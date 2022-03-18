Польща наступного тижня на самітах НАТО і ЄС оприлюднить пропозицію щодо миротворчої місії в Україні

Уряд Польщі розробляє ідею миротворчої місії в Україні. Вона буде представлена на саміті НАТО та на зустрічі Європейської ради.

Про це заявив на брифінгу речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство PAP.

"Я розумію, що зараз серед деяких країн Західної Європи панують стримані настрої, мені сумно про це говорити, але я переконаний, що подальший тиск у майбутньому може призвести до того, що буде організована така місія, яка убезпечувала б територію України, ще не захоплену Росією", - зауважив Мюллер.

Він уточнив, що йдеться про місію, яка не вступитиме у безпосередній конфлікт з Росією.

"Вона має бути встановлена в тих місцях, які наразі не окуповані Росією, щоб надіслати чіткий сигнал, що ми не згодні з воєнними злочинами", - сказав Мюллер.

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Речник польського уряду анонсував, що така пропозиція буде представлена наступного тижня на позачерговому саміті НАТО, а також на засіданні Європейської ради.

"Тут не буде легких і швидких рішень, але щоб робити такі кроки, вже зараз слід напрацьовувати різні варіанти", - зазначив Мюллер.