військову інформацвю ворогу годі знайти
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18.03.2022 11:29 Відповісти
Може видалили.
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18.03.2022 11:31 Відповісти
Заголовок даун писал
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18.03.2022 11:09 Відповісти
Як на мене, то Запоріжжю не поталанило з головою ОДА.
Якась істеричка...
Тож не дивно, що половина області в окупації.
Не треба розповідати про козаків і відсиджуватися в межі міста. Хтось хоч на 100 метрів пробував просунутись в бік Енергодару?
Он у миколаївців вчіться, козаки, мля.
І у їх голови ОДА вчіться.
Тому то, і поперли кацапів з області.
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18.03.2022 11:15 Відповісти
Каждый мнит себя стратегом,видя бой со стороны.
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18.03.2022 12:00 Відповісти
Люди ви що з глузду з'їхали?! Смерч то до 80 км, полігон на окраїні, завод та кар'єр, а тут вже паніка Запоріжжя!!!! Вони смерчами та градами довблють Харків даже не перетинаючи границю. Нєхєр розганяти паніку.
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18.03.2022 11:16 Відповісти
Друзі, зверніть увагу на сам текст новини: у ПЕРЕДМІСТІ Запоріжжя, а не самому Запоріжжі. А під передмістям можна розуміти місцевість і в 20-ти, і в 30-ти кілометрах від самого Запоріжжя. Також треба зробити поправку на відстань, з якої той снаряд може прилетіти від окупантів на цю місцевість, яку названо умовно кажучи "передмістям" Запоріжжя. Тому, не панікуйте і не беріть в голову дурниць.
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18.03.2022 11:21 Відповісти
****, какой ******* писал заголовок? Фамилию и фото в студию. Совсем рехнулись уже?
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18.03.2022 11:21 Відповісти
Танки закончились самолёты.ну ну!!!
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18.03.2022 11:23 Відповісти
Цензор. Проверяйте что пишите. Запорожье. Бабурка. Хортицкой район, бывший Ленинский...
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18.03.2022 11:26 Відповісти
повідомив речник голови Запорізької ОВА Іван Арєф'єв.
Хто це ? Інформація від нього.
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18.03.2022 11:34 Відповісти
Був я в тому кар"єрі. Він за містом.
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18.03.2022 11:27 Відповісти
С пво у нас походу все печально((
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18.03.2022 11:27 Відповісти
Зате асфальтовані та освітлені дороги.
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18.03.2022 11:33 Відповісти
Не то слово, всього лише 93 літаки і 112 гелікоптеррів, москалі напрклад збили вже 120 з наших 68.
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18.03.2022 11:38 Відповісти
А що, нема пару Стінгерів, щоб назавжди приземлити ті пару ворожих вертольотів?
( Це виглядає не серйозно. )
Заодно і статистику ППО покращили б.
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18.03.2022 23:44 Відповісти
 
 