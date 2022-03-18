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Новини За кордоном
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інфляція (178) Росія (47118) економіка (714)

Тижнева інфляція в РФ перевищила 2%. Це найбільший темп з 1998 року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дефолт,рубль

Інфляція в РФ з 5 по 11 березня становила 2,09%. Річна інфляція пришвидшилася до 12,5%. Це максимальний темп інфляції з 1998 року.

Про це свідчать дані Росстату, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

З початку місяця ціни в Росії станом на 11 березня зросли на 3,38%, з початку року - на 5,62%.

Суттєво подорожчали цукор, побутова техніка та електроніка, ліки, овочі, фрукти, побутова хімія, товари й продукти для дітей.

Мінекономрозвитку РФ оцінило річну інфляцію в РФ на 11 березня також на рівні 12,54%.

Інфляція в РФ у 2022 році може становити 20%, а ВВП впасти на 8%, очікують аналітики, опитані Центробанком РФ.

Читайте: Вертайтесь до городництва й скотарства! - влада російської Костроми

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
За 6 дней!!! Поверьте, это далеко не фигня.
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18.03.2022 12:51
+15
Причину этого кацап понять не может... хромосома лишняя давит...
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18.03.2022 12:48
+11
Кацапам 90-е года будут вспоминаться, как светлые времена, исполненные большими надеждами и большими возможностями.
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18.03.2022 12:51
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Причину этого кацап понять не может... хромосома лишняя давит...
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18.03.2022 12:48 Відповісти
Це не може не радувати

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18.03.2022 13:23 Відповісти
В Кацапии доллар наличный до сентября (думаю и далее) не продается в банках. К чему эти тогда вывески?
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18.03.2022 13:34 Відповісти
Кацап?
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18.03.2022 13:49 Відповісти
Це не вивіска, а скрін з інтернету. То ти у своїх кацапів запитай чого вони ці вивіски на своїх сраних сайтах висвітлюють.
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18.03.2022 13:50 Відповісти
Вспомнилась песенка в исполнении Аллы Борисовны ,ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ О-Ё-ЁЙ ...
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18.03.2022 12:49 Відповісти
Кстати, она свалила сразу... вслед орали что она предательница...
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18.03.2022 12:50 Відповісти
Ну так что не говори а баба она умная ,то что ********* ****** просекла сразу .
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18.03.2022 12:52 Відповісти
На диво що вона що Галкін дуже вмєняємі, і за останні 8 років від них не було жодного слова в підтримку *****
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18.03.2022 12:52 Відповісти
Ага, вона засудила анексію Криму, а Галкін навіть дозволив собі (о Боже!) жартувати зі сцени з самого х@йла!
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18.03.2022 13:27 Відповісти
2% то фігня.
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18.03.2022 12:50 Відповісти
За 6 дней!!! Поверьте, это далеко не фигня.
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18.03.2022 12:51 Відповісти
1. Рост цен. 2. Отсутствие товара. 3. Безработица... Это в Кацапии ощутят май/июнь... сейчас только поз.1... понять это (даже в мае) кацап не в состоянии... а нам только держаться... у нас нет выбора...
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18.03.2022 12:53 Відповісти
За рік - фігня, за півроку - фігня, а за тиждень - не фігня...
Ящо за тиждень на 2%, то на скільки за рік тоді?
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18.03.2022 13:28 Відповісти
Кацапам 90-е года будут вспоминаться, как светлые времена, исполненные большими надеждами и большими возможностями.
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18.03.2022 12:51 Відповісти
Потому что так и было. Мне запомнился один комментарий в ютубе с записью концерта Металлики в начале девяностых где-то в Рабсии: "казалось, мы стали людьми...".
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18.03.2022 13:05 Відповісти
Оказалось, что показалось...
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18.03.2022 13:48 Відповісти
Якось навіть не оптимістично, а фантастично. Дані напевне кацапські. Нє?
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18.03.2022 12:52 Відповісти
Смішно слухати "аналітиків з РФ" про річну інфляцію у 20% ))
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18.03.2022 12:54 Відповісти
Слава Богу ! Головне не зупиняться! Меньше лаємося нецензурно, більше молимося --ми ж не погани дикунські!
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18.03.2022 12:56 Відповісти
ЛАПАТНІКІ НАВСЄГДА ВЄРНУЦЦА К ЛАПТЯМ ХОДОКАМ БУРЛАКАМ...
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18.03.2022 12:56 Відповісти
цього НЕдостатньо! їх економіка має згоріти, так як сьогодні горять українські міста!
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18.03.2022 12:56 Відповісти
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18.03.2022 12:57 Відповісти
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18.03.2022 12:58 Відповісти
а до вторжения продажа была в районе 80. Деревяшка "укрепилась" вниз почти в три раза ❤️
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18.03.2022 13:01 Відповісти
Маловато будет 2%.

После того, что эти подонки натворили в Украине, мы должны их увидеть сидящими в лаптях с лучиной, грызущими сухари
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18.03.2022 12:59 Відповісти
2*4*12 = 96% річна

Кому мало ?
Хай здохнуть всі тварі!
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18.03.2022 13:00 Відповісти
там функція не множення. Там функція степенева з числом е в основі.
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18.03.2022 13:11 Відповісти
з основою 1.02 . тобто 216 відсотків..(39 тижнів)
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18.03.2022 13:31 Відповісти
Объясни.
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18.03.2022 13:36 Відповісти
Шо тут пояснять, КАЦАПАМ ПІ3ДА.
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18.03.2022 14:23 Відповісти
Чим більше - тим і краще
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18.03.2022 13:36 Відповісти
Та ні, темпи росту тижневої інфляції на касапії трохи сповільнились. Лінь шукати по "Деловой Петербург" (це одне з небагатьох відкритих для України джерел, але на позаминулому тижні інфляція складала 2,11%. Тим часом, двох тижневих процентів вистачить з головою, щоб досягти тисячу процентів на рік (для обрахунку там буде діяти експонента функція)
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18.03.2022 13:03 Відповісти
Та щоб ви виздихали там всі ка цапи!
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18.03.2022 13:04 Відповісти
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18.03.2022 13:32 Відповісти
 
 