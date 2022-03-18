"Щоб люди не втратили гроші й не боялися цього за жодних обставин": Зеленський пропонує гарантувати 100% вкладів громадян в усіх українських банках
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Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити гарантування 100% вкладів громадян в усіх українських банках. Це завдання для Національного банку України, народних депутатів та урядовців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву президента.
"Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. 100%. Не частину, як зараз, як завжди, а повністю. Увесь депозит. У будь-якому банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші й не боялися цього за жодних обставин. Тож чекаю конкретики, проекту рішення", - сказав Зеленський і висловив сподівання, що Верховна рада підтримає таку ініціативу, "бо це потрібно українцям".
Як зазначив президент, це - особливе завдання для Національного банку України, народних депутатів та урядовців.
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