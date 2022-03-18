Майже всі європейські судді долучаються до допомоги українцям, переказують дуже багато грошей, - голова Верховного Суду Князєв
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Верховний Суд отримує численні листи підтримки від різних юридичних і судових європейських організацій, які одностайно засуджують агресію Російської Федерації, підтримують Верховний Суд, Україну й українських громадян.
Про це в інтерв’ю Цензор НЕТ заявив голова Верховного Суду Всеволод Князєв.
"Ми зі свого боку закликаємо їх переказувати гроші на підтримку армії та наших громадян, які залишилися без житла, на гуманітарну допомогу. І вони це роблять, - розповів він. - Я отримую листи від голів верховних судів, майже всі європейські судді долучаються до допомоги українцям, переказують дуже багато грошей".
Він також повідомив, що серед адвокатів, суддів, прокурорів європейських країн створено спеціальні організації, які зараз розміщують наших громадян на території цих країн.
"Наші колеги також збирають гуманітарну допомогу. В Литві, Латвії, Естонії, Словенії, Словаччині, Польщі, інших країнах. Бронежилети, каски, ліки та інше. Наші судді Верховного Суду зустрічають ці посилки на кордоні й допомагають переправляти в ті регіони, які цього потребують. У нас є судді-жінки, які щоденно займаються цими питаннями. Багато суддів з інших судів також залучені до волонтерської діяльності", - додав Князєв.
Детальніше читайте в інтерв'ю голови Верховного Суду Всеволода Князєва: "На захоплених територіях судді переховуються, бо їм погрожують розправою".
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В рамках саммита НАТО и встречи в Европейском совете Польша планирует представить идею миротворческой миссии в Украине, заявил накануне спикер правительства Польши Петр Мюллер, сообщает PAP.Он отметил, что в Европе сейчас преобладают сдержанные настроения по оценке войны в Украине, однако дальнейшее давление в будущем может помочь тому, что такая миротворческая миссия появится.