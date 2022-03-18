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"Передача радянських С-300 з інших країн в Україну неможлива... Москва цього не допустить", - Лавров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

с-300

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не допустить передачі Україні від інших країн систем протиповітряної оборони С-300 для захисту від російських авіаударів.

Про це заявив Лавров заявив в інтерв'ю російському пропагандистському каналу RT, якого цитують РИА Новости та РБК, передає Цензор.НЕТ.

"Передача радянських С-300 з інших країн в Україну неможлива і буде незаконною, Москва цього не допустить.

Ми дуже чітко дали зрозуміти, що будь-які вантажі, які заїжджатимуть на територію України, які ми вважатимемо, що перевозять зброю, стануть законною ціллю. Це зрозуміло".

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Лавров також повторив свою мантру, що Росія напала на Україну нібито, щоб запобігти загрозі нападу України на квазіреспубліки "ЛНР" та "ДНР".

Він додав, що "денацифікація України передбачає скасування будь-яких законів, які дискримінують російськомовне населення".

За словами Лаврова, "ілюзія, що ми можемо розраховувати на західних партнерів, повністю зруйнована", тому зараз Росія "може розраховувати лише на себе та союзників".

Він також вважає, що "Захід прагне маргіналізувати Росію, зупинити її розвиток" і зараз "чинить безпрецедентний тиск".
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Топ коментарі
+111
Та,ваша справа Сосати...
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18.03.2022 12:30
+87
А ХТО У ВАС ЛАПАТНИХ СВИНЕЙ БУДЕ ПИТАТИ...
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18.03.2022 12:30
+73
И как же Лавров собирается препятствовать поставкам - исключая запугивание? Разве что начнут бомбить членов НАТО.
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18.03.2022 12:31
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Они еще не навоевались Украина должна выстоять Другого выбора нет
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18.03.2022 14:48 Відповісти
Унылая лашадяка совсем умом епадрыснулся! САм олигофрен не разумеет что брякает губами, дурень маразматичный. Будто его будут в НАТО спрашивать...- : Сирожа... а мона мы Украинцам привезём шота, шо будет твоим ваеным лаптеносцам отрывать яйца...? Йий Богу, дурачек пристарелый....
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18.03.2022 14:51 Відповісти
Яке чудове слово "єпадриснулся"!Цей вірменський лошара взагалі
втратив здатність мислити. Як такого ідіота тримають на такому пості.
Наволоч кончена! Я так думаю що недарма турецька держава давила
вірмен! Вірмени вже збираються допомагати плешивому ублюдку
вбивати українців! Хай запам'ятають що ім на нашої землі буде кізда!
Скоренько забули як Азербайджан цим проститутам шию намилив!
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18.03.2022 19:00 Відповісти
PNH- LWR !!!
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18.03.2022 15:01 Відповісти
Лавров, иди нах.
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18.03.2022 15:11 Відповісти
Чого ця "Ґнусная лошадь" ірже? Ще й якесь завивання на болоті!..
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18.03.2022 15:16 Відповісти
"москва цього не допустить" - а шо зробить москва, нападе на Україну?
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18.03.2022 15:32 Відповісти
передача с300 була неможлива ДО ПОЧАТКУ війни в Україні, 'а тепер усе інакше, просто, просто, просто навпаки...'
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18.03.2022 15:40 Відповісти
И что лошадь планирует делать, ударить по стране НАТО которая нам это передаст? Обосрется.
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18.03.2022 15:51 Відповісти
обделалась лошадь жидко
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18.03.2022 15:52 Відповісти
сказав кентавр кастрований,бомбивший 49 дивізій "АЗОВА"в роддомі МАРІУПОЛЯ...
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18.03.2022 15:54 Відповісти
Як казала одна розумна женьщина «Коли ми озвучуємо перемовини про постачання якоїсь зброї , то це значить що частина тієї зброї вже перетнула кордон України»
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18.03.2022 15:55 Відповісти
их там есть?
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18.03.2022 16:15 Відповісти
Киньте ему овса, он походу отвлекся от своего основного занятия...
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18.03.2022 16:20 Відповісти
Он то просто ****...л, а Запад все равно обос....ся.
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18.03.2022 16:23 Відповісти
Допустилку отрасти сначала, чмо унылое
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18.03.2022 16:41 Відповісти
