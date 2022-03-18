УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17288 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
30 270 96
армія РФ (13428) війна (56124) Лавров (1469) зброя (5740) допомога (5007)

Нашою "законною ціллю" стануть будь-які вантажі, які, на нашу думку, завозитимуть зброю в Україну, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лавров

Будь-які вантажі, які надходять в Україну і які Росія розглядатиме як військові, стануть "російськими законними цілями". Яку загрозу для Росії становлять цивільні об'єкти та житлова інфраструктура, які дедалі частіше стають мішенню для військ РФ, Лавров не згадав.

Про це заявив у п'ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що будь-які вантажі, які заїжджатимуть на територію України, які, як ми вважатимемо, перевозять зброю, стануть законною ціллю. Це абсолютно зрозуміло, оскільки ми проводимо операцію, яка має на меті викорінити будь-які загрози щодо РФ, які виходять з української території", - запевняє Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Лаврова про бомбардування пологового будинку в Маріуполі буде доказом у Міжнародному кримінальному суді, - Кулеба

Яку загрозу для Росії становлять цивільні об'єкти та житлова інфраструктура, які дедалі частіше стають мішенню для військ РФ, Лавров не згадав.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+91
Хер тебе на лапоть, лошадь ******
показати весь коментар
18.03.2022 11:37
+68
НАТО сказало, що їхньою законною ціллю стане росія, якщо вона троне хоч якісь вантажі, які будуть завозитись в Україну.
показати весь коментар
18.03.2022 11:38
+58
Лавруша ще не усвідомив, що після цього всього він теж став законною ціллю, як терорист. Особливо після особистого зізнання про Маріупольський драмтеатр.
показати весь коментар
18.03.2022 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хер тебе на лапоть, лошадь ******
показати весь коментар
18.03.2022 11:37 Відповісти
Лавруша ще не усвідомив, що після цього всього він теж став законною ціллю, як терорист. Особливо після особистого зізнання про Маріупольський драмтеатр.
показати весь коментар
18.03.2022 11:42 Відповісти
пусть конь педальный чоп в дупу закроет чтоб не воняло и рот помоет а то воняет ху*ца ху*ла
показати весь коментар
18.03.2022 12:34 Відповісти
ни как не пойму этот кацап горилла или лошадь?
показати весь коментар
18.03.2022 12:35 Відповісти
Ви погано вчили зоологію. Вочевидь, це коняка. Зазвичай сумна, але після аргентинскього борошна - збуджується.
показати весь коментар
18.03.2022 13:11 Відповісти
delo v tom chto ego mat armyanka i familia kalantaryan....
показати весь коментар
18.03.2022 13:49 Відповісти
toda on poxoj na armyanskogo osla
показати весь коментар
18.03.2022 13:50 Відповісти
Це у вас природня допитливість чи вас це цікавить з наукової точки зору?
показати весь коментар
18.03.2022 14:09 Відповісти
А калибры-то у тебя остались?
показати весь коментар
18.03.2022 11:38 Відповісти
К сожалению, у них осталось еще много X-102...
показати весь коментар
18.03.2022 12:27 Відповісти
НАТО сказало, що їхньою законною ціллю стане росія, якщо вона троне хоч якісь вантажі, які будуть завозитись в Україну.
показати весь коментар
18.03.2022 11:38 Відповісти
та не стане. Бо на території України це вже проблема України
показати весь коментар
18.03.2022 11:47 Відповісти
ти только с бомбосховища вылез?
показати весь коментар
18.03.2022 12:01 Відповісти
а в Польщі?
показати весь коментар
18.03.2022 12:13 Відповісти
Після цієї заяви обдовбаної старої шкапи НАТО вже повинно починати бойові дії, бо це фактично - оголошення війни
показати весь коментар
18.03.2022 12:39 Відповісти
ігого, держиті міня семеро!!!!!
показати весь коментар
18.03.2022 11:38 Відповісти
********* пыль глотать
показати весь коментар
18.03.2022 11:38 Відповісти
Не знаю, чьей больше смерти я желаю: этой лошади или плешивого дегенерата.
показати весь коментар
18.03.2022 11:38 Відповісти
Если ты только не Золотую рыбку поймал, то можешь желать смерти всем 140 миллионам свинособак.
показати весь коментар
18.03.2022 11:42 Відповісти
Тем всем тоже, но этим двум в первую очередь.
показати весь коментар
18.03.2022 11:47 Відповісти
Дегенерата верхом на этой лошади.
показати весь коментар
18.03.2022 11:43 Відповісти
Пуй ***** Подвальческого на своем благородном Коксинанте?
показати весь коментар
18.03.2022 11:54 Відповісти
Каждого из них можно подселить в могилку другого.
показати весь коментар
18.03.2022 11:52 Відповісти
Законною ?
Я вважаю, що лавров має стати законною мішенью, якщо перетне межу своєї підарассії.
показати весь коментар
18.03.2022 11:39 Відповісти
как его типает - кокс кончается, а овес жрать неохота...
показати весь коментар
18.03.2022 11:39 Відповісти
А війна росії в Україні це взагалі "законно"?
Це по яким таким законам?
показати весь коментар
18.03.2022 11:39 Відповісти
Дебил, ***!
показати весь коментар
18.03.2022 11:39 Відповісти
Пора США і Англії вступати в війну. Діла з цими нацистськими маразматиками не буде!
показати весь коментар
18.03.2022 11:39 Відповісти
При чому абсолютно законно, згідно Будапештського меморандуму!!!
показати весь коментар
18.03.2022 11:41 Відповісти
Нажаль, згідно Будапештського меморандуму вони мають лише "провести консультації"...
показати весь коментар
18.03.2022 12:29 Відповісти
Ну да!
Америці і Англії погрожують! А вони так просто це будуть терпіти?
показати весь коментар
18.03.2022 11:48 Відповісти
Ти полудурок, а ви що завозите.
показати весь коментар
18.03.2022 11:39 Відповісти
шизофренічні старці, що же однією ногою в могилі, погрожують усьому світові. Сподівають, Путіна і його посіпак не просто повісять чи розстріляють, а довго і болісно катуватимуть, щоб згадали шкоду, нанесені ними мільйонам людей.
показати весь коментар
18.03.2022 11:40 Відповісти
Сподіваюся, що його ліквідують будь-яким способом - аби це було б якнайшвидше! Бо кожен день життя цього фашистського покидька коштує десятків і сотен життів українців...
показати весь коментар
18.03.2022 12:31 Відповісти
відрубайте хтось йому язик

