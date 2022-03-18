Окупанти обстрілюють українські позиції під Запоріжжям з мінометів та гелікоптерів, - Арєф'єв
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Російські загарбники систематично обстрілюють українські позиції, застосовуючи гелікоптери та міномети.
Про це у Телеграмі повідомив речник голови Запорізької ОВА Іван Арєф’єв, передає Цензор.НЕТ.
"Триває двадцять третя доба героїчного протистояння підрозділів Сил оборони України на Запорізькому напрямку й Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій Сил оборони Запорізького краю суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.
Окупанти систематично обстрілюють наші позиції, застосовуючи міномети 120-го та 82-го калібрів, наносячи авіаційні удари парою гелікоптерів Ка-52 та систематичні вогневі удари із артилерії 152-го, 122-го калібру", - сказав Арєф’єв.
Він також прокоментував події, що відбулися у передмісті обласного центру Запоріжжя сьогодні зранку.
"Із реактивних систем залпового вогню "Смерч" російськими окупантами сьогодні, 18 березня, близько 8:00 було здійснено масовий обстріл військового полігону та одного з заводів та кар’єру, що прилягає до нього. Внаслідок чого виникла пожежа на території заводу", - сказав Арєв’єв.
Масштаби руйнування та втрати встановлюються. На даний час пожежа локалізована та ліквідується силами ДСНС.
Будь ласка, зачекайте...
Це тільки дегенерат міг таке написати, мабуть зелений дегенерат
Это не Запорожье, а Запорожская обл.
Ждём инфу про сбитые вертушки и жареных ответным огнём орков. А то совсем обнаглели.
Мої родичі вже давно хто у ванній, а хто в коридорі спить.
Так, лунають повітрянні тривоги, але нічого істотного в Запоріжжі орки не дросягли!
А пан Арефьев та ініші очільники Запоріжжя, під словом Запоріжжя мають на увазі всю Запорізьку область, за яку несуть відповідальність!
Из одной жопы в другую.
да, не все конечно оседают в Запорожье, скорей всего транзитом куда подалее
рашисткой техники и они пришли на "хвосте" беженцев из Сум и Сумской обл. "зелеными коридорами...😒😠 Насколько это верно, но
версия такая есть...
Кстати последний вопрос для них всё больше актуален. Зашли они аж под Киев. Уже вторую неделю ищут выход.
Мабуть мокші почитали і вирішили бомбити Львів.
Якась істеричка...
Тож не дивно, що половина області в окупації.
Не треба розповідати про козаків і відсиджуватися в межі міста. Хтось хоч на 100 метрів пробував просунутись в бік Енергодару?
Он у миколаївців вчіться, козаки, мля.
І у їх голови ОДА вчіться.
Тому то, і поперли кацапів з області.
Хто це ? Інформація від нього.
( Це виглядає не серйозно. )
Заодно і статистику ППО покращили б.