Нашою "законною ціллю" стануть будь-які вантажі, які, на нашу думку, завозитимуть зброю в Україну, - Лавров
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Будь-які вантажі, які надходять в Україну і які Росія розглядатиме як військові, стануть "російськими законними цілями". Яку загрозу для Росії становлять цивільні об'єкти та житлова інфраструктура, які дедалі частіше стають мішенню для військ РФ, Лавров не згадав.
Про це заявив у п'ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що будь-які вантажі, які заїжджатимуть на територію України, які, як ми вважатимемо, перевозять зброю, стануть законною ціллю. Це абсолютно зрозуміло, оскільки ми проводимо операцію, яка має на меті викорінити будь-які загрози щодо РФ, які виходять з української території", - запевняє Лавров.
Яку загрозу для Росії становлять цивільні об'єкти та житлова інфраструктура, які дедалі частіше стають мішенню для військ РФ, Лавров не згадав.
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Я вважаю, що лавров має стати законною мішенью, якщо перетне межу своєї підарассії.
Це по яким таким законам?
Америці і Англії погрожують! А вони так просто це будуть терпіти?
можна прямо по самі плечі
А Україні як убезпечитися від загроз, які виходять с російської території.
А вона уже напала.
Які можуть бути загрози росії, якщо вона має ядерну зброю?
Скоро потеряют и то преимущество в воздухе, которое было.
Останется вопрос только с бомбардировщиками закрыть.
нашиНАТО Томагавки!!!
А от чому на кримському перешийку їх не перемололи, це питання
Голова нової каховки казав що в перший день війни вже до обіду не було ні зсу ні поліції
Схоже на здачу і договорняк
Арахам вже давно вопів про воду в крим і т.д.
Причём они будут оставаться законной целью для любого гражданина Украины даже после окончания активных боевых действий и даже в случае подписания мирного договора.
Так что ходи и оглядывайся, тварь.