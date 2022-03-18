Кулеба про санкції проти Росії: Нічого складнішого за історію зі SWIFT не було - довелося йти на заборонений в дипломатії прийом
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Українським дипломатам довелося йти на вкрай недипломатичний прийом задля блокування доступу російських банків до системи SWIFT.
Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Скажу відверто, що якби ми діяли інструментами класичної дипломатії, то жодного відключення російських банків від SWIFT ми не отримали би. Було два вирішальні моменти для отримання цього результату. Перший – це було онлайн-включення президента Зеленського на саміт лідерів Європейського союзу. Це те включення, де він сказав, що, можливо, ви востаннє бачите мене живим. Це спілкування справило на них величезне враження. А, здається, наступного дня чи через день я включився на зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу, де вони обговорювали, які саме санкції запроваджувати. Перед цим, у мене там є друзі, які зливали інформацію – писали, що по SWIFT нічого не виходить. І на момент включення я знав країни, які блокують SWIFT.
І довелося йти на вкрай недипломатичний, в принципі, заборонений в дипломатії прийом – це називати всіх по іменах. Причому не по іменах країн, а конкретно по прізвищах, по іменах людей. І я це зробив.
Це дуже, м’яко кажучи, не за правилами, це було надзвичайно ризиковано. Але я розумів, що або зараз, або ніколи, і тому я це зробив. Я назвав п’ять прізвищ.
За моєю інформацією, після того, як я відключився, і вони продовжили засідання, там відбувався просто армагеддон. Десь протягом наступних двох годин троє з названих мною колег мені зателефонували – точніше двоє зателефонували, а один надіслав повідомлення. Повідомлення було такого змісту: "Як ти смієш оббріхувати мене і мою країну, що ми там проти чогось. Ми насправді ніколи цей SWIFT навіть не обговорювали".
Тобто було неприємно, але мені було все одно, тому що головне, що я зрозумів, що він дає задню. Інша людина подзвонила і мало не зі сльозами в голосі почала говорити: "Зрозумій, це так складно, це призведе для нашої країни до таких наслідків, ми не можемо на таке піти, у нас виростуть ціни, в будинках наших громадян не буде світла".
Я сказав: "Дивись, ви хвилюєтесь за те, що у вас світла не буде в будинках? Ми хвилюємося за те, що у нас взагалі не буде будинків, тому що їх розбомблять. Погодьтеся, що це не співмірні речі".
А третій дзвінок був такий: "Дмитро, я тебе почув, я щойно вийшов до наших ЗМІ, зробив пресконференцію і сказав, що моя країна підтримує повне відрубання Росії від SWIFT, ми за вас".
Отак от ми пробили відключення російських банків від SWIFT", - розповів Кулеба.
"Скажу чесно, що за всю мою дипломатичну кар’єру нічого складнішого за історію зі SWIFT не було. Але результат є, і це табу – зняте. А зараз два дні тому я говорив із міністром закордонних справ однієї дуже-дуже впливової країни ЄС. Він мені сказав одну фразу, і я тепер хочу, щоб цю фразу мені повторили всі міністри закордонних справ країн Європейського союзу. Фраза звучить так: "Дмитре, у нашого уряду більше немає жодних табу щодо будь-яких санкцій стосовно Росії". Оце той настрій, який потрібен для того, щоб дійсно здобули повну і безповоротну санкційну перемогу над Росією", - резюмував міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Ця війна від самого початку є екзистенціальною як для нас, так і для фюрера орків.
"ЄС зрештою вирішили не включати до SWIFT такі російські банки як Сбєрбанк, найбільш кредитора країни, та Газпромбанк." https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/2/683085/
Звиздит Кулеба.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/26/7326112/
З владною командою є проблеми. І виглядає, що Орбан скоріш за все переможе саме тому, що підтримав прискорений вступ України до ЄС. Цим він перебирає частину голосів демократичної опозиції.
проти Орбана.
включно і партія ******...
Війна попереду.
Чомусь на крики про "зраду" завжди є час..
ДБР сидить у тилу і просить військові премії: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/18/7332443/
Сухачов просить Кабмін виплачувати 30 тис.грн премії співробітникам ДБР на час воєнного стану Джерело: https://censor.net/ua/n3326386
Китай шо собі войнушку провокує?
@MirovichMedia
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2 ч
Забавно видеть, как путинские дикари, нападая на тот или иной украинский город, тут же несутся брать в плен мэра и нападать на телевышку. Они реально думают, что мэр города в Украине это царь и бог, а люди так думают потому, что смотрят телевизор.
Они *******.
случайно увидел сегодня что на Алли экспрес можно
Или не вошли ? Почему основное - непонятно?
Investing.com - В Сбербанке (MCX:SBER) объяснили, какие операции теперь недоступны для физических лиц в связи с вступлением в силу с 18 марта санкционных ограничений на действия с валютой с корреспондентскими счетами в американских банках. Об этом сообщается на сайте российской кредитной организации.
По информации пресс-службы, новые ограничения затронули межбанковские переводы по номеру счета для населения в валюте по России и за рубеж.
«Это значит, что в Сбере нельзя сделать перевод в другой банк в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах», - уточнили в организации.
Так, ми всі - кожен на своєму місці робимо все можливе і не можливе в ім'я всього живого на землі, в ім'я тих, хто невинно вбитий російською ордою, в ім'я України і її вічної слави!!!
Ціна надто висока...
Тільки - абсолютна перемога!!!
Честь тебе и хвала. А остальное-конь пошел поперек борозды!
будущее своё паРаша представляет исключительно в скатывании к состоянию азиопской Нигерии в снегах или Верхней Вольты с ржавыми ракетами, в подлом нападении на соседние страны под дикими шизофреническими предлогами, в одичании и в пребывании в контрах со всем цивилизованным миром+в состоянии жалкой сырьевой шавки на подсосе у Поднебесной.
а жить как все нормальные страны, соблюдая международные законы и договоры, которые сами и подписали, да даже собственные законы паРашии, не? никак?
кстати, по законам самой эрэфии, ст.353 УК рассеи- за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны существует серьезная ответственность.
За развязывание войны в эрэфии предусмотрено наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. За ведение войны - от 10 до 20 лет...
"Война - это спецоперация, оккупация - это освобождение, украинцы - это нацисты"
Это вдобавок к уже знакомому "Взрыв - это хлопок, авиакатастрофа - это жесткая посадка, падение экономики - это отрицательный рост"
хочу знать!