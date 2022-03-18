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Кулеба про санкції проти Росії: Нічого складнішого за історію зі SWIFT не було - довелося йти на заборонений в дипломатії прийом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба

Українським дипломатам довелося йти на вкрай недипломатичний прийом задля блокування доступу російських банків до системи SWIFT.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Скажу відверто, що якби ми діяли інструментами класичної дипломатії, то жодного відключення російських банків від SWIFT ми не отримали би. Було два вирішальні моменти для отримання цього результату. Перший – це було онлайн-включення президента Зеленського на саміт лідерів Європейського союзу. Це те включення, де він сказав, що, можливо, ви востаннє бачите мене живим. Це спілкування справило на них величезне враження. А, здається, наступного дня чи через день я включився на зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу, де вони обговорювали, які саме санкції запроваджувати. Перед цим, у мене там є друзі, які зливали інформацію – писали, що по SWIFT нічого не виходить. І на момент включення я знав країни, які блокують SWIFT.

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І довелося йти на вкрай недипломатичний, в принципі, заборонений в дипломатії прийом – це називати всіх по іменах. Причому не по іменах країн, а конкретно по прізвищах, по іменах людей. І я це зробив.

Це дуже, м’яко кажучи, не за правилами, це було надзвичайно ризиковано. Але я розумів, що або зараз, або ніколи, і тому я це зробив. Я назвав п’ять прізвищ.

За моєю інформацією, після того, як я відключився, і вони продовжили засідання, там відбувався просто армагеддон. Десь протягом наступних двох годин троє з названих мною колег мені зателефонували – точніше двоє зателефонували, а один надіслав повідомлення. Повідомлення було такого змісту: "Як ти смієш оббріхувати мене і мою країну, що ми там проти чогось. Ми насправді ніколи цей SWIFT навіть не обговорювали".

Тобто було неприємно, але мені було все одно, тому що головне, що я зрозумів, що він дає задню. Інша людина подзвонила і мало не зі сльозами в голосі почала говорити: "Зрозумій, це так складно, це призведе для нашої країни до таких наслідків, ми не можемо на таке піти, у нас виростуть ціни, в будинках наших громадян не буде світла".

Я сказав: "Дивись, ви хвилюєтесь за те, що у вас світла не буде в будинках? Ми хвилюємося за те, що у нас взагалі не буде будинків, тому що їх розбомблять. Погодьтеся, що це не співмірні речі".

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А третій дзвінок був такий: "Дмитро, я тебе почув, я щойно вийшов до наших ЗМІ, зробив пресконференцію і сказав, що моя країна підтримує повне відрубання Росії від SWIFT, ми за вас".

Отак от ми пробили відключення російських банків від SWIFT", - розповів Кулеба.

"Скажу чесно, що за всю мою дипломатичну кар’єру нічого складнішого за історію зі SWIFT не було. Але результат є, і це табу – зняте. А зараз два дні тому я говорив із міністром закордонних справ однієї дуже-дуже впливової країни ЄС. Він мені сказав одну фразу, і я тепер хочу, щоб цю фразу мені повторили всі міністри закордонних справ країн Європейського союзу. Фраза звучить так: "Дмитре, у нашого уряду більше немає жодних табу щодо будь-яких санкцій стосовно Росії". Оце той настрій, який потрібен для того, щоб дійсно здобули повну і безповоротну санкційну перемогу над Росією", - резюмував міністр.
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Топ коментарі
+86
В кожного свій фронт. І по суті нам втрачати нічого.
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18.03.2022 12:13
+51
Профі, людина на своєму місці
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18.03.2022 12:14
+41
он патриот, а это дорого стоит в нынешних условиях... и смелый человек
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18.03.2022 12:16
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В кожного свій фронт. І по суті нам втрачати нічого.
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18.03.2022 12:13 Відповісти
Так, нам втрачати нічого. Але кремлівському фюреру теж втрачати нічого.
Ця війна від самого початку є екзистенціальною як для нас, так і для фюрера орків.
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18.03.2022 17:41 Відповісти
Про що ця мова? SWIFT не відключили! Відключили лише 7 банків із 440 діючих банків в рф (статистика на 2018р). При цьому самі значні банки з найбільшой обороткой з закордоном під санкції взагалі не попали:
"ЄС зрештою вирішили не включати до SWIFT такі російські банки як Сбєрбанк, найбільш кредитора країни, та Газпромбанк." https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/2/683085/
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18.03.2022 18:28 Відповісти
Профі, людина на своєму місці
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18.03.2022 12:14 Відповісти
он патриот, а это дорого стоит в нынешних условиях... и смелый человек
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18.03.2022 12:16 Відповісти
Российский Сбербанк по сей день работает в SWIFT, как и десятки прочих роzzийских банков.
Звиздит Кулеба.
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18.03.2022 20:06 Відповісти
Ймовірно йдеться про міністра закордонних справ Угорщини Сіярто, якому довелося перевзутися та заявити, що він ніколи не був проти відключення SWIFT...
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/26/7326112/






