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Майже всі європейські судді долучаються до допомоги українцям, переказують дуже багато грошей, - голова Верховного Суду Князєв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

всеволод,князєв

Верховний Суд отримує численні листи підтримки від різних юридичних і судових європейських організацій, які одностайно засуджують агресію Російської Федерації, підтримують Верховний Суд, Україну й українських громадян.

Про це в інтерв’ю Цензор НЕТ заявив голова Верховного Суду Всеволод Князєв.

"Ми зі свого боку закликаємо їх переказувати гроші на підтримку армії та наших громадян, які залишилися без житла, на гуманітарну допомогу. І вони це роблять, - розповів він. - Я отримую листи від голів верховних судів, майже всі європейські судді долучаються до допомоги українцям, переказують дуже багато грошей".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 116 судів припинили свою роботу через окупацію або розташування в зоні активних бойових дій, - голова Верховного Суду Князєв

Він також повідомив, що серед адвокатів, суддів, прокурорів європейських країн створено спеціальні організації, які зараз розміщують наших громадян на території цих країн.

"Наші колеги також збирають гуманітарну допомогу. В Литві, Латвії, Естонії, Словенії, Словаччині, Польщі, інших країнах. Бронежилети, каски, ліки та інше. Наші судді Верховного Суду зустрічають ці посилки на кордоні й допомагають переправляти в ті регіони, які цього потребують. У нас є судді-жінки, які щоденно займаються цими питаннями. Багато суддів з інших судів також залучені до волонтерської діяльності", - додав Князєв.

Детальніше читайте в інтерв'ю голови Верховного Суду Всеволода Князєва: "На захоплених територіях судді переховуються, бо їм погрожують розправою".
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а Европа не видихаеться?
В рамках саммита НАТО и встречи в Европейском совете Польша планирует представить идею миротворческой миссии в Украине, заявил накануне спикер правительства Польши Петр Мюллер, сообщает PAP.Он отметил, что в Европе сейчас преобладают сдержанные настроения по оценке войны в Украине, однако дальнейшее давление в будущем может помочь тому, что такая миротворческая миссия появится.
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18.03.2022 11:46 Відповісти
ЦІКАВО НАШІ СУДДІ ЩО НЕБУТЬ ПЕРЕРАХОВУЮТЬ НА ПОТРЕБИ ЗСУ? АДЖЕ У НИХ БУЛИ ЗАРОБІТНІ ПЛАТНІ ВІД 70 до 350 тисяч гривень. Цікаво чи багато суддів пішло захищати Україну?
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18.03.2022 11:47 Відповісти
я думаю, что наши судьи могут намного больше помогать украинцам если раскроют свои кубышки....
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18.03.2022 11:47 Відповісти
а українські судді кишені повні набрали та виїхали
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18.03.2022 11:48 Відповісти
Судьи - твари, жировавшие и продолжающие жировать в бедном государстве. Су...и продолжают получать сотни тысяч гривен и думать только о своей продажной шкуре. Раньше думали только о своём кармане. Мрази!
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18.03.2022 11:53 Відповісти
Колеги каже. Де вони в Європі своїх колег знайшли? Я щось не чув про корупціонерів в євопейських судах.
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18.03.2022 11:57 Відповісти
 
 