Коли я сиджу пів ночі з сумками і чекаю відбій повітряної тривоги то думаю про те як в даний момент спокійно спить похрапуючи путін спить попердуючи шойгу обдолбавшись галюциногенами "грезит" лаврв і рахує азовців у пологовому будинку почухують свої яйця піськов і медведєв дрище на .унітазі нажершись ікри матвієнко ковиряється у своїй промежині захарова І виникає питання доки ця купка покидьків і мразоти будуть тероризувати мільйони людей
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18.03.2022 16:45 Відповісти
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18.03.2022 23:18 Відповісти
масква має бігом виконувати рішення суду ООН а не пазвалять
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18.03.2022 16:47 Відповісти
США очень не любят, когда им вот так грубят. Между прочим, дочь Лаврова до сих пор проживает там...
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18.03.2022 16:53 Відповісти
Лошадь ссыт что ей и ее хозяину надают пи@дов, хотя уже дают.
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18.03.2022 16:58 Відповісти
Ти ба - як вони почали скиглити "запарєбріком"! Чує бл&дська коняка шо скоро з нього підкови здиратимуть! Чекайте суки, дуже скоро гасло "Слава НАЦІЇ - піzd💀 *********!" стане реальністю!
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18.03.2022 16:58 Відповісти
С300 це ж виключно оборонна зброя, чи не так????
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18.03.2022 17:13 Відповісти
И шо? Конь в истерике будет биться башкой об кремлёвскую стенку? Была бы у них сейчас техническая возможность уничтожать военные грузы, они бы ей воспользовались.
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18.03.2022 17:14 Відповісти
Сам Лавров пособник военного преступника ,и вместе того чтоб раскаяться, продолжает вьіполнять,судя по всему,преступньіе приказьі и сам от преступньіх умьіслов не отказался
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18.03.2022 17:18 Відповісти
Лошак давно боится,что из него сделают конскую колбасу,вот и скулит бедолага
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18.03.2022 17:24 Відповісти
Навіщо брати С-300 в інших країнах, якщо їх можна купити в будь-якому овочевому магазині?
Чому зелені чоловічки в Криму могли купувати військову форму і зброю в будь-якому магазині, а українська армія не може робити зараз теж саме?
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18.03.2022 17:46 Відповісти
і я про це...
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18.03.2022 17:47 Відповісти
кацапські ********* - ви що забули що говорила ваша бункерна моль ...- світ великий і зброя продаеться - е товаром ...- коли поясьнював яким чином понад 900 танків опинились у кацапо-анклавах днр - лнр.... - тепер сосіть і здихайте ......Слава ЗСУ !!!!
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18.03.2022 17:47 Відповісти
мацковского пида*а не спросили.....
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18.03.2022 17:53 Відповісти
Купила мама коника, а у нього три ноги, ги,ги,ги.
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18.03.2022 17:58 Відповісти
ПІШОВ НА Х*Й КАЦАП
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18.03.2022 18:06 Відповісти
Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о минимальном интервале между принятием решения о поставках оружия американской стороной и самими поставками. По ее словам, в тот момент, когда решение становится публичным, часть оружия уже пересекает границу.
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18.03.2022 18:28 Відповісти
І хто це роспи**в про це? Такі речі треба робити тихо!!!
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18.03.2022 18:38 Відповісти
РИББЕНТРОПА ПОВЕСИЛИ --- ЛАВРОВА ТОЖЕ НАДО ПОВЕСИТЬ РЯДОМ С ******
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18.03.2022 18:40 Відповісти
повесить за ***
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18.03.2022 18:47 Відповісти
Дарагая лошара! Соси длинный и толстый лошадиный х*й!
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18.03.2022 18:46 Відповісти
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18.03.2022 18:46 Відповісти
Дурко,вони вже тут...а вас тут нема!!!!!
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18.03.2022 19:10 Відповісти
А то что будет?
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18.03.2022 19:10 Відповісти
от страрый мерин! а то что рашка уничтожает физически это самое русскоязычное население и этнических русских, которые живут в Мариуполе, Харькове, Николаеве, и т.д. - это возможно! еще немного - и им некого букдет освобождать - залишаться тільки україномовні
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18.03.2022 21:22 Відповісти
Ідіотизм і довбоїбізм московитських фашистів безкінечний...
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18.03.2022 21:28 Відповісти
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