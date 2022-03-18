РФ використовує дітей для підтримки власного тероризму, - Центр при РНБО
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Росія використовує дітей для акцій на підтримку своїх терористичних дій і не дає їм доступу до правдивої інформації
Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО, передає Цензор.НЕТ.
Росія залучає неповнолітніх і дошкільнят до підтримки тероризму:
- Школи примусово влаштовують "акції".
- Дітей не допускають до об’єктивної та неупередженої інформації.
- Використовують дітей з інтернатів та дитячих будинків, оскільки не буде заперечень від батьків.
"Тож окупант, не знаючи меж своєї нищівної діяльності, тероризує не тільки наших дітей, а й власних", - наголосили в Центрі.
У ЦПД нагадали, що, згідно з Конвенцією ООН про права дитини (1989 р.), діти мають право вільно висловлювати особисту думку, одержувати інформацію відповідно до віку, право на свободу, особисту недоторканність і захист гідності.
"Міжнародна спільнота не має залишатись осторонь від зомбування і використання дітей!" - зазначили в Центрі протидії дезінформації.
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В былые времена на плантациях рабов всегда было в сотни, а то и в тысячи раз больше чем белых плантаторов. Кроме семьи плантатора, плантацией управляли ещё 2-5 белых надзирателей. Как же они справлялись с огромной толпой рабов? Да всё просто. Для разных стран и времён рецепт был один. Из рабов набирали несколько десятков охранников, самых отпетых подонков, которым давали лишнюю миску похлёбки, оружие и право безнаказанно избивать и убивать других рабов. И эти охранники преданно служили своим хозяевам, и часто были более жестоки к своим собратьям, чем сами хозяева. С тех пор ничего не изменилось.