можна прямо по самі плечі
показати весь коментар
18.03.2022 11:40 Відповісти
Не нужно повторяться..лучше позаботится о той технике ,которая завозится с раши в Украин и остаётся на ее полях..
показати весь коментар
18.03.2022 11:40 Відповісти
КАЛАНТАРЯН-ТИ ТА ТВОЄ СМЕРДЮЧЕ КЕРІВНИЦТВО ВЖЕ ЗДОХЛИ,ТІЛЬКИ ПО СВОЇЙ ВРОДЖЕНІЙ ТУПОСТІ ЦЬОГО НЕ ЗРОЗУМІЛИ...
показати весь коментар
18.03.2022 11:40 Відповісти
Плыви за своим кораблём
показати весь коментар
18.03.2022 11:40 Відповісти
точно ! весла в копыта и ***** !! ))))
показати весь коментар
18.03.2022 12:34 Відповісти
Не долго тебе и твоему хозяину еще крякать мразь фашистская
показати весь коментар
18.03.2022 11:40 Відповісти
Подоляк, твой віход ... раскажи нам про переговорі
показати весь коментар
18.03.2022 11:40 Відповісти
***....о коняче.
показати весь коментар
18.03.2022 11:41 Відповісти
Зараз почнуть потяги та автобуси обстрілювати...
показати весь коментар
18.03.2022 11:41 Відповісти
Здохни!!!
показати весь коментар
18.03.2022 11:42 Відповісти
Видать чтото серйозное должно подъехать что лошадь так визжит.
показати весь коментар
18.03.2022 11:42 Відповісти
уже прибыло , наши борта рашиские приземляют регулярно , на донецком направлении сложно , там суки летают безнаказанно , надеюсь и туда ленд-лиз дойдет
показати весь коментар
18.03.2022 12:05 Відповісти
Не вопрос,тогда,Законной целью,станут все ваши ********,до седьмого колена,по всему миру
показати весь коментар
18.03.2022 11:42 Відповісти
Ты Лошадь старая свое мясо забери с Украины ато идет потепление и оно воняет вдоль дорог. Или кацапские трупаки тоже несут опасность для Пидоросии?
показати весь коментар
18.03.2022 11:43 Відповісти
трупаки, если их привезти в кацапию, несут опасность побольше джавелинов
показати весь коментар
18.03.2022 11:54 Відповісти
Пора Россию признать государством-террористом ЗАКОННО!
показати весь коментар
18.03.2022 11:43 Відповісти
Чур ця лошадь мій трофей
показати весь коментар
18.03.2022 11:44 Відповісти
Мля, ще і цей калантарянолісімус, захаровою буде пуляти? Головне їй парашют підрізати.
показати весь коментар
18.03.2022 11:44 Відповісти
показати весь коментар
18.03.2022 11:44 Відповісти
"яка має на меті викорінити будь-які загрози щодо РФ, які виходять з української території"

