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Польща наступного тижня на самітах НАТО і ЄС оприлюднить пропозицію щодо миротворчої місії в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мюллер

Уряд Польщі розробляє ідею миротворчої місії в Україні. Вона буде представлена на саміті НАТО та на зустрічі Європейської ради.

Про це заявив на брифінгу речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство PAP.

"Я розумію, що зараз серед деяких країн Західної Європи панують стримані настрої, мені сумно про це говорити, але я переконаний, що подальший тиск у майбутньому може призвести до того, що буде організована така місія, яка убезпечувала б територію України, ще не захоплену Росією", - зауважив Мюллер.

Він уточнив, що йдеться про місію, яка не вступитиме у безпосередній конфлікт з Росією.

"Вона має бути встановлена в тих місцях, які наразі не окуповані Росією, щоб надіслати чіткий сигнал, що ми не згодні з воєнними злочинами", - сказав Мюллер.

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Речник польського уряду анонсував, що така пропозиція буде представлена наступного тижня на позачерговому саміті НАТО, а також на засіданні Європейської ради.

"Тут не буде легких і швидких рішень, але щоб робити такі кроки, вже зараз слід напрацьовувати різні варіанти", - зазначив Мюллер.

Автор: Ірина Дашківська
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Гм... Так само, як і інші, висловить глибоке розчарування.
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18.03.2022 11:23 Відповісти
місія НАТО має бути встановлена в тих місцях, які наразі не окуповані... фарс... НАТО почекає, щоб потім захистити, поляки Львівську-Волинську область, угорці Зарапатську, румуни Чернівецьку, а все решту буде окуповане, що в принципі влаштує всіх окрім українців...
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18.03.2022 11:27 Відповісти
не лякайте путіна)))
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18.03.2022 11:35 Відповісти
"Вона має бути встановлена в тих місцях, які наразі не окуповані Росією, щоб надіслати чіткий сигнал, що ми не згодні з воєнними злочинами", - сказав Мюллер.

і шо це? ... замораживание территорий под орками? ... бред ...
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18.03.2022 11:37 Відповісти
На таких позициях можно отказать в ведении переговоров с парашей. Т.е. отказать во всех их требованиях, в признании Крыма и лугандона.
Такое положение дел при сохранении жёстких санкций есть поражение для хуьла.
А сейчас Подоляк ведёт переговоры с парашей об их хотелках, т.е. о красивой форме капитуляции.
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18.03.2022 12:02 Відповісти
Поляки, вы там не перестарайтесь. В результате это войны Украина должна быть освобождена полностью в границах 1991 года. Это вместе с Крымом и оккупированными восточными регионами. И русских баз из Крыма надо гнать в шею. А не заморозить орков в Украине на неопределённое время.
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18.03.2022 12:01 Відповісти
А есть ли ресурсы для того, чтобы "не заморозить"? У русских фашистов выбито всего 10% наступательного потенциала. Для того, чтобы переломить ситуацию, надо выбить не менее 50%
Считаем, если за 22 дня - 10%
То на 50 % понадобится ещё 110 дней при отсутствии собственных потерь, особенно в самолетах. Такие ресурсы и резервы есть?
В таких условиях предложение Польши о войсках заслона правильное и полезное. К сожалению оно останется только на бумаге.
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18.03.2022 12:10 Відповісти
Вот про это и пусть соглашается и действует. Пусть ставит цель на возвращение территориальной целостности Украины и освобождения от русских захватчиков. И начинает с "миротворителей", которые помогает остановить орков и оттиснуть из назад.
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18.03.2022 12:36 Відповісти
 
 