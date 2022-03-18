Викрито зрадника, який передавав інформацію про військові об'єкти в Україні, - Кіберполіція

Співробітники кіберполіції Одещини викрили зрадника - зловмисник передавав росіянам інформацію про військові об’єкти України. Під час обшуку в нього знайшли листування з російськими злочинцями і фото відповідних об'єктів.

Про це Національна поліція України повідомила в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисник через месенджер передавав загарбникам координати стратегічних об‘єктів. Під час обшуку на техніці фігуранта знайшли скріншоти, фото об’єктів військової інфраструктури та відповідне листування з окупантами. 31-річний житель смт Сергіївки налагодив "співпрацю" з військовими-злочинцями РФ. Чоловік передавав їм інформацію про місцезнаходження різних стратегічних об’єктів у регіонах держави", - йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили проти зловмисника кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

"За місцем мешкання зловмисника правоохоронці провели обшук та вилучили мобільні телефони, ноутбуки та жорсткий диск. На вилученій техніці виявили докази причетності до злочинної діяльності. Слідчі Білгород-Дністровського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Надалі розслідування здійснюватиме УСБУ в Одеській області. До уваги громадян! Якщо Вам надходять пропозиції співпраці на користь окупанта, негайно повідомляйте про це в правоохоронні органи", - наголосили в Національній поліції України.

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