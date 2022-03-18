УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5154 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
26 551 23
армія РФ (13428) війна (56124) Генштаб ЗС (4472) Росія (47118)

Ворог намагається наростити угруповання військ у напрямку на Київ, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 18 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Триває двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 18.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, стратегічні завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України залишаються не виконаними. Частково ворогу вдалося тимчасово зайняти населені пункти та встановити контроль над шляхами сполучення у Донецькому та Південнобузькому операційних районах.

Також повідомляється, що ворог намагається вжити заходів для нарощування угруповань військ у напрямку на Київ за рахунок переміщення незлагоджених та небоєздатних підрозділів із Центрального та Східного військових округів.

"У зв’язку з витратою майже всього боєзапасу ракет та деяких видів боєприпасів, військово-політичним керівництвом прийнято рішення щодо переведення підприємств російського військово-промислового комплексу, що залучені до виробництва КРМБ "Калібр" та боєприпасів до РСЗВ "Смерч", на цілодобовий режим роботи", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14,2 тис. осіб, 450 танків, 1448 броньованих машин, 93 літаки, 112 гелікоптерів

На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності окупаційних військ не зафіксовано. Противник зосередився на фортифікаційному обладнанні зайнятих рубежів.

На Слобожанському та Сумському напрямках активних наступальних дій підрозділи російських окупаційних військ не проводять, ворог здійснює перегрупування та робить спроби налагодити логістичне забезпечення. Окупанти більш активно ведуть розвідку.

Також зазначається, що російські терористичні війська не полишають спроб оволодіти містом Ізюм, посилюють угруповання введенням додаткових підрозділів, здійснюють заходи з метою організації інженерного та матеріально-технічного забезпечення.

"У Луганській області ворог активізував бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне, має частковий успіх. Продовжує здійснювати постійні обстріли незахищених об’єктів цивільної інфраструктури з метою залякування місцевого населення та обмеження дій сил оборони.

У Донецькій області активних бойових дій ворог не вів", - сказано у зведенні Генштабу.

На Таврійському напрямку противник намагається встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим у тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація станом на 06:00 18 березня щодо російського вторгнення, - Генштаб

На Південнобузькому напрямку активних дій російських окупантів не відзначено. Ворог продовжує здійснювати обстріли цивільної інфраструктури, нарощує систему логістичного забезпечення угруповання.

"Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовим сил оборони чинять опір російським агресорам, завдаючи їм значних втрат у живій силі та військовій техніці. Зберігаємо спокій! Віримо у Збройні Сили України!", - резюмують у Генштабі. 

Разом переможемо! Слава Україні!

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Здоровенный такой УКРАИНСКИЙ ХЕР кацапам в рот ,чтобы голова не качалась а не Киев !!!
показати весь коментар
18.03.2022 12:24
+9
Кацапи упороті дебіли. 😁 Шо та обізяна с горіхом у пасці.
показати весь коментар
18.03.2022 12:23
+9
почему ссо не устроят хлопок на заводе выпускающем калибр
показати весь коментар
18.03.2022 12:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи упороті дебіли. 😁 Шо та обізяна с горіхом у пасці.
показати весь коментар
18.03.2022 12:23 Відповісти
Здоровенный такой УКРАИНСКИЙ ХЕР кацапам в рот ,чтобы голова не качалась а не Киев !!!
показати весь коментар
18.03.2022 12:24 Відповісти
почему ссо не устроят хлопок на заводе выпускающем калибр
показати весь коментар
18.03.2022 12:24 Відповісти
А вы думаете, что это реально, проникнуть вглубь вражеской территории на тысячи км с достаточным количеством взрывчатки, пробраться там на охраняемый объект и все взорвать???
показати весь коментар
18.03.2022 12:38 Відповісти
Вибухівку у достатній кількості можна зробити обійдя, буквально, магазини на привокзальній площі будь-якого обласного центру. Наприклад, ви щось чули про ігданіт?
Крім того є величезна купа засобів зробити ворогу "попаболь", якщо творчо підійти до справи🤣
показати весь коментар
18.03.2022 14:12 Відповісти
Проблема не в можливостях, а в тому що виконавців немає...
показати весь коментар
18.03.2022 14:32 Відповісти
Виконавців достатньо. Повір
Вся справа у наявності волі у тих, хто віддає "БР-ку".
показати весь коментар
18.03.2022 15:36 Відповісти
успокойтесь с тем калибром-там 20 ракет делали в квартал.
Так что они реально там наделают-и сколько есть компонентов на те ракеты,особенно по системе наведения и двигателю
показати весь коментар
18.03.2022 12:46 Відповісти
Коли НАТО збирається передавати ударне озброєння для контратак? - танки? артилерію? БПЛА ударні? Чи ми будемо просто оборонятись увесь час?
показати весь коментар
18.03.2022 12:26 Відповісти
Нафіга нам танки чи арта? Це все ще є, і немало. БПЛА так.
показати весь коментар
18.03.2022 12:28 Відповісти
вони напевне вважають, що наступальну техніку нам постачає раша

воно то так, але рашинська техніка мало того, що здебільшого застаріла, але ще й покоцана добряче.
показати весь коментар
18.03.2022 12:28 Відповісти
Здавайся Тьома, будеш бургомістром, але недовго.
показати весь коментар
18.03.2022 12:29 Відповісти
Ти свої претензії командиру викладав?
показати весь коментар
18.03.2022 12:30 Відповісти
Ще один стратєг виіскался, іди краще труси поміняй ,бо вже давно як обісрався
показати весь коментар
18.03.2022 12:35 Відповісти
"Їжаки кололися, плакали, но продовжували стрибати на кактус"!
показати весь коментар
18.03.2022 12:33 Відповісти
***********,трупы ваших солдат жрут бездомные собаки,это так справедливо,свинособак сьедают собаки.
показати весь коментар
18.03.2022 12:39 Відповісти
Если плешивый крысогном не захватит Украину до 9 мая то перестреляет оставшихся генералов и повесится
показати весь коментар
18.03.2022 12:51 Відповісти
паРашка змагається з Заходом, хто більше дасть зброї для ЗСУ

Сумчани повіджимали стільки танків, що організували курси танкістів і воюють на трофейній техніці. Про цю війну 200 років будуть фільми знімати. Матеріалу - океан.
показати весь коментар
18.03.2022 12:51 Відповісти
Какую нахрен наступательную операцию?!? Кровавую войну продолжают, геноцид, а не какую то операцию, прекратите писать кацапскими нарративами
показати весь коментар
18.03.2022 12:56 Відповісти
Распаковка хаоса: фаза - утилизация. Следующая - паническое бегство. Завершающая - зачистка кремля и кадыровской нечести. Финал - Гаага. На скамье подсудимых: *****, все ублюдки во главе с лошадью и ершиком, в кампании с кадыровым и бульбофюрером.

Слава Націі. піZда фашистській *********.
показати весь коментар
18.03.2022 14:46 Відповісти
Які заходи Генштаб здійснює у відповідь на нарощування ворогом сил?
Хто може пояснити, чому ворог зайшовши на південь країни почав відразу організовувати окупаційні адміністрації замість укріплення оборонних позицій зайнятих територій?
показати весь коментар
18.03.2022 15:10 Відповісти
Я спросил, сейчас тебе перезвонят из генштаба и отчитаются.
показати весь коментар
18.03.2022 15:44 Відповісти
 
 