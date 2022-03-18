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МЗС РФ: В майбутньому відносини з Україною повернуться у нормальне русло

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що в майбутньому відносини України та Росії повернуться "у нормальне русло".

Про це він заявив в інтерв’ю російскому пропагандистському каналу RT, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лавров твердить, що США нібито намагаються зробити світ "однополярним". Але Росія та Китай - це не ті країни, які дозволять "взяти себе під козирок".

Він також припустив, що Україна "може бути найбільшим проєктом Пентагону зі створення біолабораторій". І заявив, що "денацифікація" в Україні передбачає скасування "будь-яких законів, які піддають дискримінації російськомовне населення".

"У майбутньому відносини з Україною повернуться поступово до нормального русла", - зробив припущення Лавров.

Читайте: Лавров про війну РФ в України: Акуратна спецоперація, ми точково прицілюємося по військовій інфраструктурі

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+98
оце їбануті, тепер Україна їх настрашний ворог на тисячоліття вперед
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18.03.2022 12:11
+75
"нормальное русло" - это ************ в клочья москва и тушка лаврова висящая на красной площади
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18.03.2022 12:12
+46
Ви занадто оптимістичні.
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18.03.2022 12:13
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Россия любит рассказывать о плохом США, которые вторглись в Ирак и бомбили Сербию. Пусть посмотрит как иракцы относятся к США сейчас, да и сербы. А США не были такими варварами, как Россия и не бомбили всю страну, стирая городки и села и убивая и насилуя мирное население.
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18.03.2022 12:28 Відповісти
горилла...или лошадь?
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18.03.2022 12:28 Відповісти
Гибрид гориллы и лошади
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18.03.2022 12:39 Відповісти
свиноконь
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18.03.2022 13:28 Відповісти
Смерть москалям
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18.03.2022 12:28 Відповісти
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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18.03.2022 12:29 Відповісти
" хороший" кацап, дохлий кацап!!! в мене про кацапів все!!!
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18.03.2022 12:31 Відповісти
русский дед
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18.03.2022 12:31 Відповісти
Сволота з конячкою пикою
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18.03.2022 12:32 Відповісти
"Добросусідські відносини" по путінські вже всі побачили. Від такого сусіда треба городитись муром, а як тільки пікне-вякне заливать бетоном цього сусіда по макушку
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18.03.2022 12:33 Відповісти
кацап вообще ахренел
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18.03.2022 12:33 Відповісти
с Немцами сейчас очень даже нормальные. Нормализуются лет через 50. А может и раньше после распада раши.
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18.03.2022 12:33 Відповісти
Немцы не называли расеян братским народом, а эти подонки нас все братьями называли.

О 50 лет и не мечтайте
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18.03.2022 13:20 Відповісти
Кто захочет вернуться в "нормальное русло", пусть тому каждую ночь снятся наши убитые деточки, пока они не сойдут с ума.

Простить такое НЕВОЗМОЖНО, если ты человек, а не выродок...

В руинах Чернигова нашли погибшей семью из пяти человек
Среди погибших три ребенка - мальчик и девочка двойняшки по три года, их старшая сестра 12 лет и их родители.

https://korrespondent.net/ukraine/4457990-v-ruynakh-chernyhova-nashly-pohybshei-semui-yz-piaty-chelovek
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18.03.2022 12:34 Відповісти
Тільки після їхньої смерті
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18.03.2022 12:34 Відповісти
довбень кончений

закон про мову не дискримінує англомовне, туркомовне, китайськомовне, хрінзнаєякомовне населення, дискримінує тількі російськомовне.... власне тільки те, що сидить у Кремлі
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18.03.2022 12:35 Відповісти
видно прибула партія свіжого коксу

