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Війна в Україні йде "абсолютно українським шляхом", але Європа має бути готова до ядерної атаки, - екскомандувач НАТО.

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зброя,ядерна

Колишній заступник Верховного головнокомандувача об’єднаними силами НАТО генерал Річард Ширефф заявив, що війна в Україні йде "абсолютно українським шляхом", але Європа повинна бути готова до ядерної атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

За словами екскомандувача, російські війська продемонстрували "надзвичайну некомпетентність і брак професіоналізму". "Любителі говорять про тактику, а професіонали – про логістику" - зазначив Ширефф.

Моральний дух серед російських військ "абсолютно низький", сказав він.

"Очікувалося, що їх вітатиме натовп з прапорами, а їх зустрічає люта оборона", - сказав колишній командувач.

"Путін не може змиритися з поразкою, і тому в типовому для КДБ стилі, якщо він стикається з проблемами в одному напрямку, він може спричинити ще більші проблеми в іншому. Ми повинні бути насторожі щодо хімічної атаки, потенційно цілком можливе використання тактичної ядерної зброї" - заявив генерал.

Також читайте: Кулеба та Блінкен обговорили економічний тиск на Росію та гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив розуміння щодо розчарування президента Володимира Зеленського і українського народу, але наголосив, що для Альянсу важливо уникнути ескалації.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Остаётся только надеяться, что х*йло настолько е*анутое, что само начнет войну с НАТО.
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18.03.2022 11:45
+6
тогда НАТО может в ответ хоть небо нам закроет
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18.03.2022 11:47
+5
Не сподівайтесь. Стрілятись воно ще не думає. Буде тиснути на кнопочку. Я лише сподіваюсь на людей які поруч нього, що вони ще хочуть жити.
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18.03.2022 11:48
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Остаётся только надеяться, что х*йло настолько е*анутое, что само начнет войну с НАТО.
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18.03.2022 11:45 Відповісти
тогда НАТО может в ответ хоть небо нам закроет
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18.03.2022 11:47 Відповісти
Остается только гадать, над чьей территорией будет сбита "ракета" и будет ли после этого что закрывать....

Прогнивший мозг ***** непредсказуем....
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18.03.2022 11:50 Відповісти
Пока НАТО раздумывает и выжидает, рашисты у нас расхерачат треть страны!На счёт ядерной угрозы- блеф!!Военные прекрасно понимают, что пару-тройку ответок получат!А выжидать и помогать--не одно и то же..
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18.03.2022 11:51 Відповісти
Не сподівайтесь. Стрілятись воно ще не думає. Буде тиснути на кнопочку. Я лише сподіваюсь на людей які поруч нього, що вони ще хочуть жити.
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18.03.2022 11:48 Відповісти
Да там 75% минимум такие же как и х**уйло, поэтому надеяться, что образумятся и перестанут выполнять приказы--не стоит!Но вот нерешительность и пофигизм НАТО гораздо хуже!!
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18.03.2022 11:53 Відповісти
кнопочку ж не в кишені тримає, до тієї кнопочки ще треба добігти, а ну як не інші подихати не захочуть, а вони не захочуть.
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18.03.2022 12:01 Відповісти
А в ***** , для "сохранения лица", і вибору нема. Так хоч своєму бидлу скаже, що програв усьому світу. А програти війну виключно з Україною - це ******* , куля в лоба)
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18.03.2022 11:49 Відповісти
не схоже що "сохранение лица" взагалі когось з них цікавить, їх бидло повірить або принаймні зробить вигляд що вірить в те, що буде прописано в методичці.
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18.03.2022 12:00 Відповісти
использование тактического ядерного оружия - речь идет об Украине, а не о НАТО.
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18.03.2022 12:29 Відповісти
Наши надежды и действительнось-не совпадают!!Запад!!Хватит выжидать!Уже давно можно было предоставить технику!!А то: ой, думаем, ой, решаем..Низззя..-говно-помощь
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18.03.2022 11:55 Відповісти
Така ваша доля європідари
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18.03.2022 12:08 Відповісти
якісь реально розумово відсталі там сидять в тому нато?? уникають все ще ескалації.... я так розумію поки боНби не почнуть падати на лондон чи вашингтон, то вони палець об палець і не вдарять... хоча навіть і тут є сумніви, бо рівно рік назад америкоси вже брали силою їх верховну раду і навіть тоді їм було по боку...
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18.03.2022 12:09 Відповісти
спокуха! во первых ракета будет лететь через Воронеж....
во вторых, ядерные ракеты они меж-континентальные . просто направить рядом с собой Украину) то, что должно лететь через стратосверу, тащемта, просто невозможно .

да есть какие то тактические боеголовки для снарядов иил "икс-аналоговнетов" . но шо они могут? ну бабахнет раз как взвод Буратин, и шо? у нас войска рассредоточены по всей стране а не в колонах как Z-орки. они толко ненависть посеют НАВСЕГДА, их выковыривать будут с настойчивостью Моссада, а оно нада этим "генералам" у которых любовницы и счета в Эвропе))
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18.03.2022 14:15 Відповісти
А Ви (ЄС) їм (РФ) "кістку киньте", може тоді і не обстріляють!..
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18.03.2022 15:10 Відповісти
А, взагалі, Ми (Україна) цим дуже занепокоєні і виражаємо свою стурбованість!..
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18.03.2022 15:12 Відповісти
 
 