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18.03.2022 12:14 Відповісти
Венгрия 1956 совковые танки на улицах страны. Венгры, так память короткая, а точнее, кацапские/кровавые деньги так голову забивают. Не только в дипломатии. Венгры отвратительно себя ведут, не помня СВОЮ историю.
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18.03.2022 12:17 Відповісти
Німці і італійці ще. Плюс французи.
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18.03.2022 12:19 Відповісти
Хранція, Німетчина, Італія, Урощина і хтось ще.
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18.03.2022 12:24 Відповісти
Не все так однозначно (вибачте за цей банальний вислів) Я вже постив тут обладинки газет з трьома цифрами 1956, 1968, 2022 і чув як на проукраїнських мітингах угорці скандують "Ruszkik haza!".
З владною командою є проблеми. І виглядає, що Орбан скоріш за все переможе саме тому, що підтримав прискорений вступ України до ЄС. Цим він перебирає частину голосів демократичної опозиції.
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18.03.2022 12:26 Відповісти
После 24.02.2022 все однозначно (извиняюсь), если Украина гипотетически проиграет (не будет такого), то через 1-2-3 года кацапские танки (только не нахрапом, за 3дня взять Киев, а продуманно) будут на улицах польских/венгерских городов (история ничему не учит) ... Поэтому полякам/венграм нужно подумать о СЕБЕ, что помогая Украине они СЕБЯ защищают.
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18.03.2022 12:33 Відповісти
+ Саме таку думку і намагаємось тут донести. Певне розуміння є 👍
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18.03.2022 12:34 Відповісти
Благодарю Не останавливайтесь.
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18.03.2022 12:36 Відповісти
Не все так однозначно з теперішнім"Оппозиційним об"єднанням під вибори"...

проти Орбана.

включно і партія ******...
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18.03.2022 13:10 Відповісти
угу, дуже різношерста там компашка...
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18.03.2022 13:16 Відповісти
Ми теж мали і голодомор, і репресії, і виселення, і знищення культурної спадщини протягом 100 років, але це не мішало нам заглядати в очі... Добре що всі врешті тверезіють ...
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18.03.2022 13:50 Відповісти
Саме тому заглядання в очі й відбуваєть - московити намішали нам тут рабського населення з усіляких ********, яке тепер і голосує за всяке ОПЗЖ, Шарія та інше лайно собаче. В цьому напрямку потрібна тривала цілеспрямована робота по викоріненню кацапського рабського єства з цих людей, з 24.02.2022 цей процес прискорився кратно, але його величезна інертність не дозволить помахом руки це все виправити. Лупаймо цю скалу - і вона розкришиться. Це я вам як російськомовна людина більшу частину свого життя кажу.
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18.03.2022 15:06 Відповісти
Я теж 30 років розмовляв російською, з 2014 принципово ні.
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18.03.2022 16:31 Відповісти
Плюсую.
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18.03.2022 12:14 Відповісти
Це має стати уроком на всі покоління українців і бути записаним у шкільні підручники.Аби ми покінчили зі своїми дурними ілюзіями щодо Заходу.
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18.03.2022 12:14 Відповісти
Якщо правда, то молодець.
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18.03.2022 12:15 Відповісти
Невже є сумніви?
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18.03.2022 12:18 Відповісти
Зараз не час для мемуарів.
Війна попереду.
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18.03.2022 12:20 Відповісти
Де ви побачили мемуари?
Чомусь на крики про "зраду" завжди є час..
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18.03.2022 12:32 Відповісти
Сумніви це нормально.
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18.03.2022 12:24 Відповісти
як вам таке таке-
ДБР сидить у тилу і просить військові премії: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/18/7332443/
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18.03.2022 12:17 Відповісти
трутни на теле страны... другой клоун: сЫтнник где-то во Львовской области с охраной спецназа прячется...
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18.03.2022 12:19 Відповісти
Про цих "патріотів" є і тут новина...
Сухачов просить Кабмін виплачувати 30 тис.грн премії співробітникам ДБР на час воєнного стану Джерело: https://censor.net/ua/n3326386
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18.03.2022 13:05 Відповісти
ТАЙПЕЙ, 18 березня (Рейтер) - Китайський авіаносець пройшов через чутливу Тайванську протоку в п'ятницю, повідомило міністерство оборони Тайваню за кілька годин до розмови президентів Китаю та США.
Китай шо собі войнушку провокує?
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18.03.2022 12:18 Відповісти
Не паникуй... Китай нормально...
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18.03.2022 12:20 Відповісти
Максим Мирович


