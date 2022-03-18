Окупанти обстрілюють українські позиції під Запоріжжям з мінометів та гелікоптерів, - Арєф'єв

Російські загарбники систематично обстрілюють українські позиції, застосовуючи гелікоптери та міномети.

Про це у Телеграмі повідомив речник голови Запорізької ОВА Іван Арєф’єв, передає Цензор.НЕТ.

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"Триває двадцять третя доба героїчного протистояння підрозділів Сил оборони України на Запорізькому напрямку й Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій Сил оборони Запорізького краю суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

Окупанти систематично обстрілюють наші позиції, застосовуючи міномети 120-го та 82-го калібрів, наносячи авіаційні удари парою гелікоптерів Ка-52 та систематичні вогневі удари із артилерії 152-го, 122-го калібру", - сказав Арєф’єв.

Він також прокоментував події, що відбулися у передмісті обласного центру Запоріжжя сьогодні зранку.

"Із реактивних систем залпового вогню "Смерч" російськими окупантами сьогодні, 18 березня, близько 8:00 було здійснено масовий обстріл військового полігону та одного з заводів та кар’єру, що прилягає до нього. Внаслідок чого виникла пожежа на території заводу", - сказав Арєв’єв.

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Масштаби руйнування та втрати встановлюються. На даний час пожежа локалізована та ліквідується силами ДСНС.