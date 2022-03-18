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Викрито зрадника, який передавав інформацію про військові об'єкти в Україні, - Кіберполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кіберполіція

Співробітники кіберполіції Одещини викрили зрадника - зловмисник передавав росіянам інформацію про військові об’єкти України. Під час обшуку в нього знайшли листування з російськими злочинцями і фото відповідних об'єктів.

Про це Національна поліція України повідомила в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисник через месенджер передавав загарбникам координати стратегічних об‘єктів. Під час обшуку на техніці фігуранта знайшли скріншоти, фото об’єктів військової інфраструктури та відповідне листування з окупантами. 31-річний житель смт Сергіївки налагодив "співпрацю" з військовими-злочинцями РФ. Чоловік передавав їм інформацію про місцезнаходження різних стратегічних об’єктів у регіонах держави", - йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили проти зловмисника кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

"За місцем мешкання зловмисника правоохоронці провели обшук та вилучили мобільні телефони, ноутбуки та жорсткий диск. На вилученій техніці виявили докази причетності до злочинної діяльності. Слідчі Білгород-Дністровського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Надалі розслідування здійснюватиме УСБУ в Одеській області. До уваги громадян! Якщо Вам надходять пропозиції співпраці на користь окупанта, негайно повідомляйте про це в правоохоронні органи", - наголосили в Національній поліції України.

Також читайте: Киянин через Telegram "зливав" координати місць дислокації ЗСУ, його затримано, - Офіс Генпрокурора

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Стратити.
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18.03.2022 12:40
+15
Военное время что тут ещё думать.
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18.03.2022 12:42
+15
Для чого рило свиняче скриваєте? Хай люди бачать таракана!
Кинути в труну і закопати живим
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18.03.2022 12:47
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18.03.2022 12:40 Відповісти
при спробі втечі за законами військового часу
тільки перед цим його видоїти досуха на предмет інформації
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18.03.2022 12:45 Відповісти
Нет так гуманно!раком и пусть его алабаи таранят!и видео окупится!
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18.03.2022 12:46 Відповісти
Я думав Єрмака і агрохімію зловили
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18.03.2022 12:41 Відповісти
Военное время что тут ещё думать.
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18.03.2022 12:42 Відповісти
Spies are to be hanged in wartime. Period.
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18.03.2022 12:45 Відповісти
Для чого рило свиняче скриваєте? Хай люди бачать таракана!
Кинути в труну і закопати живим
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18.03.2022 12:47 Відповісти
На таку тварину ще й труну? Навіть мішка поліетиленового жалко. Тільки пакет на башку і зарить.
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18.03.2022 14:00 Відповісти
Прошу пана до гіляки.
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18.03.2022 12:47 Відповісти
Вірність --це та риса , яку найбільш за всі поважає Господь! Вірність Богу, вітчизні, сім*ї, принципам! Слава Богу в Україні, героям шана!
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18.03.2022 12:52 Відповісти
краще в СІЗО злити інформацію,чим хлопець на волі займався.у всіх в'язнів на волі живуть друзі,рідні...
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18.03.2022 12:54 Відповісти
Роздерти за обидві ноги,наволочь!
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18.03.2022 12:54 Відповісти
Єрмак?
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18.03.2022 12:57 Відповісти
суд линча
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18.03.2022 13:15 Відповісти
Звідки беруться такі ує...ни. Вони що, тупарі, не розуміють, що їх теж будуть оюстрілювать. Свої виродки гірші орди, ті хоч і так зрозуміло, що вороги. Як можна бути такими скотами- не розумію.
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18.03.2022 13:25 Відповісти
Утопить в нужнике и оставить там навечно.
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18.03.2022 13:45 Відповісти
на кол суку зрадную!!!
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18.03.2022 13:56 Відповісти
Замість слів "викрито" повинно бути "вбито", скільки ще будете їх колекціонувати, в воєнний час тільки розстріл на місці і ніяких судів.
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18.03.2022 14:03 Відповісти
 
 