@MirovichMedia

·
2 ч



Забавно видеть, как путинские дикари, нападая на тот или иной украинский город, тут же несутся брать в плен мэра и нападать на телевышку. Они реально думают, что мэр города в Украине это царь и бог, а люди так думают потому, что смотрят телевизор.
Они *******.
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18.03.2022 12:20 Відповісти
Starlink в Украине от Илона Маска
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18.03.2022 12:21 Відповісти
Мене теж це дивує. Вони що думають, типу шандарахнуть по вишці, бац антена не працює. І ми такі- ну нє, тєлік не работає, розходимось. Якісь хворі. Ото як малі діти, як в нас кажуть.
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18.03.2022 14:15 Відповісти
В нас є справній мініст МЗС і надзвичайно круті ЗСУ .... це радує
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18.03.2022 12:20 Відповісти
Они сейчас платят через «Мир» ……
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18.03.2022 12:20 Відповісти
Внутри Кацапии...
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18.03.2022 12:22 Відповісти
Возможно …
случайно увидел сегодня что на Алли экспрес можно
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18.03.2022 12:29 Відповісти
Да...
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18.03.2022 12:38 Відповісти
Так ми їх і так знаємо пане мінстр - Хранція, Німетчина, Італія, Урощина і хтось ще.
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18.03.2022 12:21 Відповісти
Думаю ДА.
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18.03.2022 12:23 Відповісти
Кіпр
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18.03.2022 12:29 Відповісти
ну і нашо він говорить..?я якраз казав..у нас хоч фото хоч відео знімай все відрито ..заходьте ..сідайте на диван тільки не наставте плям
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18.03.2022 12:22 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
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18.03.2022 12:32 Відповісти
Хочу щоб такі історії писали в підручниках
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18.03.2022 12:33 Відповісти
На войне все методы сгодятся.
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18.03.2022 12:33 Відповісти
Європа хитрує.Десь бачив інфу що не всі кацапські банки відключено від свіфт.орки можуть переводити гроші в невеликі банки котрі не відключені від свіфт.
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18.03.2022 12:42 Відповісти
Так как у них есть корсчета в банках третьих стран, то отключение от SWIFT им конечно принесет некоторые неудобства и трудности (особенно психологические), но проводить платежи это не помешает (увеличится лишь цепочка банков-прокладок). Нужно добиваться полного эмбарго на ВСЕ торговлю с паРашкой, я бы даже написал даже БЛОКАДУ (в том числе против тех стран, которые ее нарушит)!
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18.03.2022 12:49 Відповісти
Вошли в список главные банки - Сбербанк где хранится 50% вкладов и Газпромбанк через который Россия получает почти всю экспортную выручку ?
Или не вошли ? Почему основное - непонятно?
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18.03.2022 12:57 Відповісти
ТІЛЬКИ В РУБЛЯХ.

Investing.com - В Сбербанке (MCX:SBER) объяснили, какие операции теперь недоступны для физических лиц в связи с вступлением в силу с 18 марта санкционных ограничений на действия с валютой с корреспондентскими счетами в американских банках. Об этом сообщается на сайте российской кредитной организации.

По информации пресс-службы, новые ограничения затронули межбанковские переводы по номеру счета для населения в валюте по России и за рубеж.

