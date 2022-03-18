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Сухачов просить Кабмін виплачувати 30 тис.грн премії співробітникам ДБР на час воєнного стану

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олександр,сухачов

Керівник ДБР Олексій Сухачов звернувся до прем’єра Дениса Шмигаля з проханням про додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень для рядових і начальників ДБР на час воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі Сухачова на ім’я Шмигаля, що є у розпорядженні "Української правди".

"Прошу доповнити перелік суб'єктів, яким може виплачуватись додаткова винагорода згідно із постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2022 номер 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім'ям під час дії воєнного стану", особами рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань", - сказано у листі.

Відповідно до положень цієї постанови Кабміну, додаткова винагорода має розмір у 30 тисяч гривень щомісячно. І виплачується вона військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки Міністерства оборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, УДО, Держспецзв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам ОГП, ДСНС, співробітникам служби Судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій НАБУ та поліцейським.

Сухачов посилається на низку законів та зазначає, що на співробітників ДБР мають поширюватись умови забезпечення такі, як у працівників Національної поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всім воїнам-строковикам на період воєнного часу будуть додатково платити 30 тис. грн на місяць, - Міноборони

"Українська правда" поцікавилась зарплатами в ДБР. Так, за даними джерел в уповноважених органах, заробітна плата слідчих та оперуповноважених ДБР становить близько 60 тисяч гривень, заступників директора – близько 80, а директора – більше 100 тисяч гривень.

При цьому, за даними співрозмовників "Української правди" в Державному бюро розслідувань, на час воєнного стану їх перевели здебільшого у західні області країни. Зокрема головне слідче управління, за винятком окремих відділів, переведене до Львівської та Івано-Франківської областей.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+120
****** просто! В армию этих пидоров!
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18.03.2022 11:58
+83
Йдіть на фронт суки! ДБР кончене.
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18.03.2022 11:58
+79
Цинізм та жадібність не має кордонів
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18.03.2022 11:58
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это можно...обнулить дбр,а всех сотрудников в тероборону.
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18.03.2022 12:21 Відповісти
По 30 тыс. и долларов тем ребятам которые на переднем крае гнобят и крошат кацапскую военщину!А этим "военным" Дбр и пр. в костюмах направление на фронт или ТО.
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18.03.2022 12:26 Відповісти
Цікаво, а за що ДБР премії, якщо вони сидять в тилу?
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18.03.2022 12:27 Відповісти
А ви, козли, щось зробили для цього?!
Винагороду вам ***** виплатить за те, що чморите захисників України!
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18.03.2022 12:28 Відповісти
И главное, что им будут платить, воюющим будут зажимать, а этим по первому требованию.
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18.03.2022 12:29 Відповісти
За Кб "Луч" окрему премію.
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18.03.2022 12:31 Відповісти
От вам і "ніззя крітікавать во время вайньі".І цей цинізм і мерзота то тільки початок.
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18.03.2022 12:31 Відповісти
І чим ці місцеві гниди продажні краще за убивць і мародерів рассейських?
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18.03.2022 12:34 Відповісти
вы что **..лись тварюки
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18.03.2022 12:36 Відповісти
А Шмигаль що говорить? Зробить? Тишком прийме рішення, про яке ми і не дізнаємося? Як на ці вимоги реагує наш Президент?
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18.03.2022 12:37 Відповісти
В ДБР ПОГОЛОВНО твари коррумпирвоанные и бездельники!!!!