А Україні як убезпечитися від загроз, які виходять с російської території.

А вона уже напала.
показати весь коментар
18.03.2022 11:44 Відповісти
Ти вже воєнний злочинець падлюка , так що сиди в своєму міні-бункері , трусись і чекай відплати.
показати весь коментар
18.03.2022 11:45 Відповісти
"яка має на меті викорінити будь-які загрози щодо РФ, які виходять з української території"

Які можуть бути загрози росії, якщо вона має ядерну зброю?
показати весь коментар
18.03.2022 11:45 Відповісти
Одна з законних цілей сховала свою нікчемну дупу в бункері.
показати весь коментар
18.03.2022 11:46 Відповісти
здохни кацапская мразь
показати весь коментар
18.03.2022 11:46 Відповісти
Ну попробуй. Посмотрим что будет.
показати весь коментар
18.03.2022 11:47 Відповісти
Интересно а законно на территории Украины находятся твои лошадиные зубы!Тварь!ну сдохниш же!
показати весь коментар
18.03.2022 11:48 Відповісти
Росія і закон - речі несумісні.
показати весь коментар
18.03.2022 11:48 Відповісти
зробити конвой-приманку. голосно оголосити, що це могутня зброя і що колона дозаправляється саме в цьому місці. якщо Росія атакує її, вони будуть витрачати ракети або піддавати небезпеці літаки. якщо вони цього не роблять, то ви можете їх збентежити.
показати весь коментар
18.03.2022 11:48 Відповісти
Судя по количеству сбитых воздушных целей в последние дни, у кацапов истерика.
Скоро потеряют и то преимущество в воздухе, которое было.
Останется вопрос только с бомбардировщиками закрыть.
показати весь коментар
18.03.2022 11:50 Відповісти
Ага,ті що з кацапєї і білоцапки заходять вже начинай валити.
показати весь коментар
18.03.2022 11:50 Відповісти
"законною ціллю"! Військовий злочинець каже про закон. Орвелл.
показати весь коментар
18.03.2022 11:50 Відповісти
Ага. Завдайте удар по території НАТО - зробіть нам послугу.
показати весь коментар
18.03.2022 11:51 Відповісти
А нашою законною ціллю мають стати та військова інфраструктура касапів, яка ними задіяна у воєнних діях проти України, перш за все на юридичній території України. Потрібно їх іпашити, починаючи з баз на окупованих Донбасі і в Криму.
показати весь коментар
18.03.2022 11:54 Відповісти
А про свои города забыла лошадь старая? А мы пальнем... Мало не будет вашим *******...
показати весь коментар
18.03.2022 11:55 Відповісти
пора валить Лаврушку
показати весь коментар
18.03.2022 11:55 Відповісти
Мабуть будуть нападати на гуманітарку
показати весь коментар
18.03.2022 11:56 Відповісти
кому воно погружує підар ватний, русофашня майже всі точні ракети по дітяї вистріляло, літаки вже сруться залітати, ****** русофашню до останнього москаля
показати весь коментар
18.03.2022 11:56 Відповісти
Не смешите наши НАТО Томагавки!!!