«Это значит, что в Сбере нельзя сделать перевод в другой банк в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах», - уточнили в организации.
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18.03.2022 13:13 Відповісти
Пан Кулеба - честь і слава!!!
Так, ми всі - кожен на своєму місці робимо все можливе і не можливе в ім'я всього живого на землі, в ім'я тих, хто невинно вбитий російською ордою, в ім'я України і її вічної слави!!!
Ціна надто висока...
Тільки - абсолютна перемога!!!
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18.03.2022 13:09 Відповісти
Я вважаю, що стратегічним задумом росіян було одночасно з військовим захопленням України зруйнувати Євросоюз через Німеччину. Поясню докладніше. Німеччина,обєктивно, є економічним та політичним лідером Євросоюзу. Купуючи політичне керівництво Німеччини за нафто та газо долари і євро Росіяни закладали вибухівку під авторитет та лідерство Німеччини всередині самого Євросоюзу - створювали німцям репутацію аморальних людей, які готові закрити очі на всілякі злочини(в першу чергу військові) заради грошей та власної вигоди, пробували реанімувати для Німеччини репутацію Німеччини часів Гітлера. Щодо санкцій. Пакетні санкції - це добре, але не достатньо. Якщо причиною пакетних санкцій є потреба часу на підготовку їх технічного впровадження - це нормально. Якщо санкції вводяться поступово через те, що ще хтось в Євросоюзі має надію на те що Росія схаменеться і припинить скоювати військові злочини, залишає для Росії "шлях до відступу" - це хибна стратегія, яка веде до трагедії Європи. Зараз час грає на боці України і всього цивілізованого світу проти Росії - кожен день Росія втрачає від санкцій. Проте час буде грати на боці демократичного світу рівно до вересня, жовтня - початку опалювального періоду. Тоді вже час буде грати на користь Росії - Європа буде боятись залишитись без енергоресурсів. Якщо демократичний світ прагне вижити у цьому протистоянні, то санкції мають бути тотальними, в тому числі з розривом дипломатичних стосунків, не кажучи вже про економічні. Відтермінування таких санкцій - максимум на час, щоб евакуювати своїх громадян та дипломатів з Росії. Стратегічно, Росія почала цю війну з програшних позицій - атакувала весною. Рішення за Європою, за тим чи допомогти Росії програти чи затягувати цю війну на роки. В першу чергу санкції мають бути направлені на безпековий та оборонний сектор, всі ******* та нові технології, найголовніше стратегічно на аграрний сектор(засоби захисту рослин, добрива, аграрну техніку) і медицину. Негайно! Інакше, якщо війна в Україні затягнеться до осені, то тоді в Європі буде "дуже весело" всім без вийнятку - будуть всі різати дерева у себе під вікнами і в парках щоб не замерзнути зимою(поки централізовано не перейдуть на альтернативне опалення та виробництво електроенергії). А так - Європа зможе міняти продукти і медикаменти на енергоресурси з Росії.
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18.03.2022 13:26 Відповісти
Дмитрий! Ты сделал правильно!
Честь тебе и хвала. А остальное-конь пошел поперек борозды!
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18.03.2022 13:41 Відповісти
рашизм- шизо-фашизм кацапо-ордынских *********, так называемых рюзьге.

будущее своё паРаша представляет исключительно в скатывании к состоянию азиопской Нигерии в снегах или Верхней Вольты с ржавыми ракетами, в подлом нападении на соседние страны под дикими шизофреническими предлогами, в одичании и в пребывании в контрах со всем цивилизованным миром+в состоянии жалкой сырьевой шавки на подсосе у Поднебесной.

а жить как все нормальные страны, соблюдая международные законы и договоры, которые сами и подписали, да даже собственные законы паРашии, не? никак?

кстати, по законам самой эрэфии, ст.353 УК рассеи- за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны существует серьезная ответственность.

За развязывание войны в эрэфии предусмотрено наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. За ведение войны - от 10 до 20 лет...
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18.03.2022 13:51 Відповісти
в эрэфии же нет войны. Там страна победившего Оруэлла с ньюспиком,

"Война - это спецоперация, оккупация - это освобождение, украинцы - это нацисты"

Это вдобавок к уже знакомому "Взрыв - это хлопок, авиакатастрофа - это жесткая посадка, падение экономики - это отрицательный рост"
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18.03.2022 15:29 Відповісти
Европа всегда отличалась гнильцой.
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18.03.2022 15:25 Відповісти
"Зачем Вам помагать, если через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность?" Если бы не стойкость и героизм ВСУ, теробороны, отчаянное сопротивление народа нас бы все сдали за 2 дня.
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18.03.2022 15:26 Відповісти
пане міністре, а чому немає звернень до Аргентини, Бразилії, ПАР, Єгипту, Ліги арабських країн, Пакитсану, Індії до країн Південно-східної Азії? Там забагато друзів мошканців і вони мають бачити, що творить вонючий московський мир в Україні.
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18.03.2022 16:24 Відповісти
и снова не сказал, кто это были 1,2, и 3-ий министры...
хочу знать!
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18.03.2022 23:32 Відповісти
 
 