шоб ти здох від передозу, тварь
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18.03.2022 12:36 Відповісти
ага, сдохне - в нього вже резистентність виробилася - він його відрами, замість овса жере, падло кончене
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18.03.2022 13:37 Відповісти
Авжеж нормалізуються аж до стану 980 року, коли Володимир Русь хрестив. Коли на місті москви болота будуть, а кацапи будуть жити як тоді, в земляних норах. Тоді в Україні-Русі і гадки не мали, що в світі є таке паскудне плем'я. Та навіть не людей, а якихось потвор.
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18.03.2022 12:36 Відповісти
Після того як пукін підпише акт про повну і беззастережну капітуляцію перед Україною і всім цивілізованим світом, видасть Україні всіх воєнних злочинців, а сам разом з шоблою кремлівських напівбожків переїде на ПМП в Гвантанамо.
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18.03.2022 12:37 Відповісти
Вы,русские,или идиоты или придуриваетесь! Какие нормальные отношения? Мы с вами враги на ближайшие 200 лет!
Кто вам просто так простит смерть детей или обстрелы роддомов и гумконвоев?
Мы своим детям и внукам рассказываем,что с вами нельзя никаких отношений иметь ни дружественных, ни по бизнессу.
Вы отщепенцы,ваша страна помойка с тупорылыми идиотами в парламенте.
Свою страну,свою землю мы будем защищать,ни пяди украинской земли вы не получите. Ни о каком статусе не ведеться речь. Ни о каких нормальных отношениях даже не заикайтесь!
В Украине вы в Аду. На лбу себе это нарисуйте!
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18.03.2022 12:37 Відповісти
Пошли вы на Х*Й ! Мы всегда будем помнить как вы бомбардировали наше гражданское население ! Начиная с 24.03.2022 как только увижу любого русского и он не крикнет Слава Украине - буду бить морду! Но это после войны , а пока только пули! Дохните твари!
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18.03.2022 12:39 Відповісти
Та як два пальці об асфальт. Але, після одного але : красная площадь, мавзальей і крьемль перетертий в пиль, а якщо і мацква то . А лавроф запряжений у віз чистить нужники кацапів-рабів, що відбудовують Україну. Смерть ворогам.
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18.03.2022 12:39 Відповісти
Будемо вас усіх мочити, за Маріуполь суки відповісте
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18.03.2022 12:39 Відповісти
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18.03.2022 13:57 Відповісти
Лавровая лошадь Китай примазывает к своей кровавой авантюре. И опять просчеты, страну 404 никто не будет защищать.
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18.03.2022 12:40 Відповісти
НІКОЛИ !Навіть після війни ми вас гадів будемо бити і якщо потрібно вбивати !
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18.03.2022 12:40 Відповісти
А если подпишут соглашение и прикажут "перестать стрелять"?
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18.03.2022 13:22 Відповісти
А СОКИРИ,А НОЖІ НА ЩО?"Перестать стрелять" сюди не підходить...Якщо є час,а він буде,і натхнення,то всі знайдуть для себе можливість відомстити-за Маріуполь,за Чернігів-за не можливість напитися води.За виїзд зі свого місця проживання.
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18.03.2022 13:44 Відповісти
То воно геть розуму лишилося ти горила тупорила, як1 в1дносини з ким ви падлюки знищуете народ украiнський мiста села дiточок i пiсля всього ви орки ще про щось мрiете, та ми небули та нiколи й небудемо нi сусiдами нiбратами нехай бог боронить вiд такой рiднi.
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18.03.2022 12:40 Відповісти
Не повернуться, бо не буде рф.
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18.03.2022 12:42 Відповісти
Рускій военный корабль іді *****
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18.03.2022 12:42 Відповісти
Иди на дно!
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18.03.2022 13:23 Відповісти
Отношения отныне будут примерно как между двумя братскими народами, азербайджанцами и армянами, только со сдвигом в 30 лет.
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18.03.2022 12:42 Відповісти
КУЙ тебе в рот лошадь бешеная.... пристрелите его кто нибудь... брехливая мразь
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18.03.2022 12:43 Відповісти
Він ***.утий?
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18.03.2022 12:45 Відповісти
Да большей биолаборатории по промывке мозгов нет больше нигде кроме параши и бульбашии
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18.03.2022 12:46 Відповісти
Давайте мы вам разрушим всю вашу экономику и ваши города вместе с заводами, аэропортами, больницами, роддомами, школами, детсадами, театрами, музеями превратим в хлам, вот тогда и поговорим.
Только не про дружбу...

