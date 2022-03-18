МЗС РФ: В майбутньому відносини з Україною повернуться у нормальне русло

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що в майбутньому відносини України та Росії повернуться "у нормальне русло".

Про це він заявив в інтерв’ю російскому пропагандистському каналу RT, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лавров твердить, що США нібито намагаються зробити світ "однополярним". Але Росія та Китай - це не ті країни, які дозволять "взяти себе під козирок".

Він також припустив, що Україна "може бути найбільшим проєктом Пентагону зі створення біолабораторій". І заявив, що "денацифікація" в Україні передбачає скасування "будь-яких законів, які піддають дискримінації російськомовне населення".

"У майбутньому відносини з Україною повернуться поступово до нормального русла", - зробив припущення Лавров.

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