32 189 173
МЗС РФ: В майбутньому відносини з Україною повернуться у нормальне русло
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що в майбутньому відносини України та Росії повернуться "у нормальне русло".
Про це він заявив в інтерв’ю російскому пропагандистському каналу RT, повідомляє Цензор.НЕТ.
Лавров твердить, що США нібито намагаються зробити світ "однополярним". Але Росія та Китай - це не ті країни, які дозволять "взяти себе під козирок".
Він також припустив, що Україна "може бути найбільшим проєктом Пентагону зі створення біолабораторій". І заявив, що "денацифікація" в Україні передбачає скасування "будь-яких законів, які піддають дискримінації російськомовне населення".
"У майбутньому відносини з Україною повернуться поступово до нормального русла", - зробив припущення Лавров.
Топ коментарі
+98 Alex Bylim
показати весь коментар18.03.2022 12:11
+75 Михаил Десятников
показати весь коментар18.03.2022 12:12
+46 Калибан
показати весь коментар18.03.2022 12:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
О 50 лет и не мечтайте
Простить такое НЕВОЗМОЖНО, если ты человек, а не выродок...
В руинах Чернигова нашли погибшей семью из пяти человек
Среди погибших три ребенка - мальчик и девочка двойняшки по три года, их старшая сестра 12 лет и их родители.
https://korrespondent.net/ukraine/4457990-v-ruynakh-chernyhova-nashly-pohybshei-semui-yz-piaty-chelovek
закон про мову не дискримінує англомовне, туркомовне, китайськомовне, хрінзнаєякомовне населення, дискримінує тількі російськомовне.... власне тільки те, що сидить у Кремлі
шоб ти здох від передозу, тварь
Кто вам просто так простит смерть детей или обстрелы роддомов и гумконвоев?
Мы своим детям и внукам рассказываем,что с вами нельзя никаких отношений иметь ни дружественных, ни по бизнессу.
Вы отщепенцы,ваша страна помойка с тупорылыми идиотами в парламенте.
Свою страну,свою землю мы будем защищать,ни пяди украинской земли вы не получите. Ни о каком статусе не ведеться речь. Ни о каких нормальных отношениях даже не заикайтесь!
В Украине вы в Аду. На лбу себе это нарисуйте!
Только не про дружбу...
Никаких соглашений пока не добъем гадину! Иначе они снова пойдут на нас как только очухаются
Этот пророссийский пропагандонсий орган.
Нечего им тут делать!
У нас есть СВОЯ родная церковь, которая проповедует мир и любовь к Украине
відносин між україною та росією в майбутньому не буде вже ніколи , поскільки такої країни як російська федерації не буде існувати .
Нам готують до того, що за результатами перемовин російська буде визнана другою державною мовою?? Тобто скасування діючого Закона про мову і просування "какаяразніца"?