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РФ використовує дітей для підтримки власного тероризму, - Центр при РНБО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Росія використовує дітей для акцій на підтримку своїх терористичних дій і не дає їм доступу до правдивої інформації

Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО, передає Цензор.НЕТ.

Росія залучає неповнолітніх і дошкільнят до підтримки тероризму:

  • Школи примусово влаштовують "акції".
  • Дітей не допускають до об’єктивної та неупередженої інформації.
  • Використовують дітей з інтернатів та дитячих будинків, оскільки не буде заперечень від батьків.

"Тож окупант, не знаючи меж своєї нищівної діяльності, тероризує не тільки наших дітей, а й власних", - наголосили в Центрі.

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У ЦПД нагадали, що, згідно з Конвенцією ООН про права дитини (1989 р.), діти мають право вільно висловлювати особисту думку, одержувати інформацію відповідно до віку, право на свободу, особисту недоторканність і захист гідності.

РФ використовує дітей для підтримки власного тероризму, - Центр при РНБО 01

"Міжнародна спільнота не має залишатись осторонь від зомбування і використання дітей!" - зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Автор: Наталя Джума
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Можуть ще своїми кацаполічинками літеру Z викласти, такого ще не було...))
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18.03.2022 11:31 Відповісти
путлерюгед, каждому дать фауспатрон образца 1945 года и на Берлин
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18.03.2022 11:32 Відповісти
Истерия у *********** и его окружения полная!распад поРаши не загорами!
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18.03.2022 11:39 Відповісти
Побачив в інтернеті текст (рос. мовою). Ось саме так й тримається режим ***** в россії.

В былые времена на плантациях рабов всегда было в сотни, а то и в тысячи раз больше чем белых плантаторов. Кроме семьи плантатора, плантацией управляли ещё 2-5 белых надзирателей. Как же они справлялись с огромной толпой рабов? Да всё просто. Для разных стран и времён рецепт был один. Из рабов набирали несколько десятков охранников, самых отпетых подонков, которым давали лишнюю миску похлёбки, оружие и право безнаказанно избивать и убивать других рабов. И эти охранники преданно служили своим хозяевам, и часто были более жестоки к своим собратьям, чем сами хозяева. С тех пор ничего не изменилось.
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18.03.2022 11:42 Відповісти
*****, пам'ятаю, як нас в 80-х заставляли готувати політінформації в школі про героїв-інтернаціоналістів в Афганістані. Але ми тоді були дітьми і не було ніякого інтернету чи іншого доступу до правди, але навіщо росіяни роблять це зараз? Вони тупо хворі і підлягають повному знищенню.
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18.03.2022 11:44 Відповісти
За рашку- и так понятно!А вот выжидающий Запад-сцыкота.В частности и Германия, и пр.Разумеется, это не касается ни Прибалтов, ни Чехии, ни Польши..и др.Особенно молодцы-Великобритания..НО этим войну не остановить..Кровь как лилась, так и льётся..
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18.03.2022 11:44 Відповісти
Їхні діти - їхній клопіт. Придуркуваті мамаші на паради ходили з дитячими візочками у вигляді танків, " можем павтаріть, на Берлін... ". Наврочили дурепи - їхні ******** таки в танках зашкварюються. Доречі, Німеччина не в курсі про травневі перформанси, що так дбає про москальських "мірних житєлєй"?
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18.03.2022 12:38 Відповісти
 
 