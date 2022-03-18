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Новини За кордономВійна в Україні Газова війна Санкції проти Росії
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газ (2584) Європарламент (769) Росія (47118) Євросоюз (6990) Метсола Роберта (28) Мецола (70)

Доки ми купуємо російський газ, ми даємо їм гроші на нові танки, - президентка Європарламенту Метсола

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

метсола

Президентка Європарламенту Роберта Метсола висловилася за якнайшвидше зменшення залежності Європи від російських енергоресурсів, оскільки це є непрямим фінансуванням збройної агресії РФ.

Про це вона сказала в інтерв’ю литовському мовнику LRT, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Метсола зазначила, що те, що вже зробив ЄС для тиску на Росію, не може вважатися достатнім, доки війна триває.

"Європарламент і ЄС щоденно мають надсилати чіткий сигнал: ми не зупинимось, доки це не припиниться", - підкреслила вона.

Роберта Метсола нагадала, що Європарламент одразу закликав відключити Росію від платіжної системи SWIFT і далі наполягатиме, щоб під санкції потрапляли нові і нові російські банки.

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"По-друге, потрібно зводити енергозалежність Європи від російського газу до нуля. Якщо цього не робити, ми продовжимо прямо й опосередковано фінансувати війну. Хоробрі українці щоденно палять російські танки - а ми даємо Росії гроші на виготовлення нових. Парламент дуже чітко висловив свою думку, що ЄС має зробити все можливе, аби жодна країна-член не залежала від газу з РФ", - наголосила президентка Європарламенту.

Вона зазначила, що розуміє, що зараз окремі країни не мають альтернативи російському газу, і це питання потрібно вирішувати, а також підготуватись до сценарію, що Кремль скористається цією вразливістю і припинить постачання до них.

"Ми вже спізнилися з енергонезалежністю, але рішення та альтернативи є", - зазначила Роберта Метсола.
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Пані президента спала. Оце прокинулась.
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18.03.2022 11:30 Відповісти
А що скажуть фріци?
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18.03.2022 11:30 Відповісти
Нефиг было атомныеЭлектростанции закрывать!газ можно элктрикой во всех назначениях перекрыть!
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18.03.2022 11:35 Відповісти
Так вони ж думали, що самі хитро.опі. Що вони будуть Ху.лу умови диктувати і наживатися на решті Європи сидячи на транзиті.
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18.03.2022 11:38 Відповісти
о, еще одна вілезла потрещать ....

сколько там єтих бюрократов расплодилось ... одни президенті, советники, председатели .... еще немного и вместо звезд на флаге будут серп и молот ...
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18.03.2022 11:33 Відповісти
Сколько лет на это было.
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18.03.2022 11:34 Відповісти
Лучше поздно чем никогда
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18.03.2022 11:40 Відповісти
Вона ще оптимістка! Це я щодо танків. Бо все значно гірше для Євросоюзу. Кожен євро, отриманий Мордором за газ і нафту вони скерують для виготовлення гіперзвукових ракет Циркон, здатних (як заявлено) вражати авіаносці. І це потенційно може суттєво обмежити воєнну могутність США, їх здатність захищети країни НАТО в Європі. І навіть якщо ці ракети насправді не будуть аж такими ефективними, достатньо щоб в їх ефуктивність повірив *уйло - і тоді його ніщо не стримає від нападу на країни ЄС.

Ось що треба активно доности усім європейцям! Якою може бути для них ціна зайвого міліметра масла на їх бутербродах.
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18.03.2022 14:07 Відповісти
 
 