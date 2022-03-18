Над Вінницькою областю знищили три ворожих ракети, ППО закрила небо, - голова ОВА Борзов

Сили протиповітряної оборони 18 березня збили в небі над Вінницькою областю три ворожих ракети. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на очільника Вінницької ОВА Сергія Борзова.

Читайте також: Окупанти обстрілюють українські позиції під Запоріжжям з мінометів та гелікоптерів, - Арєф'єв

"На Вінниччині без бойових дій. Три ракети над областю сьогодні збили ППО - закриваємо небо своїми силами. Ніхто не постраждав", - зазначив голова області.

Читайте також: Внаслідок обстрілу зруйновано корпус вищого навчального закладу у Харкові, 1 особа загинула, 1 - під завалами, 11 людей постраждали, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж