Над Вінницькою областю знищили три ворожих ракети, ППО закрила небо, - голова ОВА Борзов
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Сили протиповітряної оборони 18 березня збили в небі над Вінницькою областю три ворожих ракети. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на очільника Вінницької ОВА Сергія Борзова.
"На Вінниччині без бойових дій. Три ракети над областю сьогодні збили ППО - закриваємо небо своїми силами. Ніхто не постраждав", - зазначив голова області.
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