Никаких соглашений пока не добъем гадину! Иначе они снова пойдут на нас как только очухаются
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18.03.2022 12:48 Відповісти
А ***** в рот эта лошадь старая не хочет?
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18.03.2022 12:51 Відповісти
НИКОГДА от слова НИКОГДА
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18.03.2022 12:52 Відповісти
Конченый дебил, даже если вы всех убитых воскресить, всех покалеченных вернёте в здоровое состояние, все заново построить, отдадите Крым и Донбасс, даже при этих условиях хер вам а не нормальные условия, пошли нах@#!
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18.03.2022 12:52 Відповісти
И еще надо "попросить" из Украины РПЦ ФСБ.
Этот пророссийский пропагандонсий орган.
Нечего им тут делать!
У нас есть СВОЯ родная церковь, которая проповедует мир и любовь к Украине
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18.03.2022 12:55 Відповісти
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных.
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18.03.2022 12:58 Відповісти
В те русло коли в Києві церкви. а в Москві жаби квакають?Я тільки за!
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18.03.2022 13:00 Відповісти
Конечно.После развала рашкостану и всех препараций и т.д и т.п тогда решим мы как вам жить.!!!!!
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18.03.2022 13:20 Відповісти
Нахера публікувати виступи цих дебілів, аж роздратовує, навіщо цензор це ти робиш, цитуючи цих дебілів, що це зміне для чого це все, чи наші політики плавно починають нам внушати плавну капітуляцію!??? WTF!?
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18.03.2022 13:23 Відповісти
Та ніколи в жітті!!!!
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18.03.2022 13:33 Відповісти
Во первых сколько коксу лаврик дёрнул что-бы нести подобную ахинею относительно "возвращения в нормальное русло отношений Украины и рашомордора "??? Второе по поводу многополярного мира Америка с Европой наконец то объединились отодвинув свои понты на второй план увидев что мир и стабильность ОЧЕНЬ шаткое дело когда имееш дело с преспридельщиком , Китай сейчас тоже задумался когда увидел что независимо от территории и армии рисковать своей экономикой против всего цивилизованного мира ОЧЕНЬ рискованое дело и можно оказаться в полной заднице . Третье рашомордор благодаря своему рашепутлеру оказался не то что на обочине мировой цивилизации , раша оказалась в выгребной яме в которую только начинает погружаться ВСЁ интересное только в переди !!!
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18.03.2022 13:34 Відповісти
Наївна коняка...
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18.03.2022 13:38 Відповісти
нормалізації
відносин між україною та росією в майбутньому не буде вже ніколи , поскільки такої країни як російська федерації не буде існувати .
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18.03.2022 13:41 Відповісти
Це вже все. Україна ніколи не буде з рашкою братьями и сестрами. Ще дуже і дуже на довго.
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18.03.2022 13:46 Відповісти
Шановні, зрозумійте, це він каже НЕ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ, а для своїх місцевих зомбаків. Вони ж вірять, що "спецоперація", а не війна, по цивільним не стріляють, і кацапів зустрічають квіточками. Але ж ми з вами знаємо правду...
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18.03.2022 13:46 Відповісти
Сдохнет лавров,сдохнет его дочь,сдохнут ещё три поколения кацапов. А засрашка будет для Украины врагом. Да и будет ли та засрашка? Вряд ли.
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18.03.2022 13:52 Відповісти
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18.03.2022 13:56 Відповісти
Доки будемо писати рос. язиком. Доки і будуть ця навала.!!! Брехні, агресії і війна.
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18.03.2022 13:59 Відповісти
Так вони ж іншою не розуміють...
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18.03.2022 16:25 Відповісти
Уродливый конь, наверняка, считает нормальными отношения, если Украина разделенная на части войдет в состав мордора. Но такого не будет.
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18.03.2022 14:01 Відповісти
говорящий ботинок, *****...
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18.03.2022 14:03 Відповісти
Прекрасное далеко,не будь ко мне жестоко.......
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18.03.2022 14:04 Відповісти
Лошадина дочка вже повернулась з ворожого заходу в скепостан
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18.03.2022 14:11 Відповісти
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18.03.2022 14:20 Відповісти
Особливо ми переймаємось екологічною ситуацією на росії. Ми подбаємо, щоб мерянські жаби повернулися на свої споконвічні болота, де вони мирно квакали 875 років тому.
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18.03.2022 14:21 Відповісти
Пішов ти на хер, стара лошадь. Гори в аду со своим ******.
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18.03.2022 14:44 Відповісти
как говорит ваша дурноватая курица Зейналова - "Серьезно?"
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18.03.2022 15:53 Відповісти
Для расеи - дедиктаторофикация, денацификация, демилитаризация, депропагандация, военных преступников пожизненно сажация, разрушения Украины востанализация и уйопыванизация занимация своими внутренними делами, без братации.
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18.03.2022 16:00 Відповісти
Ага. Років через 100.
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18.03.2022 16:23 Відповісти
Х*Й тебе в рот.....
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18.03.2022 17:55 Відповісти
ПОШЕЛ НА...УЙ КОНЯЧЕ РЫЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
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18.03.2022 18:24 Відповісти
Забудь надежду всяк сюда входящий.Не забудемо не пробачимо
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18.03.2022 21:00 Відповісти
Как только - так сразу. После сброса этого ублюдка с колокольни...
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19.03.2022 09:56 Відповісти
""денацифікація" в Україні передбачає скасування "будь-яких законів, які піддають дискримінації російськомовне населення"(с)

Нам готують до того, що за результатами перемовин російська буде визнана другою державною мовою?? Тобто скасування діючого Закона про мову і просування "какаяразніца"?
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19.03.2022 20:43 Відповісти
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