показати весь коментар
18.03.2022 11:57 Відповісти
Лошадь, Здесь ягеля нет !
показати весь коментар
18.03.2022 11:59 Відповісти
Лошадь у нас еще не вешали.
показати весь коментар
18.03.2022 12:03 Відповісти
Цікаво, чому нашими цілями не стали бази і аеродроми Росії в Криму?
показати весь коментар
18.03.2022 12:04 Відповісти
У сімейки Зеленських там нерухомість, а в генерала Наєва там узагалі вся рідня.
показати весь коментар
18.03.2022 13:38 Відповісти
Бо пуцькін пригрозив ядерним ударом за пряму атаку федерації
А от чому на кримському перешийку їх не перемололи, це питання
Голова нової каховки казав що в перший день війни вже до обіду не було ні зсу ні поліції
Схоже на здачу і договорняк
Арахам вже давно вопів про воду в крим і т.д.
показати весь коментар
19.03.2022 07:49 Відповісти
Тормозної рідини перебрав
показати весь коментар
18.03.2022 12:05 Відповісти
Какое тебе свинособачее дело до того, что мы ввозим в Украину ? Что хотим , то и ввозим. Главное, что бы вам никто ничем не помогал..
показати весь коментар
18.03.2022 12:06 Відповісти
Пора и нам начинать операцию по демилитаризации двух убоищ - лысого и усатого.
показати весь коментар
18.03.2022 12:06 Відповісти
Це наша земля і ми маємо повне право завозити зброю для захисту своїх людей, тому що ми маємо право на життя.
показати весь коментар
18.03.2022 12:13 Відповісти
Целиться нормально не сподобил вас ****** Господь ,а посему мы будем вас ******* как Бог черепаху из оружия которое идёт и будет идти в Украину нескончаемым потоком ...
показати весь коментар
18.03.2022 12:14 Відповісти
дочь вывез свою???
показати весь коментар
18.03.2022 12:15 Відповісти
Цікаво куди саме..
показати весь коментар
18.03.2022 12:17 Відповісти
лаврошадь, ты уже полностью созрел для вяленой колбасы! Будет обидно, если твоё мясо испортят кремлёвским чаем! =)
показати весь коментар
18.03.2022 12:17 Відповісти
он уже сказал что не даст нам поставть ПВО С-300..
показати весь коментар
18.03.2022 12:17 Відповісти
А что на это скажет ОПа?
показати весь коментар
18.03.2022 12:23 Відповісти
Законной целью для Украины являются все лица, причастные к организации нападения на неё, включая : всех членов Совбеза РФ (в т. ч. их президента), всех членов Госдумы и Совета Федераций, членов правительства РФ, сотрудников Генштаба, ФСБ, ГРУ, СВР, а также наших коллаборантов (от Януковича до Аксёнова).

Причём они будут оставаться законной целью для любого гражданина Украины даже после окончания активных боевых действий и даже в случае подписания мирного договора.

Так что ходи и оглядывайся, тварь.
показати весь коментар
18.03.2022 12:28 Відповісти
Путин - террорист, россияне - фашисты
показати весь коментар
18.03.2022 12:36 Відповісти
Ваша думка закінчується на рашастані! ПНХ
показати весь коментар
18.03.2022 12:58 Відповісти
унылая лаврошадь, иди вместе с русским военным кораблем, наХ@Й!!!
показати весь коментар
18.03.2022 13:34 Відповісти
І ці цілі як правило будуть знаходитися у садочках лікарнях жилих спальних районах театрах і басейнах
показати весь коментар
18.03.2022 17:40 Відповісти
Їбані кацапські потвори, горіть у пеклі разом у усіма вашими нащадками!
показати весь коментар
19.03.2022 03:26 Відповісти
 
 