116 судів припинили свою роботу через окупацію або розташування в зоні активних бойових дій, - голова Верховного Суду Князєв

Вже 116 судів припинили свою роботу через окупацію або розташування в зоні активних бойових дій. Щодо цих судів прийнято рішення про зміну підсудності, а справи передаються до тих судів, де зараз безпечніше.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів голова Верховного Суду Всеволод Князєв.

"Інформацію про зміну підсудності публікуємо на сайті Верховного Суду й нашій сторінці у фейсбуці, а також у телеграм-каналі ВС та у твіттері. Це можна дізнатися і за номером Єдиного контакт-центру судової влади України", - зазначив він.

За його словами, матеріали справ, які були в знищених приміщеннях будуть відновлені вже після перемоги.

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"Частково матеріали є в електронному вигляді, їх передають. Яка ситуація в судах на захоплених територіях, достеменно не відомо. З ними немає нормального зв’язку. Там поки немає жодної змоги ні справи вивезти, ні суддів і працівників апаратів судів урятувати, - пояснив Князєв. - Суди, розташовані в зоні активних бойових дій, намагаються вивозити справи. Верховний Суд дав роз’яснення щодо того, що необхідно вивозити найбільш важливі справи. Це справи, які стосуються особливо тяжких злочинів, прав неповнолітніх, а також справи, які мають суттєвий вплив на права учасників процесу. Решту – за змогою. Бо ми розуміємо, що організувати зараз повноцінну евакуацію величезного масиву судових справ із судів неможливо. Це, скажімо так, не пріоритетна задача для держави. Бо всі сили і транспорт кинуто на боротьбу з ворогом".

Детальніше читайте в інтерв'ю голови Верховного Суду Всеволода Князєва: "На захоплених територіях судді переховуються, бо їм погрожують розправою".