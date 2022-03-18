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116 судів припинили свою роботу через окупацію або розташування в зоні активних бойових дій, - голова Верховного Суду Князєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд,фемида,правосудие

Вже 116 судів припинили свою роботу через окупацію або розташування в зоні активних бойових дій. Щодо цих судів прийнято рішення про зміну підсудності, а справи передаються до тих судів, де зараз безпечніше.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів голова Верховного Суду Всеволод Князєв.

"Інформацію про зміну підсудності публікуємо на сайті Верховного Суду й нашій сторінці у фейсбуці, а також у телеграм-каналі ВС та у твіттері. Це можна дізнатися і за номером Єдиного контакт-центру судової влади України", - зазначив він.

За його словами, матеріали справ, які були в знищених приміщеннях будуть відновлені вже після перемоги.

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"Частково матеріали є в електронному вигляді, їх передають. Яка ситуація в судах на захоплених територіях, достеменно не відомо. З ними немає нормального зв’язку. Там поки немає жодної змоги ні справи вивезти, ні суддів і працівників апаратів судів урятувати, - пояснив Князєв. - Суди, розташовані в зоні активних бойових дій, намагаються вивозити справи. Верховний Суд дав роз’яснення щодо того, що необхідно вивозити найбільш важливі справи. Це справи, які стосуються особливо тяжких злочинів, прав неповнолітніх, а також справи, які мають суттєвий вплив на права учасників процесу. Решту – за змогою. Бо ми розуміємо, що організувати зараз повноцінну евакуацію величезного масиву судових справ із судів неможливо. Це, скажімо так, не пріоритетна задача для держави. Бо всі сили і транспорт кинуто на боротьбу з ворогом".

Детальніше читайте в інтерв'ю голови Верховного Суду Всеволода Князєва: "На захоплених територіях судді переховуються, бо їм погрожують розправою".
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А зарплати отримують ?
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18.03.2022 11:06 Відповісти
естественно . . . это же не по их вине была прекращена работа . . . даже если допустить что не получать зарплату - то 100% получать пособие . . . а оно не маленькое от их зарплат
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18.03.2022 11:20 Відповісти
Да от этих судов толку и в мирное время не было, одной коррупцией занимались
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18.03.2022 11:07 Відповісти
наше общество договорилось что после победы припомним эту тему нашей власти
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18.03.2022 11:21 Відповісти
Мене більше хвилює укріплення орків на наших тимчасово окупованих територіях.
Наприклад в Конотопі, як повідомляють місцеві.
А судді що ?
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18.03.2022 11:07 Відповісти
А потім спробуй їх вибити звідти.
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18.03.2022 11:11 Відповісти
Отож то...Селяться в хатах, окопуються, ліс рубають.
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18.03.2022 11:14 Відповісти
вот теперь будете жить на одну зарплату
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18.03.2022 11:18 Відповісти
всім суддям і прокурорам повістки в армію, вони від нашої держави отримали найбільше - високі зарплати,пенсії,хабарі,ділянки землі. Вони мають,що захищати в прямому значенні цього слова,вони не повинні бути недоторканими в час війни. Не треба відкладати справедливість на потім,вона вже має бути зараз - влада повинна показати, що вона на це здатна .
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18.03.2022 12:02 Відповісти
 
 