Какие премиии???? Только на передок всех поголовно!!!!!!
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18.03.2022 12:40 Відповісти
ДБР-диверсіоне бюро росії, а про те що це чумний барак корупціі можна вже не говорити!
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18.03.2022 23:29 Відповісти
гімна хай наїдяться,сволота безсовістна.
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18.03.2022 12:41 Відповісти
Может премию пожарникам и медикам дать?!!!
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18.03.2022 12:41 Відповісти
Я так зрозумів це за кожен спалений кацапотанк, гвинтокрил, ... ітд ітп. Ну чи не суки ? СУКИ !
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18.03.2022 12:43 Відповісти
****** в Ирпень, вместе с прокурорскими, судьями, набу, сап и прочей ******, ******! Денег им дай, идите страну защищайте на передке, ссыкуны ******. Война показала кто есть кто и какие службы нужны, а какие только продирают бюджет!
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18.03.2022 12:44 Відповісти
Абсолютно ворожа до України організація, диверсанти в тилу, ті хто нічого не роблять стосовно цього підрозділу зрадники
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18.03.2022 12:47 Відповісти
А что, сотрудникам ДБР еще и деньги, зарплаты платят?
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18.03.2022 12:48 Відповісти
На передову суку відправити разом з підлеглими всіх ,хоть якась користь буде
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18.03.2022 12:50 Відповісти
На передовій суки не потрібні з них там ніякої користі. Ця мерзота здатна тіки на лайно!
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18.03.2022 23:37 Відповісти
Їм гроші прямо в Польщу висилати, чи де вони там ховаються?
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18.03.2022 12:52 Відповісти
Люди на армию последнее отдают, а этим все мало ... тыловики , пля, ********..
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18.03.2022 12:57 Відповісти
Всю мерзоту направити підносити заряди артилерістам, а суку-чова на перевиховання до Т.Чорновол
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18.03.2022 12:58 Відповісти
"суку-чова ".... РЕСПЕКТ!!!
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18.03.2022 13:09 Відповісти
Ха, а чого ви хотіли від мародера льоши зіллі і його відомства? Так це той самий незамінний кадр для зе-команди. Так це той самий чувак, який став казково багатий на держ службі. До речі, в нбу залишилось тільки 20 млн гривень на армію.
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18.03.2022 12:59 Відповісти
***, вкрай берега потерявшие....
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18.03.2022 12:59 Відповісти
Це взагалі за межею якогось розуміння. По-перше, де їхній спецназ, на якому фронті воює? А по-друге, при тих зарплатах, ці негідники повинні половину фронту віддавати. Мерзота, суку ******** на фронт, або геть з посади.
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18.03.2022 13:03 Відповісти
на якому - на колчаківському фронті
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18.03.2022 13:42 Відповісти
пропоную знизити їм зар. плату до прожиткового мінімуму, бо злочинність в Україні впала до мінімумів! мусорам просто нема що робити, то нащо їм платити багато.
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18.03.2022 13:05 Відповісти
Чем те .... сейчас занимаются. Где Медведчук, где Шуфрич' где вся та мразь из опзж
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18.03.2022 13:06 Відповісти
****, на фронт його тварюку, що зарплати у них малі, яке воно кончене
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18.03.2022 13:06 Відповісти
ДБР - мерзотні підари. Тварюки продажні!
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18.03.2022 13:08 Відповісти
Невже задовольнять?
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18.03.2022 13:09 Відповісти
Тилові гниди вимагають збільшити їхні і без того космічні зарплати. Це ж справжнє мародерство.
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18.03.2022 13:13 Відповісти
******** скотина квартальная, в окопы нах... сук *** на передовую. Премий ***** захотел.
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18.03.2022 13:20 Відповісти
И судебнаЯ ***** охрана танки уничтожает? ***** не государство а сплошная ************ квартальная помойка
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18.03.2022 13:26 Відповісти
Казалось бы, ну теперь подобного ворья и мародеров в госорганах уже не будет, но ничего не меняется, эту нечисть похоже что только физически можно вынести с нашей страны!
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18.03.2022 13:32 Відповісти
Вот и смотри Народ, каких тварей наплодила эта власть. Кругом льётся кровь, а им бабло давай.
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18.03.2022 13:43 Відповісти
Як завжди закони під себе !
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18.03.2022 13:44 Відповісти
Премію? За "стугну", чи за "вільху"?
Чи може за клістрони? Чи може за бронежилети?
Мало кацапських "срібняків"? По вам воєнний трибунал з шибеницею плачуть аж співають - за держ зраду України й за содєствіє окупанту. Думаєте, вам це українці забудуть? Война все спише?
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18.03.2022 13:52 Відповісти
А за що премії, може тільки з фронту? Борзота зашкалює в такий час премії хотіти.
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18.03.2022 13:52 Відповісти
Писець просто. Я живу 2200 гр. на місяць і не скулю, зараз.
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18.03.2022 14:01 Відповісти
Кому война, а кому мать родная. Выдавать памперсы вместо премии.
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18.03.2022 14:26 Відповісти
І головне Петрухіна не забути! Совість втратили зовсім у ф Франківську! У Маріуполь іх з прохачем попереду! Премію треба заробити
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18.03.2022 16:30 Відповісти
Зеленский - утихомирь эту шоблу и отправь на фронт пусть там и зарабатывают.
а на их место придут ребята с фронта по причине небоеспособности они заменят
этиэ уродов и 100 раз будут лучше и чеснее работать.
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18.03.2022 17:05 Відповісти
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