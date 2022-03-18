Кулеба про перемовини з РФ: "Російська дипломатія перебуває приблизно в такому ж стані, як російські збройні сили"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба готовий продовжувати перемовини з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, головне, щоб він приїжджав на ці зустрічі шукати рішення, а не просто говорити і повторювати класичні наративи російської пропаганди.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що організувати зустріч глав МЗС України та Росії запропонував міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Я кажу: "Нема питань, але, знаючи росіян, я хочу цю зустріч провести при свідках, тобто при тобі. Давай зустрінемося втрьох". Потім він на якийсь час зник, але згодом передзвонив, каже: "нормально, з другої спроби росіяни погодилися". Ми не мали якихось завищених очікувань від цієї зустрічі. Єдине, що заздалегідь попросив турецьких колег: організуйте протокольно таким чином, щоб на початку не було жодних рукостискань, вітань і цих всіх історій. Тому турки молодці, протокольно добре все організували. Першою зайшла російська делегація, потім зайшов я з Мевлютом", - додав український дипломат.

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"Про розмову, скажемо так, не можу поки що вам багато розказувати, ще треба війну зупиняти і переговори продовжувати. Але я задоволений тим, як ми провели цю розмову. Був один елемент, коли я просто йому (Лаврову. – Ред.) сказав, що давай прямо зараз зробимо всі необхідні дзвінки для того, щоб вирішити всі гуманітарні коридори з Маріуполем. Він каже: "Ні, не будемо цього робити". Я зрозумів, що ми нічого не доб’ємося, що Лавров не готовий на цій зустрічі ухвалювати будь-які рішення. Тому в кінці трошки його потролив, оскільки вже не було, що втрачати", - розповів Кулеба.

Він також зазначив, що глава МЗС Туреччини Чавушоглу післявізити до Москві повідомив, що "бачить потенціал для продовження цих зустрічей": "Я сказав, що з Лавровим я готовий зустрічатися. Головне, щоб він приїжджав на ці зустрічі шукати рішення, а не просто говорити і повторювати класичні наративи російської пропаганди".

"Але загалом, щоб ви розуміли, російська дипломатія перебуває приблизно в такому ж стані, як російські збройні сили", - наголосив Кулеба.

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"Я вважаю, що до будь-якого опонента потрібно ставитися серйозно. Тому я не хочу применшувати можливості росіян і я прекрасно розумію стиль їхньої роботи. ... Лавров надзвичайно досвідчений дипломат, я думаю, що він станом на зараз найдовше в світі перебуває на своїй посаді, має просто шалений досвід. Я готовий з ним говорити, я готовий з ним мати серйозну, предметну розмову. Якщо Росія продовжить використовувати переговори для повторення штампів, то тоді ми нікуди не рушимо", - зауважив глава МЗС України.