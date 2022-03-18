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ГУР МО оприлюднило список російських окупантів з Дагестану, які скоюють воєнні злочини проти мирного населення України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гур

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало список з понад 3,3 тисячі російських окупантів з 136 окремої мотострілецької бригади, що дислокується у м. Буйнакськ Республіки Дагестан.

"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовці 136 окремої мотострілецької бригади, (в/ч 63354) м. Буйнакськ, Республіки Дагестан., що скоюють воєнні злочини проти народу України. Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Переглянути список можна за посиланням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ГУР МО оприлюднили черговий список російських загарбників: хто направляє ракети на українські міста та села?

ГУР МО оприлюднило список російських окупантів з Дагестану, які скоюють воєнні злочини проти мирного населення України 01
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Топ коментарі
+12
Дегестанці вам не ганьба? Ви підтримуєте ту сволоту, котра ваш народ тримає віками у заручниках. Може вже станете вільним народом? Не ганьбіть КАВКАЗ.
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18.03.2022 11:44
+9
НЕма народу дегестану. Стадо баранів...
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18.03.2022 11:57
+8
Знищіти.
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18.03.2022 11:40
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Знищіти.
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18.03.2022 11:40 Відповісти
навіщо нам цей список? знищіть і опублікуйте список вже знищеної сволоти.
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18.03.2022 11:41 Відповісти
При Бурбі може б і знищували, а тепер ГУР воює лише віртуально.
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18.03.2022 11:43 Відповісти
від дагестанського населення нічого не залишиться, як що і далі будут їхати воювати.
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18.03.2022 11:42 Відповісти
Дегестанці вам не ганьба? Ви підтримуєте ту сволоту, котра ваш народ тримає віками у заручниках. Може вже станете вільним народом? Не ганьбіть КАВКАЗ.
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18.03.2022 11:44 Відповісти
Навіщо ті списки - кожен кацапський військовий та "силовик" є законною мішенню будь-коли та будь-де
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18.03.2022 11:45 Відповісти
Брати їх в полон, значить коїти злочин проти власного народу.
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18.03.2022 11:51 Відповісти
НЕма народу дегестану. Стадо баранів...
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18.03.2022 11:57 Відповісти
да никогда и не было, черножопый тупой сброд понторезов
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18.03.2022 12:02 Відповісти
Всіх в міждународний розшук і їх сімей як воєнних злочинців.А краще голови їм знести.
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18.03.2022 12:45 Відповісти
Интересно, в плен их будут брать?...
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18.03.2022 13:36 Відповісти
 
 