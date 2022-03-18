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Держприкордонслужба (4324) кордон (3086)

Кількість тих, хто виїхав з України до ЄС та Молдови, впала на 20%. Дещо збільшився потік тих, хто в'їжджає, – Держприкордонслужба

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кордон

Державний кордон України до ЄС та Молдови 17 березня перетнули майже 55 тис. осіб, що на 20% менше, ніж днем раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби в п'ятницю.

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"Пасажиропотік проти попередньої доби суттєво зменшився. (…) Наразі майже на всіх напрямках немає черг пішоходів і транспортних засобів", – зазначено в повідомленні.

Згідно з ним, на Польщу припало понад 60% тих, хто виїхав, проте це також менше, ніж у всі попередні дні, коли частка Польщі становила 65-69%.

Водночас, за даними Держприкордонслужби, останніми днями дещо збільшився потік тих, хто в'їжджає в Україну. Зокрема, 17 березня їхня кількість перевищила 18 тис., у тому числі громадян України – понад 15 тис., тоді як ще 14 березня ці показники становили відповідно 15 тис. та 13 тис.

"Переважна більшість - чоловіки, які готові зі зброєю в руках захищати Батьківщину. Загалом від початку відкритої збройної агресії в Україну повернулося понад 302 тисячі наших співвітчизників", - зазначило відомство.

Держприкордонслужба нагадала, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім "Дзвінкового") працюють у цілодобовому режимі.

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Вона також повідомила, що минулої доби на західних кордонах було оформлено майже 800 транспортних засобів із гуманітарними вантажами, ця кількість стабільна вже останні кілька днів.

За даними УВКБ ООН на 13:00 16 березня, загалом Україну з початку війни залишило 3,17 млн осіб, з них Польща прийняла 1,92 млн, Румунія та Молдова – 571,01 тис., Угорщина – 282,61 тис., Словаччина – 228,84 тис.
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Навіщо виїжджати в Європу.
Туди не можна виїхати з чоловіками
Краще виїжджати на західну Україну. Там і проживання дешевше.
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18.03.2022 11:56 Відповісти
Нема вже дешевше, кімната в квартирі 500 грн за добу, 500 баксів на місяць, за будинок пропонують 50 000 грн на місяць, в тій же Болгарії можна квартиру зняти дешевше, а так да, черг вже нема.
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18.03.2022 12:00 Відповісти
Авже ж бізнес на людському горі. Домовляються. А ти часом не єврейчик? У них в голові як і тобі тільки зиск
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18.03.2022 12:04 Відповісти
Де такі ціни, квартиру можна знайти Від 5000 до 10000 грн. з усім, а якщо в селі, то є і безплатні варіанти.
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18.03.2022 12:48 Відповісти
Зараз йде перегрупування війсь, стало трішки спокійніше
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18.03.2022 12:32 Відповісти
Увага! Інформація для біженців з України які мають намір приїхати до Австрії

https://*******.info/threads/uvaga-vazhliva-informacija-dlja-bizhenciv-z-ukrajini-v-avstriji.1327879/#post-14819664
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18.03.2022 13:22 Відповісти
 
 