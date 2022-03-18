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Вінницька область (748) обстріл (20945) ППО (1812) Борзов (40)

Над Вінницькою областю знищили три ворожих ракети, ППО закрила небо, - голова ОВА Борзов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків,ппо

Сили протиповітряної оборони 18 березня збили в небі над Вінницькою областю три ворожих ракети. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на очільника Вінницької ОВА Сергія Борзова.

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"На Вінниччині без бойових дій. Три ракети над областю сьогодні збили ППО - закриваємо небо своїми силами. Ніхто не постраждав", - зазначив голова області.

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Походу вкусняшки уде прибыли в Украину
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18.03.2022 11:37 Відповісти
Сегодня "жарко" во многих городах, видимо, ***** агонизирует
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18.03.2022 11:43 Відповісти
бачив дещо, десь.. і це дещо бачу, шо працює..)
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18.03.2022 11:46 Відповісти
Слава Богу в Україні! Героям шана! Чекаємо милість Всевишньго у понеділок!
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18.03.2022 11:49 Відповісти
Неужели британские зенитки уже прибыли.
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18.03.2022 12:05 Відповісти
Апять через їбуче пмр йдуть ракети, а молдаванам аби газ подешевше. В Україні вже був газ подешевше, зараз розплачуємося у тисячі разів дорожче. Так само Європа - танцевала за раzzію під дешевий газ, тепер всі всираються зі страху
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18.03.2022 12:15 Відповісти
Дякую нашій ППО. Ми спали, а наші захисники ракети збили.
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18.03.2022 15:58 Відповісти
Дякую хлопці. Слава Україні! Героям Слава!
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20.03.2022 17:00 Відповісти
 
 